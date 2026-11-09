Salute

Stent o Bypass? Il dottor Agnino spiega le differenze nella cura delle coronarie ostruite

Come scegliere tra l'angioplastica mininvasiva e la deviazione chirurgica. I criteri clinici, il ruolo del diabete e la necessità di uno stile di vita sano per far durare la cura

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco9 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2026
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Stent o Bypass? Il cardiochirurgo spiega le differenze nella cura delle coronarie ostruite - www.ok-salute.it

Di fronte a una diagnosi di coronaropatia con restringimento dei vasi sanguigni, i pazienti si chiedono spesso quali siano le differenze tra stent e bypass e per quale motivo i medici preferiscano un’opzione rispetto all’altra. Il dottor Alfonso Agnino, Responsabile dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, fa chiarezza su due procedure profondamente diverse ma complementari.

L’angioplastica con stent è un intervento emodinamico che consiste nello schiacciare la placca ostruente mediante un palloncino inserito nei vasi e nel posizionare una piccolissima rete metallica (lo stent) per mantenere pervio il canale. Il bypass coronarico, invece, è un intervento chirurgico che non lavora all’interno della stenosi, ma crea una strada alternativa, un “ponte” che devia il flusso sanguigno per rifornire l’area di cuore a monte priva di ossigeno.

Stent o Bypass: i criteri clinici e l’impatto del diabete

a sinistra un medico prepara uno stent, a destra operazione per bypass
Stent o Bypass: i criteri clinici e l’impatto del diabete – www.ok-salute.it

La scelta tra stent e bypass non è discrezionale, ma si basa su rigide linee guida internazionali che mettono al centro le caratteristiche del paziente. Nei pazienti affetti da diabete mellito, ad esempio, la ricerca medica ha dimostrato che la chirurgia con bypass offre risultati a lungo termine nettamente superiori, poiché negli individui diabetici lo stent tende a rioccuparsi e riripetere l’ostruzione con maggiore facilità nel tempo. Un altro fattore determinante è il numero e la posizione dei vasi malati: quando l’ostruzione riguarda tre o più coronarie (malattia trivascolare) o interessa punti anatomicamente critici come il tronco comune, l’intervento chirurgico di bypass si rivela la scelta più efficace per garantire la sopravvivenza e prevenire futuri infarti.

La durata dei trattamenti e la prevenzione secondaria

Sia lo stent sia il bypass sono soluzioni concepite per durare moltissimi anni, se non per tutta la vita. Tuttavia, il dottor Agnino ricorda un concetto fondamentale: sia l’angioplastica sia il bypass trattano le conseguenze localizzate della malattia, ma non eliminano l’aterosclerosi sottostante, che è una patologia sistemica e progressiva.

Pertanto, con il passare degli anni, nuove ostruzioni possono formarsi a monte o a valle del bypass o all’interno dello stent se non si mantengono sotto controllo i fattori di rischio. Per garantire la durata dei risultati chirurgici o emodinamici è indispensabile adottare uno stile di vita corretto, praticare attività fisica moderata, seguire una dieta equilibrata e aderire rigorosamente alla terapia farmacologica prescritta.

Fonti scientifiche e riscontri clinici

I concetti espressi dal dottor Agnino rispecchiano le evidenze emerse dai principali trial clinici internazionali pubblicati sul The New England Journal of Medicine (NEJM), tra cui i celebri studi SYNTAX e FREEDOM. Tali ricerche hanno dimostrato su ampie coorti di pazienti che, in presenza di diabete o di malattia coronarica complessa multivasale, la rivascolarizzazione chirurgica mediante bypass determina una riduzione statisticamente significativa della mortalità per tutte le cause, di nuovi infarti del miocardico e di ulteriori re-interventi rispetto all’angioplastica con stent farmacologici.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco9 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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