8 prodotti beauty per continuare a sentirsi in vacanza

Pelle dorata, profumi che evocano giornate al sole e piccoli rituali di bellezza: il rientro dalle ferie estive non significa necessariamente dover rinunciare a tutto ciò che rende speciale questa stagione. Per prolungare quelle sensazioni anche tra impegni e routine quotidiana, arrivano in aiuto texture e formule capaci di valorizzare la bellezza di pelle e capelli.

Ecco quali prodotti beauty inserire nella propria routine per continuare a sentirsi in vacanza.

Un olio illuminante per tutto il corpo

Huile Prodigieuse Or di Nuxe (45,00€ per 100ml) è un olio secco che illumina in un solo gesto viso, corpo e capelli. Oltre a rendere la pelle satinata e luminosa, emana un profumo che richiama il mood delle giornate estive.

Uno scrub per avere una pelle liscia e morbida

Lo scrub corpo allo zucchero BIO di Aroma-Zone (8,95€) è pensato per esfoliare ed eliminare cellule morte e impurità, lasciando la pelle liscia e morbida. La sua texture, ricca di oli vegetali di cotone, argan e mandorle dolci, a contatto con l’acqua si trasforma in un velo lattiginoso.

Prodotti beauty per sentirsi in vacanza: una coccola profumata sotto la doccia

Il bagnodoccia alla banana di Bottega Verde (5,99€) deterge la pelle con una morbida schiuma profumata. Le note dolci della banana si uniscono a quelle del cocco, in una formula dal sapore esotico che rende la doccia un momento di vero relax.

Una mist che sa di estate

Limonada Gelada di Sol de Janeiro (27€) è una body mist da vaporizzare sul corpo, perfetta per avvolgersi in una fragranza dal carattere tipicamente estivo.

Uno stick solare da tenere sempre in borsa

Lo stick solare Coccobello SPF 50+ di Bilboa (12,99€) è resistente all’acqua e si può applicare facilmente sul viso e sulle piccole zone sensibili. Un alleato da portare con sé anche dopo le vacanze per proteggersi dai raggi UV.

Prodotti beauty per sentirsi in vacanza: gocce colorate per un effetto sunkissed

Le gocce colorate di SVR (19,90€) con pigmenti di origine naturale, arricchite di attivi idratanti e antiossidanti, si possono mescolare al trattamento quotidiano o alla protezione solare per ottenere istantaneamente un colorito abbronzato.

Uno spray per capelli al sale marino

Lo spray al sale marino di Davines (34,20€) dona texture e volume alla chioma. Ideale per creare delle beach waves e mantenere anche in città il look tipico dei capelli dopo una giornata al mare.

Prodotti beauty per sentirsi in vacanza: una cipria che dona un colorito abbronzato

La cipria abbronzante a lunga durata di Caudalie (31,90€) è formulata con pigmenti minerali, senza talco, ed è arricchita con polifenoli di vinaccioli d’uva antiossidanti. Regala un effetto naturalmente abbronzato, esaltando il colore dell’incarnato.