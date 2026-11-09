Stent o Bypass? Il dottor Agnino spiega le differenze nella cura delle coronarie ostruite

Di fronte a una diagnosi di coronaropatia con restringimento dei vasi sanguigni, i pazienti si chiedono spesso quali siano le differenze tra stent e bypass e per quale motivo i medici preferiscano un’opzione rispetto all’altra. Il dottor Alfonso Agnino, Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, fa chiarezza su due procedure profondamente diverse ma complementari.

L’angioplastica con stent è un intervento emodinamico che consiste nello schiacciare la placca ostruente mediante un palloncino inserito nei vasi e nel posizionare una piccolissima rete metallica (lo stent) per mantenere pervio il canale. Il bypass coronarico, invece, è un intervento chirurgico che non lavora all’interno della stenosi, ma crea una strada alternativa, un “ponte” che devia il flusso sanguigno per rifornire l’area di cuore a monte priva di ossigeno.

Stent o Bypass: i criteri clinici e l’impatto del diabete

La scelta tra stent e bypass non è discrezionale, ma si basa su rigide linee guida internazionali che mettono al centro le caratteristiche del paziente. Nei pazienti affetti da diabete mellito, ad esempio, la ricerca medica ha dimostrato che la chirurgia con bypass offre risultati a lungo termine nettamente superiori, poiché negli individui diabetici lo stent tende a rioccuparsi e riripetere l’ostruzione con maggiore facilità nel tempo. Un altro fattore determinante è il numero e la posizione dei vasi malati: quando l’ostruzione riguarda tre o più coronarie (malattia trivascolare) o interessa punti anatomicamente critici come il tronco comune, l’intervento chirurgico di bypass si rivela la scelta più efficace per garantire la sopravvivenza e prevenire futuri infarti.

La durata dei trattamenti e la prevenzione secondaria

Sia lo stent sia il bypass sono soluzioni concepite per durare moltissimi anni, se non per tutta la vita. Tuttavia, il dottor Agnino ricorda un concetto fondamentale: sia l’angioplastica sia il bypass trattano le conseguenze localizzate della malattia, ma non eliminano l’aterosclerosi sottostante, che è una patologia sistemica e progressiva.

Pertanto, con il passare degli anni, nuove ostruzioni possono formarsi a monte o a valle del bypass o all’interno dello stent se non si mantengono sotto controllo i fattori di rischio. Per garantire la durata dei risultati chirurgici o emodinamici è indispensabile adottare uno stile di vita corretto, praticare attività fisica moderata, seguire una dieta equilibrata e aderire rigorosamente alla terapia farmacologica prescritta.

Fonti scientifiche e riscontri clinici

I concetti espressi dal dottor Agnino rispecchiano le evidenze emerse dai principali trial clinici internazionali pubblicati sul The New England Journal of Medicine (NEJM), tra cui i celebri studi SYNTAX e FREEDOM. Tali ricerche hanno dimostrato su ampie coorti di pazienti che, in presenza di diabete o di malattia coronarica complessa multivasale, la rivascolarizzazione chirurgica mediante bypass determina una riduzione statisticamente significativa della mortalità per tutte le cause, di nuovi infarti del miocardico e di ulteriori re-interventi rispetto all’angioplastica con stent farmacologici.