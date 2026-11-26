Il 25 dicembre 1956, in Germania, nasce una bambina senza orecchie. È la figlia di un dipendente della piccola azienda farmaceutica Chemie Grünenthal. Il padre aveva portato a casa campioni di Contergan, un nuovo farmaco non ancora in vendita: un sedativo, utile come sonnifero, efficace anche contro le nausee da gravidanza e considerato privo di effetti collaterali, ragione per cui fu assunto dalla mamma durante la gestazione. Inizialmente, nessuno collegò ufficialmente la deformazione della neonata al Contergan – arrivato in farmacia dieci mesi dopo, nell’ottobre 1957 – ma quella bambina oggi è considerata la prima vittima documentata della talidomide, il principio attivo del farmaco.

Il 27 novembre del 1961, la Chemie Grünenthal ritira il prodotto dal mercato. Nei quattro anni di commercializzazione, il farmaco aveva mostrato devastanti effetti collaterali: circa 10 mila bambini con gravissime malformazioni fisiche erano nati da mamme che avevano assunto talidomide, ai quali vanno aggiunti un numero imprecisato di aborti. Una storia tragica e al tempo stesso centrale nell’evoluzione della medicina: la talidomide ha cambiato i protocolli di approvazione dei farmaci e ha trovato, inaspettatamente, una straordinaria seconda vita nella cura del mieloma multiplo.

Talidomide, quando i farmaci arrivavano sul mercato senza controlli indipendenti

Negli anni Cinquanta, la scienza aveva raggiunto risultati evidenti e incoraggianti: nuove tecnologie, elettrodomestici e auto erano a disposizione di tutti, Stati Uniti e Urss si sfidavano a chi arrivava prima e più lontano nello spazio, la penicillina aveva reso curabile la polmonite, il vaccino di Salk aveva liberato il mondo dalla poliomielite… In questo clima di ottimismo e fiducia arrivò il Contergan, venduto senza prescrizione medica perché considerato sicuro. «All’epoca non esisteva un sistema di controllo indipendente paragonabile alle moderne agenzie del farmaco, come l’Agenzia Europea per i Medicinali o la nostra Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)», spiega Francesca Cirulli, direttrice del Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione Preclinica e

Clinica dei Farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità.

«I farmaci arrivavano sul mercato sulla base dei dati forniti dall’azienda produttrice, che eseguiva e valutava autonomamente i propri test di laboratorio. Nella Germania Ovest, dove la talidomide fu sviluppata, non esisteva ancora un’autorità regolatoria statale per la verifica dei medicinali. Le rassicurazioni sulla sicurezza fornite dalla ditta produttrice vennero accettate senza verifiche esterne».

A complicare il quadro, una radicata convinzione: per gran parte del XIX e della prima metà del XX secolo la medicina riteneva che la placenta fungesse da scudo protettivo perfetto e che il feto fosse completamente al sicuro dall’effetto di sostanze chimiche o farmaci assunti dalla madre. «Di conseguenza», continua l’esperta, «valutare la tossicità fetale o la possibilità di malformazioni congenite non era considerato necessario né rientrava nelle prassi di sperimentazione».

I primi segnali: neuropatie e neonati con gravi malformazioni

La talidomide fu un immediato successo commerciale, e nel giro di pochi anni si diffusero in tutto il mondo decine di farmaci a base del nuovo principio attivo. La gente prendeva il sedativo per dormire, lo dava ai bambini per calmarli e le future mamme lo assumevano per lenire le nausee da gravidanza. Ma dal 1960 arrivarono le prime segnalazioni: pazienti che assumevano talidomide da tempo iniziarono a lamentare formicolii, intorpidimenti, bruciori alle mani e ai piedi, tutte neuropatie periferiche sviluppate da uomini e donne che avevano in comune solo l’assunzione del farmaco della Grünenthal. Dall’agosto del 1961, come forma di precauzione, la vendita del farmaco fu soggetta a prescrizione medica.

