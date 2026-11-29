Sequenziare il genoma, leggere il DNA per identificare le varianti genetiche, diagnosticare malattie e orientare terapie o ricerche biologiche. Poter individuare, per esempio, malattie ereditarie e alterazioni genetiche, ma

anche identificare virus e batteri e sviluppare vaccini. Per sequenziare il primo genoma umano ci sono voluti circa 13 anni con il Progetto Genoma Umano (dal 1990 al 2003) e quasi vent’anni (fino al 2022) per decifrarlo al 100%.

Sequenziamento del DNA: dai 13 anni del primo genoma umano alle poche ore di oggi

Tutto questo oggi è possibile in poche ore, grazie a AXELIOS 1, la nuova piattaforma di Roche Diagnostics sviluppata per ridurre i tempi di analisi, e l’Istituto di ricerca dell’Ospedale San Raffaele di Milano è la prima struttura in Italia ad adottarla. Una tecnologia capace di realizzare il sequenziamento dell’intero genoma

(WGS), dell’intero esoma (WES), il sequenziamento dell’RNA, l’RNA a singola cellula, l’analisi spaziale e la metilazione in ambito di ricerca in oncologia, genetica e malattie infettive, conquistando il record mondiale per la tecnica di sequenziamento del DNA più veloce. La piattaforma, inoltre, è progettata per analizzare numerosi campioni simultaneamente e dispone di un’architettura flessibile e scalabile, che si adatta a volumi di lavoro diversi.

Medicina di precisione e ricerca genetica: le nuove prospettive per diagnosi e terapie

«Il futuro della genomica passa dalla capacità di trasformare le informazioni dell’intero genoma in una comprensione più profonda della salute e della malattia» spiega Sabrina Giglio, Direttrice dell’Unità Operativa di Genetica Medica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. «Un’innovazione nel sequenziamento come quella portata dalla nuova piattaforma di Roche può espandere i quesiti che la ricerca è in grado di affrontare e aiutarci a

comprendere meglio le patologie complesse. L’orizzonte è una medicina di precisione capace di riconoscere le differenze individuali e tradurre questa conoscenza in approcci sempre più personalizzati».

«Per un IRCCS, confrontarsi con i processi tecnologici è fondamentale per ampliare le possibilità della ricerca e comprendere quali strumenti possano contribuire al suo sviluppo» aggiunge Federico Esposti, Direttore Strategico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele. «La prima installazione italiana di AXELIOS1 al San Raffaele offre un’occasione per esplorare le potenzialità di un sequenziamento più rapido ed economico senza pregiudizi per la qualità delle analisi».

«Nel settore diagnostico operiamo in diversi ambiti. Nel Core Lab, per esempio, disponiamo di soluzioni diagnostiche e biomarcatori come la p-tau217 per la malattia di Alzheimer. Nel caso del sequenziamento, i bisogni e le modalità di lavoro sono diverse. Quindi spesso la tecnologia anticipa gli utilizzi clinici», spiega Ramiro Pena, Healthcare Development Director di Roche Diagnostics S.p.A.

«Il nostro obiettivo è mettere i ricercatori nelle condizioni di comprendere meglio le patologie complesse e affrontare nuove domande scientifiche. Rendere il sequenziamento più accessibile e sostenibile, abbattendo i limiti storici di tempo e di costo associate ad esso, traduce un impegno che guarda al futuro: ampliare le possibilità della ricerca per aprire nuove prospettive nella medicina personalizzata e contribuire, nel tempo, all’evoluzione dei percorsi di cura».