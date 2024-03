Obesità: gli italiani tra i più grassi d’Europa. Arrivano nuove terapie

Le nuove terapie per l’obesità al centro della Giornata Mondiale. Sono 23 milioni gli italiani in sovrappeso o obesi. Si tratta del 46,3% della popolazione.

Nel resto del mondo non va meglio. Le persone obese sulla Terra sono ormai 800 milioni. Nel 2035 si stima che raggiungeranno la soglia dei 2 miliardi. L’incremento dell’obesità per i bambini nati dal 2020 al 2035 è del 100 per cento.

Il picco durante la pandemia, ma i numeri restano molto alti

Numeri impressionanti, che fanno dire ai medici che si tratta di una vera e propria epidemia. I dati arrivano dalla quinta edizione dell’Italian Obesity Barometer Summit. Le cifre sono scese rispetto al periodo della pandemia di Covid quando si era toccato il record storico del 47,6 per cento.

Il problema è che è sceso solo il numero di chi è in sovrappeso e non di coloro che sono obesi. Il dato relativo agli obesi è passato dal 10,9 del 2019 all’11,4 nel 2022. L’anno peggiore è stato sempre il 2021 con il 12 per cento.

Nuove terapie per l’obesità essenziali, perché gli italiani mangiano male e sono sedentari

Le difficoltà a perdere peso sono sempre legate alla cattive abitudini di dieta e attività fisica. L’83% degli italiani non arriva neanche a quattro porzioni di frutta e verdura. Oltre 21 milioni di persone non pratica alcuna attività fisica. Le più pigre sono le donne: non fa alcuno sport il 40,6% delle donne contro il 33,6% degli uomini. Sei madri su dieci ritengono che il figlio faccia sufficiente esercizio fisico, anche se non è vero.

Il Manifesto per il contrasto all’obesità

Una ricerca recente ha affermato che ci sono quattro tipi diversi di obesità. Questa classificazione è importante perché ogni tipo richiede scelta terapeutiche differenti. Per cercare di porre rimedio a questa preoccupante situazione è nato il Manifesto per il contrasto all’obesità, come malattia cronica. Il documento chiede di:

ottimizzare le strategie di prevenzione ,

, ottenere il riconoscimento da parte del Servizio Sanitario Nazionale dell ‘ obesità come malattia cronica non trasmissibile,

‘ non trasmissibile, trovare il modo per parlare in modo libero dal pregiudizio dell’obesità.

Nuove terapie per l’obesità

Affrontare nel modo corretto l’obesità ha una grande importanza, perché si tratta di una malattia che aumenta il rischio di tante altre patologie. L’introduzione dei farmaci anti obesità sta rapidamente cambiando le terapie per l’obesità. I medici hanno anche abbassato l’età per la prescrizione fino ai 12 anni. Naturalmente è vietato il fai-da-te, perché si tratta di medicinali con effetti collaterali anche importanti. Oltre all’approccio con dieta e attività fisica, si può ricorrere anche alla chirurgia bariatrica.

