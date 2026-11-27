Doriana D’Almonte, 72 anni, vive in provincia di Pescara con il marito Antonio, 73 anni, di cui è caregiver in quanto affetto da demenza frontotemporale. Entrambi in pensione, hanno un figlio e sono nonni. A OK Salute Doriana ha raccontato la sua storia.

Demenza frontotemporale, i primi segnali: «Pensavo fosse diventato più egoista e prepotente»

«La diagnosi di demenza frontotemporale a mio marito Antonio è arrivata cinque anni fa, ma la malattia si era già presentata dieci anni prima, sebbene in modo subdolo. All’inizio è stato molto difficile capire che si trattasse di un problema di salute; pensavo che, nonostante fosse ancora un uomo abbastanza giovane, l’età avesse inasprito fino a esasperare certi suoi tratti caratteriali. Allora ancora lavoravo, ero impiegata nella direzione regionale Abruzzo di Trenitalia, e ricordo anni molto difficili: mia madre viveva con noi a causa di problemi di salute che si erano aggravati e, nonostante la dolorosa situazione, Antonio manifestava ostilità e freddezza».

«Era egoista, prepotente, chiuso nelle sue esigenze, tanto che i medici all’inizio pensavano che si trattasse di depressione. In realtà, a me non sembrava affatto depresso, anzi, era molto attivo: anni fa ha fondato l’associazione dilettantistica di calcio nel nostro paese, ha seguito nel tempo tanti ragazzi e proseguiva questo suo impegno in prima linea. Allo stesso tempo, però, lo vedevo sempre più aggressivo, impaziente, con ossessioni crescenti sugli orari».

La diagnosi di demenza frontotemporale dopo anni di dubbi

«All’inizio del 2021 abbiamo iniziato a fare esami più approfonditi: gli furono prescritti integratori e farmaci che si usano per l’Alzheimer, rimandandoci a un centro per questa patologia. Ma qualcosa non mi convinceva: ho iniziato a svolgere delle ricerche online e mi sono imbattuta sul sito dell’Associazione Italiana Malattia Frontotemporale con sede a Brescia, a cui scrissi subito. Sono stata ricontattata nel giro di poche ore: mi indicarono un manuale da scaricare per capire se ciò che stava accadendo a mio marito potesse essere riconducibile proprio a quel disturbo. Ogni pagina che leggevo confermava i miei sospetti: quelli di Antonio non erano strani atteggiamenti, ma la conseguenza di una patologia neurodegenerativa progressiva che colpisce i lobi frontali e temporali del cervello, che si manifesta inizialmente con gravi alterazioni della personalità e del comportamento».

« Ad acuire i miei sospetti anche un video, che trovai durante le mie ricerche in rete, della moglie del noto attore americano Bruce Willis, affetto proprio da malattia frontotemporale, che spiegava cosa stesse succedendo al marito: trovai molte similitudini con ciò che riscontravo in Antonio».

Come cambia la vita con la demenza frontotemporale: «Oggi mio marito non è più autonomo»

«Così prenotai una visita specialistica privata e il medico diagnosticò ad Antonio la demenza frontotemporale. Ci spiegò che si tratta di una patologia ancora pressoché sconosciuta e che la diagnosi arriva spesso tardiva in quanto i segnali iniziali possono essere disparati. Negli ultimi anni i sintomi di mio marito sono peggiorati: fino a poco tempo fa usciva da solo, oggi non è più autonomo. Ogni mattina cerco di portarlo fuori, lui desidera uscire ma poi vuole rimanere seduto in macchina. È come chiuso in una bolla, ascolta sempre la stessa musica, guarda telegiornali a ripetizione, ma non interagisce con l’esterno. La mia vita ruota intorno ai suoi orari e alle sue esigenze. Non riconosce più le persone, nemmeno i familiari se non li vede nel proprio contesto abitativo, e parla sempre di meno: dall’ultimo controllo hanno rilevato che ormai Antonio è in stadio grave».

La solitudine di chi assiste una persona con demenza: «Le persone tendono ad allontanarsi»

«Siamo sposati da oltre cinquant’anni e a volte mi sembra impossibile che l’uomo che ha cresciuto generazioni di ragazzini portandoli a innamorarsi del calcio, non si interessi nemmeno più a una partita in televisione. È una malattia terribile, perché cambia la personalità di chi ne soffre e per me è stato molto difficile accettarlo. Oggi mi sono rassegnata alla mia impotenza e ho capito che devo ritagliarmi piccoli spazi per me: c’è una signora che mi aiuta un paio di volte la settimana e anche solo una passeggiata con il cane di mio figlio mi permette di respirare».

«Uno dei risvolti peggiori è la solitudine in cui si precipita: non è più possibile una vita sociale e le persone tendono via via ad allontanarsi. Per fortuna, in questi anni, nonostante la distanza, sono rimasta in contatto con l’Associazione, che offrendo supporto in tutto il territorio nazionale, permette a famiglie e caregiver di sentirsi meno soli».