Neonati focomelici

Nel frattempo, nei reparti di pediatria di Amburgo, Londra e Melbourne si iniziava a notare un anomalo aumento di bambini focomelici, ossia nati senza braccia o senza gambe, con le mani attaccate ai gomiti o alle spalle. Ora sappiamo che la talidomide agisce sul feto proprio quando si formano gli arti, tra il 34° e il 50° giorno dal concepimento. La molecola blocca la formazione di nuovi vasi sanguigni e senza un adeguato apporto di sangue gli arti non si sviluppano. Che la nascita di un bambino con deformità potesse essere ricondotta a un farmaco non era facile da accettare per la scienza, e tantomeno per la società. Un figlio malformato era una vergogna che le famiglie tendevano a nascondere; anche per questo ci volle tempo prima che si arrivasse a una conclusione.

Solo alla fine del 1961, il ginecologo australiano William McBride e il pediatra tedesco Widukind Lenz, in modo indipendente, riuscirono a segnalare la correlazione tra l’assunzione di talidomide e la focomelia. Il 26 novembre dello stesso anno, il settimanale Welt am Sonntag pubblicò la notizia e il giorno dopo la Chemie Grünenthal ritirò il Contergan dal mercato tedesco, mentre in Italia il ritiro avvenne quasi un anno dopo, nel settembre del 1962.

Frances Kelsey, la scienziata che fermò la talidomide negli Stati Uniti

Mentre nel resto del mondo la talidomide si diffondeva velocemente, negli Stati Uniti fu bloccata dalla caparbia professionalità della farmacologa Frances Oldham Kelsey. La scienziata, appena assunta alla Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia americana che valuta i farmaci) nel settembre del 1960 ricevette il dossier sul Kevadon, il nome americano della talidomide. Tutti si aspettavano una veloce autorizzazione alla vendita, ma Kelsey non si fidò dei dati forniti dalla casa farmaceutica perché «i test erano stati condotti su pochi soggetti, per un periodo di tempo troppo limitato e senza fornire informazioni sufficientemente approfondite», spiega Francesca Cirulli. Disse un primo no, chiedendo ulteriori dati. E poi, ancora non convinta, si oppose a ogni pressione, fino a quando la talidomide non fu tolta dal mercato, prima che fosse approvata in Usa. Nel 1962 il presidente John Kennedy consegnò a Frances Oldham Kelsey il più alto riconoscimento civile americano.

La tragedia che cambiò per sempre la sperimentazione dei farmaci

«La vicenda della talidomide mise in evidenza le carenze del sistema e rappresentò un punto di svolta storico», commenta la dottoressa Cirulli. «Fu proprio questa vicenda a spingere i governi di tutto il mondo a fondare agenzie di controllo indipendenti, a rendere obbligatori i test di tossicità fetale e a richiedere rigorose prove scientifiche prima dell’immissione in commercio». Negli Stati Uniti, nel 1962, la legge impose alle aziende di «dimostrare scientificamente sia la sicurezza sia l’efficacia dei farmaci prima della commercializzazione», introdusse l’obbligo del consenso informato dei pazienti e affidò alla Fda il controllo sulla pubblicità dei farmaci.

«In Europa, la tragedia portò all’adozione di norme comunitarie più severe, tra cui la Direttiva 65/65/CEE, che

introdusse criteri rigorosi per valutare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali prima dell’autorizzazione alla vendita». E in Italia? «Tra il 1962 e il 1965, divenne obbligatorio verificare anche i possibili effetti dei farmaci sullo sviluppo del feto, attraverso test sugli animali, prima di iniziare la sperimentazione sull’uomo o dell’immissione di un farmaco in commercio».

Quanto tempo serve oggi per sviluppare e testare un medicinale

Portare un nuovo farmaco sul mercato prevede oggi un percorso che nel 1957 non esisteva. «Lo sviluppo e la sperimentazione di un nuovo farmaco richiedono generalmente dai 10 ai 15 anni», dice Cirulli. Si parte dagli studi preclinici in laboratorio che possono durare dai due ai cinque anni. Poi la sperimentazione clinica sull’uomo, articolata in quattro fasi progressive: dalla sicurezza su piccoli gruppi di volontari fino alla conferma dell’efficacia su centinaia o migliaia di pazienti. E il lavoro non si esaurisce con l’approvazione: «Anche dopo la sua immissione sul mercato», ricorda l’esperta, «il farmaco continua a essere sottoposto a un monitoraggio costante per verificarne la sicurezza attraverso le attività di farmacovigilanza».

