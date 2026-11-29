L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA) in medicina sta trasformando la diagnostica e la terapia. L’urologia si attesta nuovamente tra le branche mediche più pronte a recepire questi strumenti. Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, descrive come l‘IA sia già impiegata nella pratica quotidiana e quali saranno le evoluzioni prossime.

L’IA nella diagnostica: risonanze e biopsie fusion

In ambito diagnostico, i software basati sull’IA riescono a rielaborare le immagini ottenute tramite la Risonanza Magnetica Multiparametrica della prostata. Riconoscendo pattern complessi non sempre visibili ad occhio nudo, l’IA aiuta il radiologo e l’urologo a identificare le lesioni sospette con un’accuratezza superiore.

Questi dati vengono poi impiegati per eseguire biopsie con tecnica Fusion, nelle quali le immagini RMN elaborate dall’IA vengono sovrapposte all’ecografia in tempo reale per guidare il prelievo bioptico.

Il supporto decisionale e la chirurgia del futuro

In ambito chirurgico e di pianificazione terapeutica, l’IA agisce da assistente avanzato:

Pianificazione personalizzata: nei trattamenti per l’ipertrofia prostatica benigna (come l’Aquablation), l’IA analizza i contorni dell’organo e suggerisce all’urologo la traiettoria ottimale del trattamento. Alert in tempo reale: nel prossimo futuro, l’IA integrata nelle console dei robot chirurgici fornirà alert visivi (evidenziando strutture nervose o vascolari con colori differenziati) per guidare il chirurgo durante la dissezione.

«L’Intelligenza Artificiale non sostituirà il medico, ma fungerà da indispensabile supporto per aumentare la precisione chirurgica e ridurre al minimo i margini d’errore», sottolinea il professor Porreca.

Intelligenza artificiale in urologia: studi scientifici a supporto