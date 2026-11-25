Le relazioni tossiche non iniziano necessariamente con comportamenti aggressivi o atteggiamenti apertamente prevaricatori. A volte, al contrario, tutto comincia con attenzioni continue, dichiarazioni d’amore e la sensazione di aver finalmente incontrato la persona giusta. Poi, gradualmente, qualcosa cambia: arrivano il controllo, l’isolamento, le critiche e il ricatto emotivo.

Il professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico Fondazione Onda, spiega quali sono le dinamiche che possono caratterizzare il cosiddetto narcisismo maligno e quali segnali possono aiutare a riconoscere una relazione pericolosa.

Narcisismo maligno: quali sono le fasi di una relazione tossica?

Love bombing: quando l’amore diventa un bombardamento di attenzioni

Il narcisista maligno, spesso un uomo, inizia con una fase d’aggancio, il cosiddetto love bombing (bombardamento d’amore), che si prefigura come un momento d’oro, di attenzioni spasmodiche e sensazioni positive. Fa regali, complimenti, compie gesti eclatanti. La controparte dovrebbe pensare che è eccessivo, ma non sempre questo ragionamento arriva a livello di coscienza, per cui si viene travolti. Così il narcisista diventa incalzante, arriva a parlare di convivenza, fa balenare l’idea che ci sia un progetto comune.

Isolamento: quando il partner cerca di allontanarti dagli altri

Dopo l’aggancio della preda, il narcisista maligno conduce la relazione verso l’isolamento, convincendo la partner sull’importanza di passare tutto il tempo insieme, lontani dalla sfera familiare e amicale. Il narcisista mette in campo anche la gelosia, che non viene percepita come prevaricazione, bensì come una testimonianza d’amore. Si comincia a insinuare, con questa forma di controllo dell’altro, un amore malato.

Svalutazione: dalle parole dolci alle umiliazioni

Quando cambia il vento inizia la fase della svalutazione, che procede verso la denigrazione e sfocia spesso nella violenza verbale e/o fisica. Il narcisista mette in discussione la partner, diventa sempre più critico, diffamante. Il

linguaggio verbale registra un’escalation: si passa dalle parole dolci ai dialoghi umilianti. Se lei replica, il predatore minimizza. Sebbene non tutte le relazioni malate sfocino nella violenza fisica, le statistiche dicono che la violenza verbale è uno dei passaggi più comuni.

Ricatto emotivo: quando inizi a pensare che sia tutta colpa tua

A questo punto la partner è intimidita e inizia a pensare che sia colpa sua, ritiene addirittura di meritarselo. La richiesta di sottomissione diventa totale perché alla base dell’amore tossico ci sono quasi sempre un ricatto

emotivo e una manipolazione. Non c’è reciprocità, la relazione è irrimediabilmente orientata nella direzione errata. Perché la preda non reagisce nemmeno quando il punto di rottura diventa drammatico? Spesso perché inizia a considerare lo svilimento della propria persona come un comportamento normale e si sacrifica pur di vivere quello che pensa sia amore.

Sindrome della crocerossina: perché si continua a voler salvare il partner

La sindrome della crocerossina si manifesta in persone che vivono un forte timore di essere abbandonate, ma allo stesso tempo sono molto generose e disposte a sacrificarsi per amore. Consideriamo inoltre che i narcisisti

maligni sono dei vampiri energetici e conducono l’altro a perdonare qualsiasi cosa, grazie alla loro bravura

nella manipolazione. Come sopravvivere a un narcisista e a un amore tossico? La propria fame d’amore, che porta a incappare in persone di questo genere, dev’essere rivolta verso sé stessi, lavorando sull’autostima e

imparando a essere egoisti. Nel senso positivo, altrimenti si diventa responsabili della propria sofferenza.