Monitorare non soltanto il battito cardiaco e la respirazione, ma anche proteggere attivamente il cervello in piena formazione dei neonati più fragili. È questa la missione della Neuro-NICU (Terapia Intensiva Neonatale Neurologica), una frontiera della neonatologia che unisce tecnologie diagnostiche sempre più sofisticate a una profonda rivoluzione nell’ambiente di cura.
A spiegare come funziona questo approccio è la dott.ssa Gina Ancora, Vicepresidente della Società Italiana di Neonatologia (SIN), Direttrice della Terapia Intensiva Neonatale e del Dipartimento Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Ospedale Infermi di Rimini, dove dirige anche il Centro Training NIDCAP.
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Un cervello in rapidissima crescita da proteggere
Ogni anno, nelle Terapie Intensive Neonatali vengono accolti i bambini nati pretermine – che rappresentano circa il 5% di tutti i nati – e i neonati a termine che presentano difficoltà di adattamento alla vita extrauterina (circa il 4 per mille).
“Dalle quattro settimane prima della nascita fino ai primi tre anni di vita, il cervello cresce a una velocità che non ha eguali in nessun’altra epoca dell’esistenza e per nessun altro organo”, sottolinea la dott.ssa Ancora. “Questa straordinaria rapidità lo rende estremamente sensibile agli stimoli ambientali. Dentro una TIN è quindi fondamentale ridurre gli stimoli tossici – come luci forti, rumori eccessivi e il dolore legato alle procedure – e costruire al contempo un ambiente protettivo”.
Cervello dei neonati: genitori non “visitatori”, ma parte integrante della cura
Per creare questo ambiente sicuro non bastano i macchinari di monitoraggio cerebrale: l’elemento chiave è la presenza continua dei genitori. Nei reparti più avanzati, mamma e papà non hanno orari di visita limitati, ma possiedono le chiavi di accesso al reparto esattamente come gli operatori sanitari.
Il cardine di questa vicinanza è il contatto pelle a pelle (Kangaroo Care): il neonato viene adagiato nudo sul torace della madre o del padre. “È una postura persino più favorevole allo sviluppo rispetto all’incubatrice”, precisa la specialista. “I bambini possono praticarla anche nelle condizioni più intensive, ad esempio durante la ventilazione meccanica o in presenza di cateteri venosi centrali, perché il corpo del genitore ricrea l’ambiente uterino fatto di calore, contatto e suoni familiari”.
Accanto all’apertura dei reparti, diventa cruciale un percorso di accompagnamento per aiutare i genitori a ritrovare fiducia nel proprio ruolo: “Un attaccamento sensibile tra genitori e figlio stimola direttamente la crescita cerebrale, con ricadute positive sulle future capacità cognitive, emotive e scolastiche del bambino, dell’adolescente e dell’adulto”.
La “danza ormonale” tra ossitocina e cortisolo
Ma cosa accade esattamente nel cervello del neonato quando viene tenuto pelle a pelle? La vicinanza attiva una vera e propria risposta neuroendocrina:
- Aumenta l’ossitocina: questo ormone agisce sui recettori cerebrali favorendo lo sviluppo della corteccia prefrontale (legata alla socialità e alle funzioni cognitive) e dell’ippocampo (centro della memoria).
- Si spegne l’amigdala: diminuisce l’attività dell’area cerebrale deputata alle reazioni di “attacco o fuga”, mentre crollano i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress).
“Se invece il neonato viene separato dai genitori, percepisce il mondo esterno come un luogo ostile e pericoloso”, chiarisce la dott.ssa Ancora. “Di conseguenza innalza il cortisolo per difendersi, sottraendo energie preziose allo sviluppo”.
I benefici per mamma, papà e per l’intero nucleo familiare
Questa trasformazione biologica non riguarda soltanto il piccolo, ma coinvolge l’intera triade familiare in una vera e propria “danza ormonale”:
- Nella madre: il contatto pelle a pelle stimola la produzione di ossitocina e prolattina, facilitando l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno.
- Nel padre: si registra un aumento dell’ossitocina accompagnato da un fisiologico calo del testosterone, un assetto che riduce i comportamenti difensivi e favorisce l’accudimento e l’ascolto.
«Ciò che conta davvero è la qualità della relazione reciproca che si crea all’interno del nucleo familiare – qualunque sia la sua composizione, che ci siano due genitori o un genitore affiancato da un familiare – affinché si generi un contagio positivo capace di sostenere la crescita del bambino», conclude la vicepresidente SIN.
Approfondimenti e studi scientifici di riferimento
Per consultare le linee guida e le evidenze scientifiche sui temi affrontati nell’intervista:
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Linee guida sull’assistenza neuro-evolutiva e il ruolo dei genitori. Standard Assistenziali Europei per la Salute del Neonato – EFCNI / Società Italiana di Neonatologia (SIN)
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Il metodo NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program). Evidenze scientifiche sullo sviluppo cerebrale del neonato pretermine – NIDCAP Federation International
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Effetti del contatto pelle a pelle su ossitocina, cortisolo e sviluppo neurocomportamentale. Kangaroo Mother Care and Neurodevelopment – Pediatrics / American Academy of Pediatrics (AAP)
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Modificazioni ormonali nei padri e nelle madri durante il contatto con il neonato. Paternal Oxytocin and Testosterone Responses to Infant Contact – Hormones and Behavior / PubMed