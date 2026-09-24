Salute del Cuore: a Milano torna la Milano Heart Week col Centro Cardiologico Monzino

Oggi la tecnologia che indossiamo o teniamo in tasca ogni giorno può trasformarsi nel miglior alleato per la salute del nostro cuore. È questo il concetto di “Prevenzione Smart”, il filo conduttore della nona edizione della Milano Heart Week, la manifestazione promossa dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.
Fino al 29 settembre, la città di Milano si anima con una serie di appuntamenti aperti al pubblico per promuovere la cultura della salute, l’attività fisica e la conoscenza dei propri fattori di rischio.
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Lo Studio CV-PREVITAL: la rivoluzione digitale nella prevenzione
Molti dei principali fattori di rischio cardiovascolare – come la pressione alta, il colesterolo elevato, la glicemia fuori norma o lo stress – agiscono per anni in modo silenzioso, senza manifestare alcun sintomo evidente.
Per dimostrare come l’uso della tecnologia possa aiutare a individuare questi segnali invisibili, la Rete Cardiologica Italiana, coordinata dal Monzino, ha condotto lo studio CV-PREVITAL. La ricerca ha coinvolto oltre 27.500 cittadini over 45 senza malattie cardiache pregresse. I ricercatori hanno valutato l’impatto dell’integrazione di app e smartphone nella routine medica per il controllo dello stile di vita.
I dati preliminari indicano che anche tra chi si sente in perfetta salute sono frequenti fattori di rischio non riconosciuti, con marcate differenze tra uomini e donne che richiedono strategie sempre più personalizzate.
«Oggi grazie alle nuove tecnologie possiamo raccogliere facilmente i dati di salute dei singoli individui per costruire programmi di prevenzione personalizzati. Siamo alle soglie di una nuova era di salute guidata dal consumatore», chiarisce Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino IRCCS.
Salute del cuore: i principali appuntamenti in programma a Milano
Il calendario della Milano Heart Week prevede un ricco palinsesto di eventi trasversali che uniscono sport, divulgazione e scienza:
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Social Heart Talks (Diretta Facebook/Instagram):
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24 settembre (ore 17:00): Salute delle vene con il Monzino Vein Center.
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29 settembre (ore 17:00): Q&A “Il cuore senza segreti”.
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Incontri dal vivo:
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25 settembre (ore 18:30): Partecipazione all’Open Night 2026 per la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
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Risorse e link utili
- Programma completo dell’iniziativa: Milano Heart Week – Centro Cardiologico Monzino
- Approfondimento scientifico: Studio CV-PREVITAL e Rete Cardiologica Italiana