Embolia polmonare, quali sono i sintomi da riconoscere e come si cura

L’embolia polmonare è una condizione potenzialmente grave che si verifica quando un coagulo di sangue ostruisce una o più arterie che portano ai polmoni, impedendo al sangue di circolare correttamente. Nella maggior parte dei casi il trombo si forma nelle vene profonde delle gambe (trombosi venosa profonda) o del bacino e, staccandosi, raggiunge i polmoni attraverso il circolo sanguigno.

Può provocare difficoltà respiratoria improvvisa, dolore al torace e accelerazione del battito cardiaco. In alcuni casi, soprattutto quando l’ostruzione è importante, può compromettere il funzionamento del cuore e mettere a rischio la vita. Riconoscere tempestivamente i sintomi e intervenire con le cure appropriate è quindi fondamentale.

Che cos’è l’embolia polmonare

L’embolia polmonare è l’ostruzione di un’arteria polmonare, cioè uno dei vasi che trasportano il sangue dal cuore ai polmoni, da parte di un embolo. Nella maggior parte dei casi si tratta di un coagulo di sangue, chiamato trombo, che si è formato in una vena profonda, generalmente degli arti inferiori o della regione pelvica.

Quando una parte del coagulo si stacca, entra nella circolazione venosa, raggiunge il cuore destro e da qui viene trasportata nelle arterie polmonari, dove può arrestarsi e bloccare il flusso sanguigno.

La conseguenza è che una porzione del polmone non riceve più sangue a sufficienza per svolgere correttamente gli scambi gassosi, cioè il passaggio dell’ossigeno nel sangue e l’eliminazione dell’anidride carbonica. Inoltre, se l’ostruzione è significativa, il cuore destro può trovarsi a dover lavorare con maggiore fatica per pompare il sangue nei polmoni.

Quali sono le cause e i fattori di rischio

La causa più frequente dell’embolia polmonare è la migrazione di un coagulo formatosi nelle vene profonde delle gambe o del bacino. La formazione di questi trombi è favorita da tre meccanismi principali: il rallentamento della circolazione sanguigna, il danneggiamento della parete dei vasi e una maggiore tendenza del sangue a coagulare.

Esistono diverse condizioni che possono aumentare il rischio di trombosi venosa e, di conseguenza, di embolia polmonare:

Immobilità prolungata : restare a lungo a letto, trascorrere molte ore seduti durante un viaggio in aereo o in automobile o affrontare periodi di ridotta mobilità può rallentare il ritorno venoso dalle gambe.

: restare a lungo a letto, o in automobile o affrontare periodi di ridotta mobilità può rallentare il ritorno venoso dalle gambe. Interventi chirurgici e traumi : soprattutto quelli che interessano gli arti inferiori, il bacino o l’addome, possono favorire la formazione di coaguli.

: soprattutto quelli che interessano gli arti inferiori, il bacino o l’addome, possono favorire la formazione di coaguli. Precedenti episodi di trombosi o embolia : chi ha già avuto un evento tromboembolico presenta un rischio maggiore di svilupparne un altro.

: chi ha già avuto un evento tromboembolico presenta un rischio maggiore di svilupparne un altro. Tumori : alcune neoplasie e alcuni trattamenti oncologici aumentano la tendenza del sangue a coagulare.

: alcune neoplasie e alcuni trattamenti oncologici aumentano la tendenza del sangue a coagulare. Gravidanza e periodo dopo il parto : i cambiamenti ormonali e della coagulazione aumentano il rischio, in particolare nelle settimane successive alla nascita.

: i cambiamenti ormonali e della coagulazione aumentano il rischio, in particolare nelle settimane successive alla nascita. Terapie ormonali : alcuni contraccettivi contenenti estrogeni e le terapie ormonali possono aumentare la probabilità di formazione di trombi.

: alcuni contraccettivi contenenti estrogeni e le terapie ormonali possono aumentare la probabilità di formazione di trombi. Obesità e fumo : sono condizioni associate a un maggiore rischio di eventi tromboembolici.

: sono condizioni associate a un maggiore rischio di eventi tromboembolici. Età : la probabilità di sviluppare una trombosi aumenta con l’avanzare degli anni.

: la probabilità di sviluppare una trombosi aumenta con l’avanzare degli anni. Trombofilie: alcune condizioni ereditarie o acquisite rendono il sangue più predisposto a formare coaguli.

La presenza di uno o più fattori di rischio non significa necessariamente che si svilupperà un’embolia polmonare. Il rischio dipende dalla combinazione delle diverse condizioni e dalla situazione clinica della persona.