Prevedere l’impensabile

Il caso talidomide ha dimostrato che la fiducia non è un criterio valido per testare un farmaco. Ma come si fa a guardare oltre e prevedere l’impensabile? «Superare le convinzioni consolidate in medicina richiede di sostituire le presunzioni del passato con un rigore scientifico che non dà nulla per scontato», conclude Cirulli. «L’approccio della dottoressa Kelsey ha dimostrato che il primo passo consiste nel dubitare delle affermazioni commerciali e dei dogmi non verificati. Vedere oltre l’impossibile può intendersi come l’applicare una cautela scientifica e l’apprendere dalle precedenti esperienze virtuose per prevenire future problematiche».

La seconda vita della talidomide: come agisce contro il mieloma multiplo

La storia della talidomide non si esaurisce con il suo ritiro dal mercato. Nel corso dei decenni successivi, la molecola è stata usata per affrontare la lebbra, e, dalla metà degli anni Novanta, è impiegata nella cura del mieloma multiplo, un tumore del sangue molto aggressivo. Ne parliamo con Fabio Ciceri, direttore dell’Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano.

Qual è il meccanismo d’azione della talidomide sul tumore

«Il mieloma è un tumore che cresce, matura e progredisce attraverso importanti connessioni con il microambiente che lo circonda. Parte dalle cellule preposte a produrre le immunoglobuline, cioè gli anticorpi che ci difendono dalle infezioni, e stabilisce una relazione con la vascolatura, il sistema dei vasi sanguigni, finalizzata a nutrire ulteriormente le cellule tumorali. Si sono incrociate due storie: quella della conoscenza del fenomeno della neo-angiogenesi (creazione di nuovi vasi sanguigni, ndr) nel mieloma, e l’evidenza che la talidomide avesse nel suo meccanismo tossico proprio un effetto anti-angiogenetico. Il meccanismo tossico che bloccava la formazione dei vasi negli arti dei feti poteva bloccare la formazione dei vasi che nutrono il tumore».

«No, studiando l’effetto terapeutico ci si è accorti che la talidomide aveva anche componenti di efficacia diretta sulle plasmacellule come effetto antiproliferativo, e un effetto indiretto sul sistema immunitario che circonda il tumore. Cioè, è un farmaco in grado di potenziare la risposta immunitaria contro le cellule tumorali. La talidomide ha dunque almeno tre effetti utili alla cura del mieloma: blocca la formazione di nuovi vasi sanguigni necessari alla crescita del tumore, contrasta la proliferazione stessa delle cellule malate e stimola la risposta immunitaria del nostro corpo che contrasta il tumore».

Quali sono gli effetti collaterali

«Nei trattamenti prolungati la talidomide può dare una neuropatia periferica, un danno alla sensibilità fine e qualche volta al sistema nervoso autonomo. Questa tossicità ha spinto la ricerca verso farmaci analoghi, come la lenalidomide e la pomalidomide, molecole della stessa famiglia ma più efficaci e meno tossiche. Nei paesi europei in cui è rimborsata dal sistema sanitario, la lenalidomide è più usata della talidomide. Nei paesi dove i malati si pagano le cure è ancora utilizzata la talidomide perché molto meno costosa».

Farmaci potenti e potenzialmente tossici. Come si traccia il confine tra beneficio e rischio?

«Stiamo combattendo per abbattere un vecchio concetto: cercare la dose massima tollerabile per massimizzare l’efficacia. Oggi cerchiamo invece la dose minima efficace. Negli studi clinici precoci andiamo a ricercare segnali di attività e di efficacia, e quando riscontriamo efficacia ci fermiamo lì, senza inseguire aumenti di dose che porterebbero solo tossicità aggiuntiva».