Perché le pacchette sul sederino rilassano i neonati fino a farli addormentare (spesso, non sempre!)

Ad alcuni l’hanno “insegnato” le ostetriche dell’ospedale, subito dopo il parto, ad altri è venuto spontaneo: quello delle pacchette sul sederino del neonato è un gesto che molti genitori sperimentano già nei primi giorni di vita del piccolo. Colpetti leggeri e ritmici che, accompagnati dal dondolio delle braccia, rilassano il bambino a tal punto da farlo – spesso – addormentare. Ma perché questo semplice movimento sembra avere un effetto così calmante?

La risposta ha a che fare con il modo in cui il cervello dei più piccoli elabora gli stimoli sensoriali, con il ruolo del contatto fisico e con la capacità, ancora in costruzione, di regolare le proprie emozioni e gli stati di attivazione.

Perché le pacchette sul sederino calmano i neonati?

Il primo elemento da considerare è il contatto fisico. Per un neonato, il tatto rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui entra in relazione con l’ambiente e con le persone che si prendono cura di lui. Prima ancora di comprendere le parole o riconoscere consapevolmente le situazioni, il bambino percepisce il calore, la pressione, il movimento e la vicinanza del corpo dell’adulto.

Le pacche leggere e regolari possono diventare uno stimolo sensoriale rassicurante. La loro ripetitività contribuisce a creare una sequenza prevedibile, che il bambino può riconoscere e alla quale può progressivamente abituarsi. Non si tratta di un interruttore biologico che induce automaticamente il sonno, ma di un insieme di sensazioni che, in alcuni neonati, favorisce il passaggio da uno stato di agitazione a uno di maggiore tranquillità.

Un elemento interessante arriva dalla ricerca scientifica. Uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista Infant Behavior and Development ha osservato le interazioni quotidiane tra 28 bambini di età compresa tra uno e dieci mesi e le loro madri. I ricercatori hanno rilevato che alcune forme di contatto affettuoso, tra cui cullare, accarezzare, rimbalzare dolcemente e dare pacche ritmiche, erano associate a un aumento immediato dell’attività parasimpatica nei bambini più piccoli. Si tratta della componente del sistema nervoso autonomo coinvolta nelle funzioni di recupero e rilassamento dell’organismo.

Il ruolo del sistema nervoso: dal pianto alla tranquillità

Nei primi mesi di vita il sistema nervoso è ancora immaturo. I neonati non possiedono gli stessi strumenti degli adulti per gestire autonomamente gli stimoli, le emozioni e le situazioni che provocano disagio. Fame, stanchezza, rumori, luce intensa o un cambiamento di posizione possono generare una risposta di agitazione che il bambino esprime soprattutto attraverso il pianto.

In questa fase è fondamentale la cosiddetta co-regolazione: il processo attraverso cui il genitore, con la propria presenza e le proprie risposte, aiuta il piccolo a ritrovare uno stato di equilibrio. La voce familiare, il calore del corpo, il contenimento tra le braccia e il ritmo dei movimenti possono contribuire a ridurre l’attivazione del bambino. Le pacchette si inseriscono proprio in questo insieme di stimoli. Se sono delicate e rispettano i tempi del neonato, possono diventare parte di un rituale rassicurante.

Perché il ritmo è così importante?

Un altro aspetto da considerare è la ripetizione. I neonati sono abituati fin dalla vita intrauterina a percepire stimoli ritmici: il battito cardiaco materno, i movimenti del corpo della mamma e altri segnali corporei che accompagnano la loro permanenza nell’utero.

Dopo la nascita, il mondo esterno presenta una quantità molto maggiore di stimoli e sollecitazioni. Ritrovare una certa regolarità attraverso il contatto, il dondolio o una carezza ripetuta può rappresentare un’esperienza familiare e rassicurante. Il ritmo delle pacche, se lento e costante, può quindi aiutare alcuni bambini a concentrarsi su uno stimolo semplice e prevedibile, anziché continuare a reagire a quelli che li circondano.

Le pacche sul sederino aiutano davvero a far addormentare il bambino?

La risposta è: possono aiutare, ma non sono una tecnica del sonno con efficacia dimostrata per tutti i neonati. La letteratura scientifica ha studiato soprattutto gli effetti più generali del contatto fisico, del massaggio infantile e delle tecniche di contenimento. Una revisione sistematica pubblicata nel 2025 sulla rivista Neuroscience & Biobehavioral Reviews, che ha preso in esame 72 studi sperimentali, ha riscontrato benefici immediati del contatto nel favorire l’autoregolazione dei neonati. Gli effetti sono risultati particolarmente documentati nei bambini prematuri e negli interventi utilizzati per la gestione del dolore neonatale.

Anche le ricerche sul massaggio infantile hanno approfondito il possibile rapporto tra stimolazione tattile, rilassamento e sonno. I risultati, però, non sono tutti concordi. Una revisione sistematica del 2022, che ha incluso 31 studi e 3.860 neonati sani nati a termine, ha rilevato che il massaggio potrebbe aumentare leggermente la durata del sonno nell’immediato periodo di trattamento.

È quindi più corretto parlare di un gesto che può favorire il rilassamento e accompagnare il bambino verso il sonno, piuttosto che di un metodo per farlo addormentare.

Come dare le pacche al neonato senza rischi

Se il bambino sembra gradire questo tipo di contatto, si possono provare alcuni semplici accorgimenti:

Usare un tocco delicato : le pacche devono essere leggere, mai energiche o brusche. Non bisogna colpire il sederino né esercitare pressioni eccessive.

: le pacche devono essere leggere, mai energiche o brusche. Non bisogna colpire il sederino né esercitare pressioni eccessive. Mantenere un ritmo regolare : movimenti tranquilli e ripetitivi possono risultare più rassicuranti di stimoli veloci e irregolari.

: movimenti tranquilli e ripetitivi possono risultare più rassicuranti di stimoli veloci e irregolari. Tenere il bambino vicino al proprio corpo : il contatto e il calore del genitore contribuiscono alla sensazione di sicurezza.

: il contatto e il calore del genitore contribuiscono alla sensazione di sicurezza. Osservare le sue reazioni : se si irrigidisce, si agita, piange più intensamente o mostra segnali di fastidio, è meglio interrompere.

: se si irrigidisce, si agita, piange più intensamente o mostra segnali di fastidio, è meglio interrompere. Non insistere: non tutti i bambini amano essere toccati nello stesso modo. A volte è sufficiente tenerli in braccio, parlare con voce calma o cullarli dolcemente.

È importante ricordare anche che il bambino non deve mai essere scosso, nemmeno per gioco o nel tentativo di farlo smettere di piangere. Le oscillazioni violente della testa possono provocare lesioni cerebrali molto gravi.