Salute

Sangue nelle urine (ematuria): il prof Porreca: «Vi spiego perché è un esame salva vita»

Anche un singolo episodio di presenza di sangue nella pipì richiede accertamenti urologici immediati. Le nuove tecniche di ricostruzione robotica della vescica

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco6 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 6 Novembre 2026
1 minuto di lettura
medico che tiene in mano un campione con sangue nelle urine
Sangue nelle urine (ematuria): il prof Porreca: «Vi spiego perché è un esame salva vita» - www.ok-salute.it

Trovare tracce di sangue nelle urine è un evento che genera forte allarme. In campo medico, questo segno viene distinto in macroematuria (sangue visibile a occhio nudo) e microematuria (riscontrabile solo tramite l’esame delle urine al microscopio). Il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, spiega perché l’ematuria non debba mai essere sottovalutata e illustra le opzioni di trattamento per il tumore della vescica.

Sangue nelle urine e diagnosi del tumore vescicale

un medico mette le dita a forma di cuore con un campione di urina
Sangue nelle urine e diagnosi del tumore vescicale – www.ok-salute.it

La presenza di sangue nelle urine rappresenta il sintomo d’esordio principale del carcinoma della vescica. Di fronte a un episodio di ematuria, l’iter diagnostico prevede l’esecuzione tempestiva di un’ecografia vescicale e di una cistoscopia (esplorazione endoscopica della cavità vescicale).

«Se la lesione tumorale è superficiale e contenuta all’interno dello strato mucoso della vescica, la parete dell’organo viene preservata tramite resezione endoscopica (TURV) e trattamenti instillativi locali», chiarisce lo specialista.

Quando la neoplasia è infiltrante: cistectomia e ricostruzione neovescicale

Nel 10% dei casi, il tumore si presenta in forma muscolo-infiltrante, penetrando negli strati più profondi dell’organo. In questa situazione si rende necessaria l’asportazione chirurgica completa della vescica (cistectomia radicale).

Oggi, grazie alla chirurgia robotica, è possibile eseguire non solo l’asportazione dell’organo ma anche la ricostruzione intracorporea di una nuova vescica (neovescica) impiegando un segmento d’intestino del paziente. Questo approccio evita il ricorso a sacchetti esterni (stomie) e garantisce il mantenimento dello schema corporeo e dell’autonomia minzionale.

Sangue nelle urine: studi scientifici a supporto

  • Valutazione dell’ematuria e tumori uroteliali: le linee guida ufficiali dell’American Urological Association (AUA). Queste delineano l’iter di screening per la diagnosi precoce del tumore della vescica in presenza di ematuria..
  • Cistectomia radicale robotica con neovescica intracorporea: uno studio multicentrico pubblicato su The Journal of Urology conferma l’efficacia e i ridotti tassi di complicanze della ricostruzione robotica intracorporea della neovescica.

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco6 Novembre 2026Ultimo aggiornamento: 6 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

uomo che inizia ad avvertire i sintomi dell'embolia polmonare in aeroporto subito dopo essere sceso dall'aereo

Embolia polmonare, quali sono i sintomi da riconoscere e come si cura

5 Novembre 2026
un soffiatore ad aria e un porta salviette di carta in un bagno pubblico

Asciugamani ad aria e salviette di carta: quale metodo diffonde più batteri?

5 Novembre 2026
un ragazzo tossisce

Quella tosse che non passa: perché può essere il segnale di un tumore anche se non hai mai fumato

4 Novembre 2026
foto di colin farrel con il figlio

Sindrome di Angelman: la foto di Colin Farrell con il figlio riaccende i riflettori sulla malattia rara

4 Novembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio