OK-Salute e Benessere ottobre 2026

Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di ottobre 2026. Ti aspettiamo in edicola!

Cover story: Antonella Clerici <<Mi godo la bellezza

dell’amore maturo>>

Io ho il dovere di non pesare sugli altri con le mie sofferenze. Anche se racconto le mie disgrazie e i miei dolori, è un modo per pensare al pubblico, sapendo che ognuno combatte già le proprie battaglie

». Antonella Clerici è esattamente come la si vede in televisione: spontanea, accogliente, senza sovrastrutture.

Entra nelle case degli italiani tutti i giorni con la leggerezza dei grandi professionisti, ma dietro quel sorriso solare e rassicurante c’è una donna

che ha affrontato una vita non sempre gentile.

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