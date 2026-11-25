Francesca De André, figlia del cantautore Cristiano e nipote di Fabrizio, negli anni ha partecipato a svariati programmi e salotti televisivi. Nel 2011 ha partecipato a L’Isola dei Famosi 8, condotto da Simona Ventura, e nel 2019 ha fatto parte della 16° edizione del Grande Fratello. Nel 2022 ha pubblicato il libro Non era il cuore (edizioni Piemme), in cui racconta anche come ha trovato il coraggio di dire basta alla violenza del suo ex fidanzato. Nel 2023 ha raccontato la sua storia a OK Salute, in questa intervista.

Francesca De André: «Non era la prima volta che mi aggrediva»

«La mia storia, quella che desidero raccontarvi, è così simile a quella di tante, troppe donne, da sembrare quasi un cliché. Purtroppo è proprio così. Non fraintendetemi, non intendo dire che sia qualcosa di normale e da normalizzare, tutt’altro. Voglio dire che purtroppo fa parte del nostro quotidiano. E le cronache quasi giornaliere ne sono testimoni».

«Sono stata vittima di violenza domestica. L’ultimo, terribile, episodio che mi è accaduto, ad aprile 2022, è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che non auguro a nessuno. Quel giorno di primavera il mio ex compagno è come impazzito. Devo premettere che non era la prima volta che usava violenza nei miei confronti, anzi. Solo che quel giorno qualcosa è andato storto».

«Come sempre accadeva, mi ha attaccata alle spalle e ha cominciato a tempestarmi di calci, pugni, colpi furibondi, che arrivavano ovunque. Quelli alla testa, ve lo assicuro, fanno davvero male. Mi sono accasciata per terra, tentando invano di ripararmi e sperando solo che la finisse, che mi lasciasse in pace. In quell’occasione, diversamente dalle altre volte, ho gridato più forte che potevo. Le mie urla erano quasi primordiali, grida che nessuno di noi sa di poter lanciare, ma che, in determinati momenti, sopraggiungono come un unico, disperato tentativo di sopravvivenza».

L’aggressione dell’ex compagno: «Una vicina ha sentito le mie urla»

«Abitavamo nella campagna toscana, abbastanza isolati, ma fortunatamente una vicina di casa mi ha sentita e ha chiamato nell’immediato i carabinieri. Non appena sono arrivati, il mio ex compagno ha provato a scappare, da vile qual è, ma è stato preso e portato in questura. Nel frattempo io sono stata caricata in ambulanza e portata d’urgenza al pronto soccorso più vicino. Tutto ciò mi è stato raccontato perché, svenuta e completamente incosciente, di quei momenti ricordo davvero poco. La prognosi redatta dal personale ospedaliero ha riportato un trauma cranico severo, così i medici mi hanno ricoverata in codice rosso».

«Siccome però l’anamnesi rilasciata era inferiore ai 21 giorni non è potuta scattare la procedura di diffida nei confronti del mio ex. Inoltre, per un errore di valutazione dei traumi subiti, molto più importanti rispetto a quelli stilati nel verbale, nonostante la gravità del fatto compiuto lui è rimasto libero. E io non posso farci niente. Ricordo che sono rimasta ricoverata forse due giorni, il minimo indispensabile, poi ho scelto di essere dimessa. Non amo gli ospedali e ho pensato che avrei potuto rimettermi in sesto da sola. Tuttavia i ricordi sono piuttosto confusi, proprio a causa del trauma cranico. Magari torneranno tutti, magari no. Ma ora non ha importanza, voglio andare avanti con la mia vita».

«Pensavo di poterlo cambiare»: perché non riuscivo a lasciare il mio ex

«So che vi starete chiedendo se non ho mai colto dei campanelli d’allarme, degli indizi che potessero far presagire ciò che sarebbe accaduto. La risposta è no. L’aggressività è aumentata esponenzialmente, ma in modo costante, nel corso del tempo. Quando litigavamo, ma anche dopo che si sono verificati i primi episodi di violenza, io pensavo che avrei potuto aiutarlo, fargli capire che certi atteggiamenti erano sbagliati, contro natura. Purtroppo la sindrome della crocerossina fa parte di noi donne, quasi tutte. Ho continuato a ripetermi che quelli del mio fidanzato erano episodi isolati, che non sarebbe successo di nuovo, che mi voleva bene e che mi amava. Quanto mi sbagliavo… Ma col senno di poi è facile emettere sentenze».

«Devo anche sottolineare che, a causa del mio passato, ho sempre ritenuto (sbagliando) che la violenza nei rapporti di coppia sia qualcosa con cui si può convivere. Ripensandoci ora mi rendo conto che per il mio ex ero una sorta di specchio in grado di riflettere ciò che era: un elemento capace di mostrargli le sue insicurezze, i suoi errori, i suoi fallimenti. E, quindi, ero diventata un qualcosa da togliere di torno».

Il messaggio di Francesca De André alle donne vittime di violenza

«Ho sentito la necessità di raccontarvi questo episodio non per farmi commiserare. Chi mi conosce sa molto bene che sono una donna forte, tenace, capace di risalire dal baratro sfruttando risorse che spesso non so nemmeno di avere. Ne parlo perché spero di poter essere d’aiuto a quelle donne (tante, troppe) che stanno vivendo un incubo simile al mio. A loro voglio dire che non è mai troppo tardi per riprendere in mano la propria vita. Le relazioni tossiche vanno chiuse subito, senza aspettare di finire in ospedale, o peggio. Sappiate che non si tratta di amore, per quanto malato, ma di controllo e sopraffazione. E voi meritate di più».