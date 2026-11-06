Sangue nelle urine (ematuria): il prof Porreca: «Vi spiego perché è un esame salva vita»

Trovare tracce di sangue nelle urine è un evento che genera forte allarme. In campo medico, questo segno viene distinto in macroematuria (sangue visibile a occhio nudo) e microematuria (riscontrabile solo tramite l’esame delle urine al microscopio). Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, spiega perché l’ematuria non debba mai essere sottovalutata e illustra le opzioni di trattamento per il tumore della vescica.

Sangue nelle urine e diagnosi del tumore vescicale

La presenza di sangue nelle urine rappresenta il sintomo d’esordio principale del carcinoma della vescica. Di fronte a un episodio di ematuria, l’iter diagnostico prevede l’esecuzione tempestiva di un’ecografia vescicale e di una cistoscopia (esplorazione endoscopica della cavità vescicale).

«Se la lesione tumorale è superficiale e contenuta all’interno dello strato mucoso della vescica, la parete dell’organo viene preservata tramite resezione endoscopica (TURV) e trattamenti instillativi locali», chiarisce lo specialista.

Quando la neoplasia è infiltrante: cistectomia e ricostruzione neovescicale

Nel 10% dei casi, il tumore si presenta in forma muscolo-infiltrante, penetrando negli strati più profondi dell’organo. In questa situazione si rende necessaria l’asportazione chirurgica completa della vescica (cistectomia radicale).

Oggi, grazie alla chirurgia robotica, è possibile eseguire non solo l’asportazione dell’organo ma anche la ricostruzione intracorporea di una nuova vescica (neovescica) impiegando un segmento d’intestino del paziente. Questo approccio evita il ricorso a sacchetti esterni (stomie) e garantisce il mantenimento dello schema corporeo e dell’autonomia minzionale.

Sangue nelle urine: studi scientifici a supporto