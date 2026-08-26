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OK-Salute e Benessere settembre 2026

Il nuovo numero ti aspetta in edicola

Foto di PRS Admin OKS PRS Admin OKS26 Agosto 2026Ultimo aggiornamento: 27 Agosto 2026
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Il nuovo numero di OK Salute e Benessere è in edicola, qui di seguito puoi leggere il Sommario del numero di settembre 2026. Ti aspettiamo in edicola!

In questo numero di OK Salute e Benessere

Copertina OK SALUTE Settembre 2026

Cover story: Daniela Ferolla <<Per una sana ripartenza, copiate la mia routine giornaliera>>

Ci vuole disciplina, a cominciare da quella del sonno: dormire almeno
sette o otto ore a notte, mangiare bene e praticare attività fisica. Per me il mese di settembre non è semplicemente una pagina che si volta sul calendario, ma il vero inizio dell’anno, altro che gennaio».
Nata nel cuore selvaggio del Cilento, incoronata Miss Italia esattamente
25 anni fa e oggi volto di punta della Rai, Daniela Ferolla è l’antitesi del cliché “bellezza e miracoli genetici”. Lei stessa si definisce una  nutrizionista mancata, una che ha trasformato le interviste televisive in regole di vita che ha applicato a se stessa. Dal 7 settembre è di nuovo al timone di Unomattina, il che significa una cosa sola: essere impeccabili, lucidi e reattivi quando il resto d’Italia sta ancora cercando il coraggio di scendere dal letto.

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Sommario Settembre 2026

 

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