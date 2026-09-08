Daniela Ferolla: «Il mio corpo lo guido io, non le aspettative degli altri»

«Ci vuole disciplina, a cominciare da quella del sonno: dormire almeno sette o otto ore a notte, mangiare bene e praticare attività fisica. Per me il mese di settembre non è semplicemente una pagina che si volta sul calendario, ma il vero inizio dell’anno, altro che gennaio».

Nata nel cuore selvaggio del Cilento, incoronata Miss Italia esattamente 25 anni fa e oggi volto di punta della Rai, Daniela Ferolla è l’antitesi del cliché “bellezza e miracoli genetici”. Lei stessa si definisce una nutrizionista mancata, una che ha trasformato le interviste televisive in regole di vita che ha applicato a se stessa. Dal 7 settembre è di nuovo al timone di Unomattina, il che significa una cosa sola: essere impeccabili, lucidi e reattivi quando il resto d’Italia sta ancora cercando il coraggio di scendere dal letto.

Daniela Ferolla: la sveglia alle 6 e la colazione prima di Unomattina

Daniela, per chi lavora all’alba, essere freschi e presentabili è complicato. Quali sono i suoi segreti?

«Niente panico e tanta autodisciplina. La mia sveglia suona alle sei in punto, ma ho un patto con me stessa: vietato correre. Odio l’ansia da ritardo. La mia mattina inizia con un po’ di ginnastica soft, giusto per risvegliare i muscoli e le articolazioni. Poi, il rituale del bicchiere di acqua tiepida con lo zenzero per idratarmi e la colazione, che per me è lo sprint che mi tiene accesa davanti alle telecamere. Anche se è presto, mangio pane tostato con burro e marmellata oppure con crema di mandorle, la mia “droga” naturale, a cui aggiungo un filo di miele e una manciata di frutta secca e, se riesco, frutta fresca di stagione, mentre leggo rassegna stampa e copione. Verso le sette sono già in auto direzione Saxa Rubra, dove ci sono gli studi della Rai».

Alimentazione: sì alla dieta mediterranea e niente picchi glicemici

Chi la segue sa che l’alimentazione per lei è quasi una religione. Come struttura pranzo e cena?

«Niente privazioni, ma tanta strategia. La base è la dieta mediterranea, ma applico le regole della nutrizione funzionale: il mio obiettivo è azzerare i picchi glicemici. Se a pranzo decido per la pasta, la abbino sempre a verdure e a una quota di grassi buoni, che siano un olio extravergine d’oliva nostrano, un avocado o del burro a crudo. Questa sinergia rallenta l’assorbimento degli zuccheri. Risultato? Energia costante per tutto il giorno e addio al famoso abbiocco dopo mangiato».

Praticamente ha rubato il mestiere ai suoi ospiti in studio…

«Esattamente! Conducendo Unomattina ho la fortuna di intervistare ogni settimana i migliori medici e nutrizionisti del Paese. Invece di limitarmi alle domande, ho iniziato anche a rubare i loro segreti. Ho divorato saggi sul microbiota (ossia la flora intestinale, ndr) e sulla biochimica degli alimenti e ho capito che questo approccio combinato è l’abito sartoriale perfetto per il mio corpo».

E per quanto riguarda l’integrazione? Mangia cibi fortificati?

«I cibi addizionati artificialmente di vitamine, sali minerali o altri nutrienti non mi convincono, preferisco la natura: se ho bisogno di vitamina C, spremo due arance. Però sono super favorevole agli integratori mirati per quello che la mia dieta non riesce a coprire. Nella dispensa non mancano mai gli omega 3, la vitamina D – di cui siamo praticamente tutti carenti, specie d’inverno – e il magnesio al mattino. È il mio scudo contro lo stress e tiene i muscoli belli reattivi».

Come si allena Daniela Ferolla: palestra, yoga e gyrotonic

A proposito di muscoli: ha una postura da ballerina classica e una forma invidiabile. Come si allena Daniela Ferolla?

«Mescolo le carte in tavola. Frequento la palestra tradizionale con i pesi, ma pratico anche yoga e gyrotonic, che per me è stato una rivelazione miracolosa. Unisce danza, pilates e yoga con movimenti circolari che mi divertono anche. Allunga la schiena e lavora sullo psoas, quel muscolo profondo che collega la colonna vertebrale alle gambe e che tutti ignorano. Essendo alta, se non curassi la postura avrei dolori continui; il gyrotonic mi ha salvato la schiena».

Daniela Ferolla, da Miss Italia alla Rai: «La bellezza deve andare di pari passo con la salute»

Facciamo un salto indietro: ha vinto Miss Italia giovanissima, 25 anni fa. Le è mai pesata la dittatura della perfezione a tutti i costi?

«È stata un’avventura pazzesca, in un’epoca in cui quel concorso era un vero trampolino di lancio. Ma non è stato tutto rose e fiori. Avevo 17 anni e gestire le pressioni di un ambiente che ti vuole sempre magrissima, sorridente ed esteticamente impeccabile durante l’adolescenza è stata dura. I primi tempi sono stati i più complessi. Poi, per fortuna, ho attivato la mia corazza: ho tirato dritto, ho stabilito le mie regole e ho capito che la bellezza ha senso solo se viaggia di pari passo con la salute, fisica e mentale. Il mio corpo lo guido io, non le aspettative degli altri».

Daniela Ferolla: «In estate torno alla natura per ricaricarmi»

L’estate è la sua terra di mezzo per ricaricare le batterie. Come ha passato questi mesi lontana dalla tv?

«Rallento, finalmente. Anche se la mia sveglia biologica scatta comunque alle sei (ormai il mio corpo è

tarato così), mi godo il lusso del tempo. Scappo appena posso nella mia comfort zone: la casa dei miei nonni nell’entroterra del Cilento. Un posto magico, selvaggio, solo alberi, terra e animali. Lì resetto tutto. Dopo un anno passato sotto i riflettori, quintali di trucco e l’aria condizionata degli studi, durante l’estate voglio essere selvaggia. Banditi phon e spazzole: solo capelli al vento e natura».

A proposito di make-up televisivo: la pelle sotto i riflettori soffre parecchio. Ricorre a qualche rimedio?

«In passato ho lottato con brutte allergie cutanee, quindi la mia dermatologa è stata categorica: via nichel e parabeni. In Rai ho praticamente imposto un trucco minimal. Niente cipria, la detesto, mi fa persino starnutire! Solo texture fluide e super luminose. A casa, invece, sono un soldato: ogni sera faccio la doppia detersione ispirata alla skincare coreana. Prima un detergente oleoso per sciogliere il make-up, poi uno schiumogeno delicato per eliminare le impurità. Adoro come gli orientali hanno cura di loro stessi».

Daniela Ferolla e il sonno: «La lettura è il mio sonnifero naturale»

Parlava dell’importanza dell’armonia tra corpo e mente, e sappiamo che lei è una grande lettrice…

«La lettura è il mio sonnifero naturale, la mia routine preferita: un’ora prima di andare a dormire spengo lo smartphone, accendo una candela o una luce soffusa, mi preparo una camomilla e apro un libro. Spazio dai gialli più avvincenti ai saggi scientifici. È il mio modo per disconnettere il cervello dal mondo e prepararlo a una nuova, straordinaria, ripartenza».