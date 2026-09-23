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No alcol, ginnastica e dieta tra i 30 e i 50 anni abbattono il rischio di tumore al seno

Un nuovo studio dell'Imperial College London e dell'Institute of Cancer Research mappa le fasi critiche della vita femminile, rivelando come prevenire quasi un quarto delle neoplasie mammarie

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco23 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2026
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No alcol, ginnastica e dieta tra i 30 e i 50 anni abbattono il rischio di tumore al seno - www.ok-salute.it

Almeno un quarto dei tumori al seno potrebbe essere evitato attraverso modifiche mirate del proprio stile di vita, come l’aumento dell’attività fisica, il controllo del peso corporeo e la riduzione del consumo di alcol. Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipende in modo cruciale dal momento in cui vengono attuate.

Una ricerca condotta da un team di scienziati dell’Imperial College London e dell’Institute of Cancer Research (ICR) di Londra ha analizzato i dati di oltre 110.000 donne aderenti allo studio di coorte Breast Cancer Now Generations Study. L’analisi ha tracciato come i principali fattori di rischio comportamentali evolvano nelle diverse fasi dell’esistenza, identificando le finestre temporali più efficaci per la prevenzione.

Dai 30 ai 50 anni: la fascia d’età cruciale per ridurre alcol e peso

una donna con in mano un bicchiere con delle crudité e il metro da sarta
Dai 30 ai 50 anni: la fascia d’età cruciale per ridurre alcol e peso – www.ok-salute.it

I risultati evidenziano traiettorie ben definite: mentre il fumo, il consumo di alcol e l’attività fisica raggiungono il loro picco nella tarda adolescenza, la massa grassa e l’indice di massa corporea (BMI) tendono ad aumentare in modo progressivo nel corso dell’età adulta, toccando il livello massimo verso i 60 anni. Il professor Marc Gunter, docente di epidemiologia e prevenzione del cancro all’Imperial College London, evidenzia come la fascia d’età compresa tra i 30 e i 50 anni rappresenti un momento critico in cui si registra un frequente incremento del BMI e una ripresa nei consumi di bevande alcoliche. Intervenire tempestivamente in questi due decenni consente di frenare l’accumulo metabolico di tessuto adiposo e i suoi effetti infiammatori, riducendo la suscettibilità oncologica.

Prevenire il tumore al seno: differenze generazionali e impatto sulla salute sistemica

Dallo studio emerge un ulteriore elemento di attenzione: le donne nate tra il 1960 e il 2003 mostrano traiettorie del BMI costantemente più elevate rispetto alle generazioni precedenti (nate tra il 1908 e il 1959), registrando inoltre picchi precoci nell’uso di alcol e sigarette. Come ricordato dalla professoressa Amy Berrington, responsabile dello studio presso l’ICR, il controllo di questi fattori di rischio presenta un valore che supera la prevenzione oncologica ginecologica: la gestione del peso corporeo e la limitazione dell’alcol contribuiscono infatti a prevenire una vasta gamma di malattie croniche, tra cui patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e altre neoplasie organiche.

Consigli pratici per prevenire il tumore al seno

I ricercatori e gli esperti della fondazione Breast Cancer Now sottolineano la necessità di adottare raccomandazioni comportamentali continue per proteggere la salute del seno:

  • Riduzione delle bevande alcoliche: limitare drasticamente l’alcol nella fascia 30-50 anni impedisce l’esposizione prolungata ai suoi metaboliti tossici e ormonostimolanti.
  • Controllo del carico glicemico e lipidico: prediligere un’alimentazione equilibrata per evitare il rapido guadagno di peso corporeo in età pre- e post-menopausale.
  • Esercizio fisico regolare: l’attività aerobica moderata o intensa stimola la sensibilità insulinica e contrasta i processi infiammatori.

In presenza di variazioni di peso inspiegabili, noduli o alterazioni della mammella, è fondamentale consultare il proprio medico curante o lo specialista senologo per i controlli strumentali di routine (mammografia ed ecografia).

Prevenire il tumore al seno: fonti e riscontri scientifici

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco23 Settembre 2026Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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