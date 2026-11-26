Un’alimentazione variata ed equilibrata non può sostituire i presidi medici né evitare del tutto il contagio da virus stagionali, ma fornisce al sistema immunitario i micronutrienti e i composti bioattivi indispensabili per funzionare in modo efficiente. Una dieta antinfiammatoria ed equilibrata sostiene infatti la barriera delle mucose e la risposta cellulare contro i patogeni invernali.

Ecco gli alimenti chiave da integrare regolarmente a tavola durante la stagione fredda e le evidenze scientifiche che ne spiegano l’azione.

1. Brodo di pollo (preparato anche con le ossa)

Nelle serate fredde, la classica “minestrina” è un vero toccasana sia per il comfort sia per l’organismo. Studi clinici hanno osservato che il brodo di pollo possiede una lieve azione antinfiammatoria, contribuendo a rallentare la migrazione dei neutrofili nelle vie aeree superiori e ad alleviare la congestione nasale durante raffreddore e influenza. Prepararlo utilizzando non solo la carne ma anche le ossa permette di estrarre aminoacidi (come glicina, prolina e cisteina) e gelatina derivata dal collagene, utili per il trofismo delle mucose, oltre a garantire un ottimo apporto di liquidi ed elettroliti caldi.

2. Yogurt bianco intero e alimenti fermentati

Oltre il 70% delle cellule del sistema immunitario risiede a livello intestinale (GALT), in stretto dialogo con la flora batterica. Lo yogurt aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota intestinale grazie all’apporto di fermenti lattici vivi (probiotici). La scelta migliore ricade sullo yogurt bianco naturale, non zuccherato e poco lavorato (o sul kefir), evitando le versioni ricche di zuccheri aggiunti che favoriscono invece l’infiammazione. Molto utili anche gli alimenti fermentati.

3. Salmone e pesce azzurro (sgombro, alici, sardine)

Il salmone ed il pesce azzurro dei nostri mari sono fonti eccellenti di acidi grassi polinsaturi Omega-3 a lunga catena (EPA e DHA) e di Vitamina D. Gli Omega-3 modulano la risposta infiammatoria e supportano l’attività dei linfociti, mentre la Vitamina D è un regolatore cruciale delle difese immunitarie nei mesi con minore esposizione solare. Secondo le linee guida nutrizionali, consumare pesce grasso almeno 2-3 volte a settimana è preferibile rispetto al ricorso indiscriminato agli integratori.

4. Aglio fresco

Questo bulbo deve le sue proprietà all’allicina, un composto solforato che si forma quando lo spicchio viene schiacciato o tritato. L’allicina possiede documentate attività antimicrobiche ed immunomodulanti in vitro e alcuni studi osservazionali suggeriscono che un consumo regolare di aglio fresco possa ridurre la frequenza degli episodi di raffreddore. Per preservarne i principi attivi è consigliabile schiacciare l’aglio e lasciarlo riposare una decina di minuti prima di aggiungerlo a crudo o a fine cottura.

5. Ostriche, legumi e semi di zucca (fonti di zinco)

Le ostriche rappresentano la fonte alimentare più concentrata di zinco, un oligoelemento essenziale per lo sviluppo e l’attivazione dei globuli bianchi. Diverse revisioni cliniche indicano che un adeguato apporto di zinco contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e può ridurre la durata dei sintomi del raffreddore. Per chi non consuma ostriche, ottime alternative quotidiane sono semi di zucca, legumi (fagioli, ceci, lenticchie), uova e frutta a guscio.

6. Curcuma (abbinata al pepe nero)

Molto diffusa nella cucina indiana e mediorientale, la curcuma contiene curcumina, un polifenolo dotato di spiccate proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie. Può essere utilizzata regolarmente per insaporire pietanze, tisane o per preparare il golden milk. Un accorgimento fondamentale in cucina è abbinare sempre la curcuma a un pizzico di pepe nero (contenente piperina) e a una fonte di grassi sani (come l’olio extravergine d’oliva): senza questo abbinamento, la biodisponibilità della curcumina resta infatti molto bassa.

7. Patate dolci e vegetali di stagione

Garantire almeno cinque porzioni al giorno tra frutta e verdura di colori diversi assicura un ampio spettro di vitamine e fitonutrienti. Le patate dolci a pasta arancione sono particolarmente ricche di beta-carotene (precursore della Vitamina A, indispensabile per mantenere integre le mucose respiratorie e digestive) e di Vitamina C, fondamentale per proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

L’importanza dell’idratazione (e quali bevande evitare)

Mantenere un corretto stato di idratazione è indispensabile per fluidificare le secrezioni e preservare l’umidità delle mucose di naso e gola. La bevanda d’elezione resta l’acqua, affiancata da tisane non zuccherate e brodi. È invece opportuno limitare fortemente le bevande zuccherate, i succhi di frutta industriali (anche se privi di zuccheri aggiunti, poiché poveri di fibre e ricchi di zuccheri liberi) e le bibite con edulcoranti artificiali (light o zero), che possono alterare negativamente l’equilibrio del microbiota intestinale.

Cibi per difese immunitarie forti: studi e fonti scientifiche di riferimento