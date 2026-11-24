La prevenzione a tavola passa prima di tutto da una regola semplice e ben documentata: consumare ogni giorno almeno cinque porzioni tra frutta e verdura, pari a un minimo di 400 grammi complessivi secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle Linee Guida per una sana alimentazione italiane (CREA). Eppure, nonostante i benefici dimostrati nella riduzione del rischio cardiovascolare, metabolico e oncologico, in Italia una larga fetta della popolazione – secondo i dati della sorveglianza PASSI dell’Istituto Superiore di Sanità – fatica ancora a raggiungere questo traguardo quotidiano. Tra l’altro, secondo alcuni studi si dovrebbe arrivare a dieci.

Per capire come tradurre la teoria nella pratica di tutti i giorni, scegliere i prodotti migliori e non commettere errori nella preparazione, ripercorriamo i consigli della professoressa Valeria Del Balzo, nutrizionista presso l’Università Sapienza di Roma e membro del direttivo della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) e della Società Italiana dell’Obesità (SIO).

Perché servono almeno cinque porzioni al giorno?

Una corretta alimentazione prevede idealmente tre porzioni di frutta e due di verdura al giorno (o viceversa, privilegiando comunque gli ortaggi per il minor apporto di zuccheri). «Questa regola di benessere è nata anni fa negli Stati Uniti con campagne educative pensate per riequilibrare diete troppo ricche di grassi e proteine, ed è stata poi ripresa anche in Italia», spiega la professoressa Del Balzo. «Nel nostro Paese l’obiettivo era rilanciare le sane abitudini della dieta mediterranea, che ha sempre valorizzato i prodotti vegetali ma che negli ultimi decenni ha visto calare i consumi, soprattutto tra i più giovani».

Il numero delle porzioni è calibrato sulla qualità nutrizionale e sulla bassa densità energetica di questi alimenti: cinque porzioni forniscono ogni giorno il giusto apporto di acqua, fibra alimentare, vitamine, minerali e composti bioattivi antiossidanti, indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo, contribuendo al contempo al controllo del peso e alla sazietà.

La frutta: quanto ne serve e quando mangiarla

Secondo gli standard delle porzioni italiane (LARN / Linee Guida CREA), una porzione standard di frutta fresca corrisponde a circa 150 grammi (al netto degli scarti): tre porzioni equivalgono dunque a circa 400-450 grammi al giorno. Per orientarsi nella pratica quotidiana, una mela o una pera media pesano intorno ai 120-150 grammi, una banana sbucciata circa 90-100 grammi, mentre per la frutta piccola (come fragole, ciliegie o frutti di bosco) si fa riferimento a una coppetta.

«La frutta si può consumare in qualsiasi momento della giornata, sia come spuntino pratico a scuola o al lavoro, sia ai pasti», sottolinea la nutrizionista. «Una buona abitudine da riscoprire è mangiarla a fine pasto al posto del dessert, per chiudere il pranzo o la cena con una nota dolce ma povera di calorie e grassi. Si può anche preparare cotta, evitando però di aggiungere zuccheri e arricchendola invece con spezie come la cannella».

La verdura: le differenze tra cruda e cotta

Per gli ortaggi, le linee guida distinguono la grammatura in base alla modalità di consumo:

Verdura cruda (insalate, finocchi, carote, pomodori): una porzione standard pesa 80-100 grammi (o fino a 150 grammi per ortaggi più ricchi d’acqua come il pomodoro).

una porzione standard pesa (o fino a 150 grammi per ortaggi più ricchi d’acqua come il pomodoro). Verdura cotta (bietole, spinaci, broccoli, zucchine): poiché con la cottura l’ortaggio perde acqua o viene mondato, una porzione corrisponde a circa 200 grammi a crudo (fino a 250 grammi per le verdure a foglia larga).

«L’ideale è consumare una porzione cruda e una cotta ogni giorno», consiglia la professoressa Del Balzo. «Ad esempio, un pomodoro a pranzo e una porzione di bietole cotte al vapore a cena, oppure un buon minestrone preparato con verdure miste». Il grande vantaggio degli ortaggi è l’elevato potere saziante legato alla fibra a fronte di un apporto calorico minimo: l’unica accortezza riguarda i condimenti, privilegiando poco olio extravergine d’oliva a crudo ed erbe aromatiche per limitare il sale.

Quanto conta la stagionalità (e la varietà dei colori)

Rispettare la stagionalità è una scelta vincente su più fronti. «Ogni stagione offre varietà diverse che permettono di alternare continuamente gli alimenti», ricorda l’esperta. «Scegliere frutta e ortaggi di stagione, meglio ancora se di filiera corta, sostiene la sostenibilità ambientale e garantisce prodotti raccolti al giusto grado di maturazione, non forzati in serra, che conservano più intatto il loro patrimonio di vitamine e antiossidanti». A questa regola si affianca quella della varietà cromatica: alternare vegetali dei cinque colori (rosso, verde, bianco, giallo-arancio, blu-viola) assicura l’assunzione di fitocomposti protettivi diversi.

Frullati, estratti e centrifugati sostituiscono il frutto intero?

Dal punto di vista nutrizionale, bere un succo o un estratto non equivale a mangiare un frutto o un ortaggio intero. «Centrifugati ed estratti eliminano la quasi totalità della fibra insolubile, fondamentale per la regolarità intestinale e per nutrire il microbiota», precisa la professoressa Del Balzo. Anche nei frullati – dove la fibra resta presente ma viene meccanicamente frammentata – viene meno l’atto della masticazione, che rallenta l’assorbimento degli zuccheri naturali e invia al cervello importanti segnali di sazietà. «Masticare è sempre meglio che bere: garantisce un maggiore controllo glicemico, sazia più a lungo e preserva al meglio le proprietà nutrizionali dell’alimento».

Fonti e approfondimenti