Quali sono i sintomi dell’embolia polmonare

I sintomi possono essere molto diversi da una persona all’altra e dipendono soprattutto dalle dimensioni del coagulo, dal numero di arterie polmonari coinvolte e dalle condizioni di salute generali.

Il segnale più frequente è la difficoltà respiratoria improvvisa, che può comparire anche a riposo o durante uno sforzo lieve. Tra le manifestazioni più comuni ci sono:

Fiato corto (dispnea) : la sensazione di non riuscire a respirare bene può comparire all’improvviso e peggiorare nel giro di poco tempo.

: la sensazione di non riuscire a respirare bene può comparire all’improvviso e peggiorare nel giro di poco tempo. Dolore al torace : spesso è localizzato lateralmente o nella parte anteriore del petto e può diventare più intenso quando si inspira profondamente, si tossisce o ci si muove.

: spesso è localizzato lateralmente o nella parte anteriore del petto e può diventare più intenso quando si inspira profondamente, si tossisce o ci si muove. Battito cardiaco accelerato (tachicardia) : il cuore può aumentare la frequenza dei battiti nel tentativo di compensare la ridotta ossigenazione del sangue.

: il cuore può aumentare la frequenza dei battiti nel tentativo di compensare la ridotta ossigenazione del sangue. Tosse : talvolta accompagnata da tracce di sangue nell’espettorato (emottisi).

: talvolta accompagnata da tracce di sangue nell’espettorato (emottisi). Vertigini e svenimento : possono comparire quando la circolazione sanguigna viene compromessa e la pressione arteriosa si abbassa.

: possono comparire quando la circolazione sanguigna viene compromessa e la pressione arteriosa si abbassa. Sudorazione fredda e pallore: possono accompagnare le forme più importanti.

In alcuni casi possono essere presenti anche dolore, gonfiore e aumento della temperatura di una gamba, segnali che possono indicare una trombosi venosa profonda, cioè la condizione da cui spesso origina l’embolia.

Quando bisogna preoccuparsi?

Un’improvvisa difficoltà respiratoria, soprattutto se associata a dolore al petto, tachicardia, tosse con sangue o sensazione di svenimento, richiede una valutazione medica urgente.

Se compaiono sintomi di questo tipo bisogna chiamare subito il 112 o il 118, senza aspettare che passino spontaneamente e senza mettersi alla guida per raggiungere l’ospedale. L’embolia polmonare può infatti evolvere rapidamente e richiede un intervento tempestivo.

Come si diagnostica l’embolia polmonare

La diagnosi non si basa su un singolo sintomo o su un solo esame. Il medico valuta innanzitutto le manifestazioni cliniche, la storia del paziente e l’eventuale presenza di fattori di rischio, per stimare la probabilità che si tratti di un’embolia polmonare.

Tra gli accertamenti che possono essere richiesti ci sono:

Esami del sangue e D-dimero : il D-dimero è un frammento proteico che si forma quando l’organismo degrada la fibrina, una sostanza coinvolta nella formazione dei coaguli. Un valore normale può contribuire a escludere l’embolia nei pazienti con probabilità clinica bassa o intermedia. Un valore elevato, invece, non conferma da solo la diagnosi, perché può aumentare anche in altre condizioni.

: il D-dimero è un frammento proteico che si forma quando l’organismo degrada la fibrina, una sostanza coinvolta nella formazione dei coaguli. Un valore normale può contribuire a escludere l’embolia nei pazienti con probabilità clinica bassa o intermedia. Un valore elevato, invece, non conferma da solo la diagnosi, perché può aumentare anche in altre condizioni. Angio-TC polmonare : è uno degli esami principali per confermare o escludere l’embolia. Si tratta di una tomografia computerizzata eseguita con mezzo di contrasto, che permette di visualizzare le arterie polmonari e individuare eventuali ostruzioni.

: è uno degli esami principali per confermare o escludere l’embolia. Si tratta di una tomografia computerizzata eseguita con mezzo di contrasto, che permette di visualizzare le arterie polmonari e individuare eventuali ostruzioni. Scintigrafia polmonare ventilatoria e perfusoria : valuta il rapporto tra l’aria che raggiunge i polmoni e il sangue che li attraversa. Può essere utilizzata quando l’angio-TC non è indicata o non è possibile eseguirla.

: valuta il rapporto tra l’aria che raggiunge i polmoni e il sangue che li attraversa. Può essere utilizzata quando l’angio-TC non è indicata o non è possibile eseguirla. Ecografia Doppler degli arti inferiori : consente di individuare eventuali trombosi nelle vene profonde delle gambe, soprattutto quando sono presenti gonfiore o dolore a un arto.

