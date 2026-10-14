Infertilità, dalla diagnosi alla Pma: a Milano un incontro gratuito con gli esperti per capire quali sono le possibilità

Nel nostro Paese, secondo l’Istituto superiore di sanità, circa il 15% delle coppie deve fare i conti con problemi di concepimento. Per alcune, il percorso verso la genitorialità passa attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma), grazie alle quali in Italia nascono migliaia di bambini ogni anno. Eppure, l’infertilità rimane spesso un tema tabù, circondato da dubbi, disinformazione e sensi di colpa, soprattutto femminili. Ma quali sono le cause delle difficoltà a concepire? Quando è opportuno rivolgersi a uno specialista? E quali possibilità offre oggi la medicina?

A queste e a molte altre domande vuole rispondere Baby Fertilità, un progetto nato nel 2021 e arrivato oggi alla nona edizione, con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione medico-scientifica e una maggiore consapevolezza sulla preservazione della fertilità e sulle soluzioni che la Pma mette a disposizione. Il prossimo appuntamento è a Milano, gratuito e aperto al pubblico previa iscrizione qui, in programma sabato 24 ottobre allo Starhotels Echo, in via Andrea Doria 4, a pochi passi dalla stazione Centrale.

Infertilità e Pma: i numeri in Italia e quando chiedere aiuto

L’iniziativa arriva in un momento in cui il ricorso alle tecniche di riproduzione assistita è sempre più rilevante. Secondo la relazione 2025 del Ministero della Salute, riferita all’attività del 2023, in Italia sono state trattate con la Pma 89.870 coppie e sono stati effettuati 112.804 cicli di trattamento, dai più semplici ai più complessi. I bambini nati vivi grazie a queste procedure sono stati 17.235, in aumento rispetto ai 16.718 del 2022. Numeri che restituiscono la dimensione del fenomeno e l’importanza di poter contare su informazioni affidabili per orientarsi tra le diverse opzioni terapeutiche.

Dalla diagnosi pre-impianto alla riserva ovarica: i temi al centro dell’incontro

Il programma della giornata milanese, dal titolo “La Pma nel 2026. I percorsi più attuali, meno invasivi e di successo”, prevede un salotto scientifico dalle 10 alle 13.30, moderato dalla specialista in Ginecologia e ostetricia Rita Mancini, e la partecipazione di nove esperti.

Nell’arco di tutta la mattinata, sarà possibile ascoltare, partecipare e dialogare con i massimi esperti di infertilità riguardo numerosi temi:

le tecniche più avanzate a meno invasive disponibili per chi non riesce ad avere un bambino in modo naturale;

la diagnosi pre-impianto;

perplessità in caso di ricorso alla fecondazione eterologa;

gli aspetti legali in Italia e all’estero;

le regole per coppie eterosessuali, omosessuali, genitori single;

l’epigenetica;

la riserva ovarica.

Preservazione della fertilità e pianificazione della gravidanza: cosa sapere

Si parlerà anche di “family planning”, ossia della pianificazione della gravidanza, un tema di forte attualità e oggi ancora più possibile grazie alla crioconservazione degli ovociti. I nomi degli esperti e i titoli di ogni singola conferenza sono consultabili qui.

Baby Fertilità a Milano: programma, esperti e colloqui gratuiti

Dalle 10 alle 18, sempre tramite il sito dell’evento, i partecipanti avranno anche la possibilità di prenotare colloqui privati e gratuiti, sia con i medici presenti al salotto scientifico, sia con i referenti di alcune cliniche operanti nel nostro Paese. A chiudere gli appuntamenti, intorno alle 18, sarà la dottoressa Maria Cristina Maniezzo, fondatrice di Baby Fertilità, che illustrerà come utilizzare correttamente il portale babyfertilita.it, oggi frequentato da 10.000 visitatori al mese per la ricerca del centro o della specialista a cui rivolgersi.

Il progetto Baby Fertilità è anche ambassador della campagna internazionale “More Joy Campaign” promossa dalla Federazione Internazionale delle Società della Fertilità con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e gli organismi pubblici per la creazione di strumenti sociali ed economici a sostegno della natalità.