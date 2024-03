Cibi già pronti aumentano il rischio di 32 malattie

Quali malattie si rischiano con i cibi già pronti? Mangiare spesso cibi ultraprocessati, come quelli già pronti, cereali con zuccheri aggiunti o pane in cassetta aumenta il rischio di sviluppare 32 malattie, tra cui cancro, diabete di tipo 2 e problemi di salute mentale.

La notizia arriva da una meta analisi, che ha analizzato i dati di 10 milioni di persone. È la ricerca più ampia mai realizzata sull’argomento. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica British Medical Journal.

Quali sono i cibi ultraprocessati?

Si tratta di alimenti spesso ricchi in grassi saturi, sale e zuccheri e poveri di vitamine e fibre. I ricercatori hanno trovato prove convincenti sul fatto che un consumo alto è associato a un aumento del rischio di attacco cardiaco o ictus del 50 per cento.

Questi alimenti contengono:

coloranti,

emulsionanti,

aromi e altri additivi,

subiscono tipicamente molteplici processi industriali che la ricerca ha scoperto degradare la struttura fisica degli alimenti, rendendoli rapidamente assorbibili.

Quali sono i più diffusi?

I più diffusi cibi ultra processati sono:

bevande gassate e zuccherate;

hamburger;

veg-burger e hamburger vegani;

wurstel;

zuppe confezionate;

snack e merendine confezionate;

creme spalmabili;

fette biscottate e cereali per colazione;

salse istantanee;

pizze confezionate;

bastoncini di pesce.

Quali sono le conseguenze?

Aumento del livello di zucchero nel sangue,

nel sangue, riduzione del senso di sazietà ,

, danni al microbiota, i cosiddetti batteri buoni che difendono la nostra salute. Gli additivi alimentari come dolcificanti non nutritivi, amidi modificati, gomme ed emulsionanti sembrano influenzare il microbiota, i livelli di infiammazione intestinale e le risposte metaboliche agli alimenti, aumentando potenzialmente il rischio di attacco di cuore e ictus.

Quali malattie si rischiano con i cibi già pronti?

I ricercatori hanno diviso i cibi analizzati a seconda del grado di precisione delle prove scientifiche che abbiamo a disposizione.

Prove scientifiche convincenti su quali malattie si rischiano con i cibi già pronti

Ci sono prove scientifiche convincenti che un forte consumo di questi alimenti è legato a un rischio maggiore del 50% di morire per malattie cardiovascolari, del 12% di sviluppare diabete di tipo 2, del 50% di sviluppare ansia.

Piuttosto convincenti

Ci sono prove piuttosto convincenti che possano aumentare le probabilità di morire per qualsiasi causa di un quanto. Aumenta il rischio fino al 60% di sviluppare obesità e problemi con il sonno. C’è un rischio maggiore del 22% di ammalarsi di depressione.

Prove limitate su quali malattie si rischiano con i cibi già pronti

L’impatto sull’asma, la salute gastrointestinale e alcuni tipi di cancro non è ancora stato dimostrato senza ombra di dubbio.

La ricerca su quali malattie si rischiano con i cibi già pronti dà conclusioni utili per i legislatori

Il gruppo di lavoro ha chiesto interventi su questi alimenti come quelli messi in atto per il mondo delle sigarette. Bisogna essere molto chiari con l’opinione pubblica e utilizzare etichette in cui le persone sappiano che stanno comprando cibo ultra processato. Chiedono inoltre che ne sia vietata la vendita nei negozi in prossimità di scuole e ospedali.

Limiti dello studio

Molti studi dimostrano che le persone che consumano spesso cibi pronti hanno anche uno stile di vita poco salutare e quindi un rischio maggiore di malattia. In pratica alcuni si chiedono se sia il cibo in sé ad aumentare il rischio di malattie o le abitudini nel loro insieme.

