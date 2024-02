Casi di tumore al pancreas in fortissima crescita tra le ragazze

Aumentano in modo preoccupante i casi di tumore al pancreas tra le giovani donne. L’allarme arriva dal Regno Unito, ma lo UK Cancer Research sostiene che i numeri riguardino gli Stati Uniti e tutti i Paesi europei, Italia compresa.

Casi di tumore al pancreas in forte aumento tra le giovani donne, ma resta un cancro raro in quella fascia di età

Negli ultimi trent’anni la percentuale di crescita delle diagnosi nelle donne sotto i 25 anni arriva al 200 per cento. Attenzione, il numero di casi è comunque esiguo. L’aumento vertiginoso è preoccupante, ma le diagnosi restano basse come numero.

Il problema è che gli esperti non sanno spiegare i motivi di questa crescita esponenziale, che non succede perlomeno in questi termini nei coetanei uomini.

Sicuramente il cambiamento negli stili di vita c’entra. Su questo gli oncologi non hanno dubbi. Ora servono nuovi studi che si concentrino proprio sulle giovani che hanno sviluppato questo tumore per cercare di comprenderne le cause.

Casi di tumore al pancreas: la situazione in Italia

Il tumore al pancreas è tra i più pericolosi in assoluto. Nel 2022 solo in Italia gli esperti ne hanno contati 14.500. Secondo l’Associazione Italia Ricerca contro il Cancro si tratta del tumore con la minor sopravvivenza sia a un anno dalla diagnosi (34 per cento nell’uomo e 37,4 per cento nella donna) che a cinque anni (11 per cento nell’uomo e 12 per cento nella donna).

Generalmente colpisce nella fascia di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Restano rari i casi tra i giovani, anche se come abbiamo visto, è in forte aumento tra le ragazze.

Quali sono i principali fattori di rischio?

Il fumo di sigaretta è tra i fattori di rischio più gravi. Basti pensare che raddoppia il rischio di sviluppare questo cancro, rispetto a chi non abbia mai fumato. Tra gli altri fattori di rischio troviamo:

ereditarietà, se abbiamo avuto un parente stretto che ha avuto un tumore al pancreas, il nostro rischio si alza;

obesità;

pancreatite ;

; sindrome di Lynch ;

; sindrome di Peutz-Jeghers ,

, sedentarietà .

. Ci sono alcuni studi che sostengono che anche l’ abuso di bevande alcoliche possa influenzare lo sviluppo di questo tumore.

possa influenzare lo sviluppo di questo tumore. Anche l’esposizione ad alcuni solventi di uso industriale e agricolo o a derivati della lavorazione del petrolio fa impennare le probabilità,

dieta ricca di grassi saturi e di proteine di origine animale.