: consente di individuare eventuali trombosi nelle vene profonde delle gambe, soprattutto quando sono presenti gonfiore o dolore a un arto. Elettrocardiogramma ed ecocardiogramma: non confermano da soli l’embolia, ma possono aiutare a valutare le condizioni del cuore e l’eventuale sovraccarico della parte destra.

La scelta degli esami dipende dalla probabilità clinica, dalle condizioni del paziente e da eventuali controindicazioni.

Come si cura l’embolia polmonare

Il trattamento dipende dalla gravità dell’embolia, dalle condizioni generali del paziente e dal rischio di complicazioni. Non tutte le embolie polmonari richiedono lo stesso tipo di intervento: alcune possono essere trattate con farmaci, mentre le forme più gravi possono rendere necessarie procedure più complesse.

La terapia più utilizzata è quella anticoagulante. Questi farmaci riducono la capacità del sangue di formare nuovi coaguli e impediscono a quelli già presenti di aumentare di dimensioni, lasciando all’organismo il tempo di riassorbirli progressivamente.

Tra i medicinali utilizzati ci sono:

Eparina : viene somministrata per via sottocutanea o endovenosa, a seconda del tipo di farmaco e della situazione clinica. Può essere impiegata nella fase iniziale del trattamento.

: viene somministrata per via sottocutanea o endovenosa, a seconda del tipo di farmaco e della situazione clinica. Può essere impiegata nella fase iniziale del trattamento. Anticoagulanti orali diretti : comprendono farmaci come apixaban, rivaroxaban, edoxaban e dabigatran. In molti pazienti rappresentano una scelta preferenziale per il trattamento e la prevenzione delle recidive.

: comprendono farmaci come apixaban, rivaroxaban, edoxaban e dabigatran. In molti pazienti rappresentano una scelta preferenziale per il trattamento e la prevenzione delle recidive. Antagonisti della vitamina K: come il warfarin, sono anticoagulanti orali che richiedono controlli periodici della coagulazione per mantenere il trattamento nell’intervallo terapeutico appropriato.

La durata della terapia varia in base alla causa dell’evento, alla presenza di fattori di rischio persistenti, alla possibilità che si verifichi una recidiva e al rischio di sanguinamento. In molti casi il trattamento dura almeno tre mesi, ma può essere prolungato quando il medico ritiene che il rischio di nuovi episodi sia elevato.

Nei pazienti con embolia grave e instabilità circolatoria possono essere necessari trattamenti più intensivi, come la trombolisi, che utilizza farmaci capaci di sciogliere rapidamente il coagulo. Questi medicinali, tuttavia, comportano un rischio di sanguinamento importante e vengono riservati a situazioni selezionate.

Quando è necessario un intervento chirurgico?

Non tutti i pazienti con embolia polmonare devono essere sottoposti a un intervento. Nella maggior parte dei casi la terapia anticoagulante è sufficiente. Le procedure invasive vengono prese in considerazione soprattutto quando l’embolia è molto grave, provoca instabilità emodinamica o mette a rischio la sopravvivenza del paziente. Le possibilità terapeutiche comprendono: trombolisi sistemica, trattamento percutaneo con catetere, embolectomia chirurgica.

La scelta tra queste strategie viene effettuata da un’équipe specialistica, considerando la gravità del quadro clinico, il rischio di emorragia, le condizioni del cuore e la disponibilità delle diverse procedure.

Si può prevenire l’embolia polmonare?

Ecco alcuni comportamenti utili:

Muoversi regolarmente: evitare di rimanere seduti o immobili per molte ore consecutive . Durante i viaggi lunghi è consigliabile alzarsi, camminare quando possibile e muovere frequentemente piedi e gambe .

. . Seguire le indicazioni dopo un intervento : il medico può prescrivere una profilassi anticoagulante e indicare quando riprendere a camminare, in base al tipo di operazione e al rischio individuale.

: il medico può prescrivere una profilassi anticoagulante e indicare quando riprendere a camminare, in base al tipo di operazione e al rischio individuale. Mantenere un peso adeguato : il sovrappeso e l’obesità sono associati a un aumento del rischio trombotico.

: il sovrappeso e l’obesità sono associati a un aumento del rischio trombotico. Non fumare : smettere di fumare contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare e a ridurre diversi fattori di rischio.

: smettere di fumare contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare e a ridurre diversi fattori di rischio. Valutare il rischio con il medico: chi ha già avuto una trombosi o un’embolia, presenta una trombofilia o deve affrontare un intervento chirurgico dovrebbe discutere con lo specialista le misure preventive più appropriate.

Le calze elastiche a compressione graduata e i farmaci anticoagulanti possono essere indicati in alcune situazioni, ma non devono essere utilizzati autonomamente: la scelta dipende dal rischio individuale e dalle condizioni cliniche.