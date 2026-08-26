OK-Salute e Benessere settembre 2026

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Cover story: Daniela Ferolla <<Per una sana ripartenza, copiate la mia routine giornaliera>>

Ci vuole disciplina, a cominciare da quella del sonno: dormire almeno

sette o otto ore a notte, mangiare bene e praticare attività fisica. Per me il mese di settembre non è semplicemente una pagina che si volta sul calendario, ma il vero inizio dell’anno, altro che gennaio».

Nata nel cuore selvaggio del Cilento, incoronata Miss Italia esattamente

25 anni fa e oggi volto di punta della Rai, Daniela Ferolla è l’antitesi del cliché “bellezza e miracoli genetici”. Lei stessa si definisce una nutrizionista mancata, una che ha trasformato le interviste televisive in regole di vita che ha applicato a se stessa. Dal 7 settembre è di nuovo al timone di Unomattina, il che significa una cosa sola: essere impeccabili, lucidi e reattivi quando il resto d’Italia sta ancora cercando il coraggio di scendere dal letto.

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