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Salute del Cuore: a Milano torna la Milano Heart Week col Centro Cardiologico Monzino

Dal 22 al 29 settembre 2026, il capoluogo lombardo ospita la nona edizione dell'evento dedicato alla salute cardiovascolare. In primo piano i risultati dello studio italiano CV-PREVITAL sull'uso di smartphone e dispositivi indossabili

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco24 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2026
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un medico con un cuore di legno in mano
Salute del Cuore: a Milano torna la Milano Heart Week col centro cardiologico Monzino - www.ok-salute.it

Oggi la tecnologia che indossiamo o teniamo in tasca ogni giorno può trasformarsi nel miglior alleato per la salute del nostro cuore. È questo il concetto di “Prevenzione Smart”, il filo conduttore della nona edizione della Milano Heart Week, la manifestazione promossa dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

Fino al 29 settembre, la città di Milano si anima con una serie di appuntamenti aperti al pubblico per promuovere la cultura della salute, l’attività fisica e la conoscenza dei propri fattori di rischio.

Lo Studio CV-PREVITAL: la rivoluzione digitale nella prevenzione

un medico digita sui valori del cuore di un paziente
Lo Studio CV-PREVITAL: la rivoluzione digitale nella prevenzione – www.ok-salute.it

Molti dei principali fattori di rischio cardiovascolare – come la pressione alta, il colesterolo elevato, la glicemia fuori norma o lo stress – agiscono per anni in modo silenzioso, senza manifestare alcun sintomo evidente.

Per dimostrare come l’uso della tecnologia possa aiutare a individuare questi segnali invisibili, la Rete Cardiologica Italiana, coordinata dal Monzino, ha condotto lo studio CV-PREVITAL. La ricerca ha coinvolto oltre 27.500 cittadini over 45 senza malattie cardiache pregresse. I ricercatori hanno valutato l’impatto dell’integrazione di app e smartphone nella routine medica per il controllo dello stile di vita.

I dati preliminari indicano che anche tra chi si sente in perfetta salute sono frequenti fattori di rischio non riconosciuti, con marcate differenze tra uomini e donne che richiedono strategie sempre più personalizzate.

«Oggi grazie alle nuove tecnologie possiamo raccogliere facilmente i dati di salute dei singoli individui per costruire programmi di prevenzione personalizzati. Siamo alle soglie di una nuova era di salute guidata dal consumatore», chiarisce Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

Salute del cuore: i principali appuntamenti in programma a Milano

Il calendario della Milano Heart Week prevede un ricco palinsesto di eventi trasversali che uniscono sport, divulgazione e scienza:

  • Social Heart Talks (Diretta Facebook/Instagram):

    • 24 settembre (ore 17:00): Salute delle vene con il Monzino Vein Center.

    • 29 settembre (ore 17:00): Q&A “Il cuore senza segreti”.

  • Incontri dal vivo:

    • 25 settembre (ore 18:30): Partecipazione all’Open Night 2026 per la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco24 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 24 Settembre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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