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I sei segnali che ti dicono che stai invecchiando

Dalla pressione arteriosa alla libido fino al recupero muscolare: come riconoscere le trasformazioni fisiologiche dopo i 40 anni e fare prevenzione attiva

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco4 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026
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un'immagine a metà con un volto giovane e lo stesso volto invecchiato
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Tutti noi, prima o poi, abbiamo desiderato riavvolgere il nastro del tempo: tornare a un’epoca in cui le rughe non esistevano e si poteva bere qualche bicchiere di vino senza dover fare i conti con un doposbronza devastante il giorno successivo. Tuttavia, l’invecchiamento non è una condanna, ma una fase naturale della vita che porta con sé maturità, equilibrio e una consapevolezza di sé che si acquisisce solo con l’esperienza.

Sebbene non tutte le trasformazioni fisiche risultino gradite, molti cambiamenti rappresentano il normale adattamento dell’organismo al passare degli anni. Ciononostante, è essenziale saper distinguere ciò che è fisiologico da ciò che merita un approfondimento medico. La chiave non è subire questi cambiamenti con rassegnazione, ma riconoscerli per guidare la longevità in modo sano e consapevole.

I 6 campanelli d’allarme del tempo che passa

un uomo si sbottona i pantaloni
I 6 campanelli d’allarme del tempo che passa – www.ok-salute.it

Questi sono i segnali che stai invecchiando

1. Il calo della libido non è (solo) uno stress mentale

Con il passare degli anni, fare sesso può scivolare in fondo alla lista delle priorità. Non si tratta soltanto dell’accumularsi delle responsabilità quotidiane o dello stress: le variazioni ormonali giocano un ruolo primario.

Negli uomini si assiste a un calo graduale dei livelli di testosterone, mentre nelle donne l’estrogeno e il testosterone subiscono un crollo più repentino durante la perimenopausa e la menopausa. Se notate un calo drastico del desiderio, soprattutto se accompagnato da stanchezza cronica o difficoltà di erezione, è opportuno parlarne con uno specialista anziché liquidare il problema come una conseguenza inevitabile dell’età. Un calo del desiderio può infatti essere la spia di deficit endocrini, disturbi del sonno o effetti collaterali di terapie farmacologiche.

2. Alterazioni dell’erezione e salute cardiovascolare

Le difficoltà occasionali nel raggiungere o mantenere un’erezione sono comuni, ma quando diventano frequenti non dovrebbero mai essere ignorate. La disfunzione erettile può avere matrici psicologiche, ma spesso è legata a condizioni fisiche sottostanti come ipertensione, colesterolo alto o diabete. In molti casi, la disfunzione erettile rappresenta un “segnale spia” precoce di una sofferenza del sistema vascolare generale, manifestandosi anche 3-5 anni prima di un evento cardiovascolare maggiore.

3. La pressione arteriosa comincia a salire in silenzio

In gioventù la pressione sanguigna è un parametro dato spesso per scontato. Con l’avanzare dell’età, tuttavia, i vasi sanguigni perdono la loro naturale elasticità, diventando più rigidi e aumentando la resistenza al flusso ematico. Il rischio principale dell’ipertensione è che spesso è del tutto asintomatica: ci si sente in perfetta forma mentre i valori salgono.

Monitorare i propri parametri è fondamentale: un adulto in salute dovrebbe puntare a valori ideali inferiori a 120 mm Hg per la sistolica (la “massima”) e a 80 mm Hg per la diastolica (la “minima”). Un’ipertensione non controllata rappresenta uno dei principali fattori di rischio per ictus, infarto del miocardio e decadimento cognitivo.

4. Il colesterolo cambia anche a parità di dieta

Anche mantenendo uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata, i livelli di colesterolo totale e LDL (“cattivo”) tendono ad aumentare fisiologicamente con l’età a causa del rallentamento del metabolismo epatico. Poiché l’ipercolesterolemia non dà sintomi evidenti, eseguire esami ematici periodici è l’unico modo per individuarla in tempo, prevenendo l’arteriosclerosi e la formazione di placche coronariche.

5. Più difficile mantenere il peso forma (sarcopenia)

Vi capita di ingrassare pur mangiando le stesse quantità di un tempo? La responsabilità è della perdita progressiva di massa muscolare magra (sarcopenia), che inizia lentamente già attorno ai 30 anni se il corpo non viene stimolato. Il tessuto muscolare è metabolicamente attivo e brucia calorie anche a riposo. Perdendo muscolo, il metabolismo basale si riduce e l’organismo necessita di meno calorie. Per contrastare questo fenomeno diventa fondamentale associare all’attività aerobica un allenamento di forza contro resistenza (pesi o corpo libero), in grado di preservare la massa magra e la sensibilità insulinica.

6. Tempi di recupero più lunghi dopo l’esercizio fisico

Sentirsi rigidi o impiegare due o tre giorni per recuperare da un allenamento intenso è un classico segno dell’invecchiamento dei tessuti connettivi e dei muscoli, che sintetizzano le proteine in modo meno efficiente. Tuttavia, questo non deve diventare una scusa per abbandonare lo sport: la combinazione di attività cardiovascolare, forza e mobilità articolare rimane il farmaco naturale più potente per preservare la densità ossea e la funzionalità cardiaca.

Cosa fare per invecchiare in salute (Healthy Ageing)

Sebbene la genetica incida per un 20-30% sulla longevità della vita, il restante 70-80% è determinato dagli episomi e dalle abitudini quotidiane. Non è mai troppo presto — né troppo tardi — per adottare strategie di prevenzione:

  • Attività fisica integrata: alternare allenamenti aerobici (camminata veloce, nuoto, ciclismo) a sessioni di tonificazione muscolare e stretching almeno 3 volte a settimana.
  • Alimentazione pro-longevità: privilegiare un modello mediterraneo ricco di fibre, antiossidanti, grassi sani (Omega-3) e proteggere la barriera intestinale.
  • Sonno di qualità e gestione dello stress: dormire 7-8 ore a notte per consentire al cervello di attivare il sistema glinfatico di pulizia dalle tossine metaboliche.
  • Abolizione del fumo e moderazione dell’alcol: eliminare il tabacco e ridurre drasticamente l’alcol per prevenire lo stress ossidativo e il foto-invecchiamento cellulare.
  • Monitoraggio medico costante: eseguire screening di routine e conoscere i propri “numeri chiave” (pressione, glicemia, assetto lipidico) per intervenire tempestivamente prima dell’esordio di patologie croniche.

Studi e Riferimenti Scientifici

Per approfondire i meccanismi biologici e le evidenze cliniche citate nell’articolo, è possibile consultare le seguenti risorse di ricerca internazionale:

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco4 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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