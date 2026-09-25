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OK-Salute e Benessere ottobre 2026

Il nuovo numero ti aspetta in edicola

Foto di Redazione OK-Salute Redazione OK-Salute25 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 25 Settembre 2026
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Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di ottobre 2026. Ti aspettiamo in edicola!

In questo numero di OK Salute e Benessere

Copertina OK Salute ottobre 2026

Cover story: Antonella Clerici <<Mi godo la bellezza
dell’amore maturo>>

Io ho il dovere di non pesare sugli altri con le mie sofferenze. Anche se racconto le mie disgrazie e i miei dolori, è un modo per pensare al pubblico, sapendo che ognuno combatte già le proprie battaglie
». Antonella Clerici è esattamente come la si vede in televisione: spontanea, accogliente, senza sovrastrutture.
Entra nelle case degli italiani tutti i giorni con la leggerezza dei grandi professionisti, ma dietro quel sorriso solare e rassicurante c’è una donna
che ha affrontato una vita non sempre gentile.

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Sommario OK Salute ottobre 2026

 

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