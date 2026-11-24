Una delle complicanze più dolorose e invalidanti della malattia di Crohn potrebbe trovare una nuova possibilità di trattamento grazie al grasso del paziente stesso. È quanto emerge dallo studio italiano ATTIC, appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Journal of Crohn’s and Colitis, che ha sperimentato l’iniezione di tessuto adiposo opportunamente preparato per favorire la guarigione delle fistole perianali complesse.

I risultati sono incoraggianti: a 24 settimane dall’intervento, il 57,6% dei pazienti sottoposti al trattamento ha raggiunto la remissione delle fistole, contro il 18,2% di quelli che avevano ricevuto il solo trattamento chirurgico associato a un placebo. Una differenza statisticamente significativa che apre prospettive interessanti per chi non ottiene benefici sufficienti dalle terapie convenzionali.

Malattia di Crohn, che cosa sono le fistole perianali

La malattia di Crohn è una patologia infiammatoria cronica dell’apparato digerente, che può interessare qualsiasi tratto del tubo gastrointestinale, dalla bocca all’ano. L’infiammazione può alternare periodi di attività a fasi di remissione e, nel tempo, provocare complicanze anche importanti.

Tra queste ci sono le fistole perianali, che interessano circa una persona su tre con malattia di Crohn. Ma di che cosa si tratta esattamente? Una fistola è un piccolo canale anomalo che mette in comunicazione l’interno dell’intestino, generalmente il retto o il canale anale, con la pelle nella zona intorno all’ano.

Questi tragitti possono favorire la fuoriuscita di materiale intestinale e secrezioni, causare infezioni e dare origine ad ascessi, cioè raccolte di pus nei tessuti. Il risultato è spesso una condizione molto dolorosa, che può rendere difficili anche gesti quotidiani come sedersi, camminare o svolgere la propria attività lavorativa. Non mancano le ripercussioni sulla vita affettiva, sessuale e sulle relazioni sociali.

Le fistole complesse, in particolare, sono difficili da trattare perché tendono a persistere o a ripresentarsi anche dopo gli interventi. Per alcuni pazienti, inoltre, i farmaci disponibili non riescono a controllare adeguatamente il problema.

Come funziona il trattamento con il tessuto adiposo

La novità sperimentata dai ricercatori consiste nell’utilizzare il tessuto adiposo dello stesso paziente, prelevato attraverso una piccola liposuzione e successivamente preparato per poter essere reiniettato nella zona interessata dalle fistole.

Non si tratta, quindi, di un trapianto di grasso con finalità estetiche. Il tessuto adiposo contiene infatti diverse popolazioni cellulari e componenti biologicamente attive che possono contribuire ai processi di riparazione dei tessuti e alla modulazione dell’infiammazione.

Nello studio è stato utilizzato tessuto adiposo autologo microframmentato: il termine autologo significa che proviene dalla stessa persona che riceve il trattamento, mentre microframmentato indica che viene sottoposto a una lavorazione che ne modifica la struttura, rendendolo adatto all’iniezione.

L’obiettivo è sfruttare le sue potenzialità rigenerative e antinfiammatorie per favorire la guarigione dei tessuti coinvolti.

La procedura viene eseguita durante un’unica seduta operatoria. Prima di iniettare il tessuto adiposo, il chirurgo interviene sulle fistole, drenando gli eventuali ascessi e rimuovendo i focolai infettivi. Successivamente, il grasso preparato viene infiltrato nei tessuti circostanti i tragitti fistolosi.

Lo studio italiano: che cosa hanno scoperto i ricercatori

Lo studio ATTIC è stato coordinato dall’IRCCS Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna e ha coinvolto sei centri ospedalieri italiani, tra cui Humanitas di Milano, il Policlinico Gemelli di Roma, l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, il Policlinico Federico II di Napoli e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze.

La sperimentazione ha arruolato 66 pazienti con fistole perianali complesse associate alla malattia di Crohn. Tutti sono stati sottoposti a un intervento chirurgico per trattare le fistole e ripulire le aree interessate dall’infezione.

Successivamente, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi: 33 hanno ricevuto anche l’iniezione di tessuto adiposo microframmentato, mentre gli altri 33 hanno ricevuto una soluzione placebo.

Dopo 24 settimane, i ricercatori hanno valutato i risultati. Nel gruppo trattato con il tessuto adiposo, il 57,6% dei pazienti ha raggiunto la cosiddetta remissione combinata, rispetto al 18,2% del gruppo di controllo.

Un elemento importante riguarda proprio il modo in cui è stata verificata la guarigione. Non è stato sufficiente osservare un miglioramento esterno o la chiusura delle aperture sulla pelle: i ricercatori hanno utilizzato anche la risonanza magnetica, per verificare che il processo di guarigione coinvolgesse effettivamente i tessuti più profondi.

Una nuova possibilità, ma non ancora una cura definitiva

«I risultati dello studio ATTIC rappresentano un traguardo importante e alimentano nuove speranze per le persone affette da malattia di Crohn che convivono con fistole perianali complesse», ha dichiarato il professor Silvio Laureti, principal investigator dello studio, professore associato di Chirurgia generale all’Università di Bologna e responsabile della Proctologia Sperimentale dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Secondo il ricercatore, uno degli aspetti interessanti della procedura è la possibilità di prelevare, preparare e reiniettare il tessuto adiposo durante lo stesso intervento chirurgico.

La ricerca sta già esplorando nuove applicazioni del tessuto adiposo microframmentato. Si studia la procedura anche in associazione ad altre tecniche chirurgiche e per il trattamento di ulteriori manifestazioni proctologiche legate alle malattie infiammatorie croniche intestinali.

Per chi convive con una fistola perianale complessa, si tratta dunque di una prospettiva interessante. Non ancora di una soluzione definitiva, ma di un risultato scientifico che potrebbe contribuire ad ampliare le possibilità terapeutiche e migliorare la qualità della vita dei pazienti.