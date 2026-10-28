A Milano apre il secondo Salone Sociale: taglio, acconciature e prodotti per l’igiene offerti gratuitamente

Un taglio di capelli come strumento di riscatto e riacquisizione della propria dignità. A un anno dall’apertura del primo Salone Sociale “Beauty for a Better Life” in Italia, sempre a Milano il progetto si amplia con l’inaugurazione di una seconda sede, questa volta dedicata alle donne in situazioni di vulnerabilità.

Il nuovo spazio si trova all’interno dell’Hub 126 gestito da Fondazione Progetto Arca, in via Sammartini 126, in zona stazione Centrale. Nasce per offrire alle donne in difficoltà un luogo accogliente in cui prendersi cura di sé, con servizi di taglio e acconciatura e fornitura di prodotti essenziali per l’igiene e il benessere personale. I trattamenti saranno effettuati due volte al mese, su appuntamento gestito dagli operatori della struttura, da professionisti qualificati.

L’iniziativa è promossa da L’Oréal Italia e Fondation L’Oréal, in collaborazione con il Comune di Milano e, per la nuova sede, con Fondazione Progetto Arca. L’obiettivo è fare della cura della persona uno strumento di inclusione, autostima e reinserimento sociale.

Il primo anno del Salone Sociale: oltre 1.000 trattamenti e 700 persone raggiunte

Il secondo Salone Sociale si affianca a quello inaugurato nell’ottobre 2025 nella Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci” del Comune di Milano, in viale Ortles 69. È stato il primo spazio di questo tipo aperto in Italia nell’ambito del programma “Beauty for a Better Life”, lanciato da Fondation L’Oréal nel 2021 per sostenere le persone in difficoltà attraverso servizi gratuiti di bellezza e cura della persona.

A un anno dall’apertura, il bilancio dell’iniziativa comprende oltre 1.000 trattamenti realizzati, 700 persone raggiunte e 2.500 prodotti per l’igiene e la bellezza donati. Risultati che hanno accompagnato la decisione di ampliare il progetto con una seconda sede, con l’obiettivo di raggiungere altre persone che vivono situazioni di fragilità.

Il primo Salone Sociale si rivolge alle persone in difficoltà economica o abitativa, comprese le persone senza dimora, le famiglie in emergenza e i cittadini seguiti dai servizi sociali. I servizi vengono offerti gratuitamente da socio-parrucchieri e socio-estetisti formati da L’Oréal Italia, con modalità di accesso gestite dagli operatori della struttura.

La cura di sé come strumento di rinascita

Questo supporto è fondamentale per aiutare individui fragili a intraprendere progetti personali e professionali, facendo leva sulla cura di sé come strumento di empowerment e cambiamento. Da uno studio condotto proprio dall’Association Joséphine nel 2019 sull’importanza della bellezza nel promuovere l’autostima tra coloro che vivono in circostanze precarie è emerso che l’89% degli intervistati ha acquisito maggior fiducia in se stessi dopo aver beneficiato di questi servizi.

«Crediamo fermamente che la bellezza sia uno strumento potente per accendere l’autostima e migliorare il benessere personale. Ed è proprio da questa convinzione che nasce questo spazio: un ambiente accogliente e inclusivo. Ognuno merita di sentirsi bene con se stesso e ci impegniamo a rendere questa sensazione reale per quante più persone possibili», commenta Ninell Sobiecka, Presidente e AD L’Oréal Italia.

«Tutti i percorsi di reinclusione sociale non possono prescindere da un’attenzione alla cura della persona, punto di partenza di ogni iniziativa di supporto di chi vive in condizioni di marginalità, non solo perché facilita l’accesso a qualsiasi opportunità di reinserimento lavorativo e professionale, ma soprattutto perché restituisce dignità e autostima alle persone», dice Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, intervenuto durante l’inaugurazione.