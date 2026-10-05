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Massaggi drenanti sulla pancia: il trend di TikTok funziona davvero o è solo un’illusione temporanea?

Spopolano sui social i video "prima e dopo" con rulli di legno e oli per definire l'addome. Gli esperti chiariscono: il drenaggio linfatico è una terapia medica utile contro i gonfiori, ma non brucia i grassi né sostituisce lo stile di vita

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco5 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2026
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Massaggi drenanti sulla pancia: il trend di TikTok funziona davvero o è solo un'illusione temporanea? - www.ok-salute.it

Addome piatto, girovita scolpito e “pancia sgonfia” in pochi minuti: sui social media come TikTok e Instagram i video dedicati al massaggio di drenaggio linfatico fai-da-te stanno accumulando milioni di visualizzazioni. Utilizzando oli per il corpo, rulli di legno (maderoterapia) o semplicemente le mani, influencer e celebrità mostrano trasformazioni visive immediate, promuovendo la tecnica come il segreto definitivo contro il gonfiore addominale.

Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela: sebbene il massaggio linfatico sia una pratica medica fondamentale per specifiche patologie, il suo utilizzo estetico quotidiano rischia di generare false aspettative e alimentare insicurezze legate all’immagine corporea.

Che cos’è il sistema linfatico e come funziona il drenaggio

immagine del sistema linfatico
Che cos’è il sistema linfatico e come funziona il drenaggio – www.ok-salute.it

Il sistema linfatico è una rete complessa di vasi e linfonodi diffusa in tutto il corpo. Come ricordano le linee guida internazionali, le sue funzioni principali sono tre:

  1. mantenere bilanciati i livelli di fluidi nei tessuti,
  2. rimuovere le scorie,
  3. sostenere il sistema immunitario.

Quando il sistema non funziona correttamente – una condizione frequente nei pazienti oncologici o in chi ha subito l’asportazione dei linfonodi – i liquidi si accumulano causando il linfedema. In ambito clinico, il linfodrenaggio manuale viene eseguito da fisioterapisti specializzati che, con pressioni leggere e movimenti strategici, spingono i liquidi in eccesso verso i linfonodi dell’inguine, dell’ascella o del collo, dove possono essere riassorbiti.

I video di massaggi drenanti sulla pancia “prima e dopo”: verità o illusione ottica?

Guardando i contenuti virali, il cambiamento visivo tra il “prima” e il “dopo” appare spesso evidente. Ma le apparenze possono ingannare.

«I trend legati al corpo sui social vanno sempre guardati con scetticismo», spiega la dottoressa Ella Guest, psicologa della salute e ricercatrice presso il Centre for Appearance Research (UWE Bristol). «Queste immagini possono essere alterate con strumenti di fotoritocco, filtri, luci strategiche, pose particolari o persino generate con l’intelligenza artificiale. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è».

Anche quando l’effetto visivo è reale, si tratta di una variazione puramente momentanea: il massaggio sposta temporaneamente i liquidi interstiziali, ma non riduce il tessuto adiposo né modifica la struttura muscolare.

L’opinione dei medici: “Per le persone sane non è necessario”

Per chi soffre di patologie come l’endometriosi o di disturbi gastrointestinali, la sensazione di sollievo e il rilassamento muscolare causati dal massaggio possono essere piacevoli. Tuttavia, dal punto di vista medico, l’efficacia a lungo termine per chi è in buona salute è quasi nulla.

Non ci sono prove scientifiche di alta qualità che dimostrino benefici duraturi del drenaggio linfatico domestico in individui sani, e di certo la tecnica non promuove la perdita di grasso. Per la maggior parte delle persone, un’idratazione adeguata e il movimento fisico regolare sono tutto ciò che serve per sostenere la naturale funzione linfatica. A meno che non vi sia una diagnosi specifica di disturbo linfatico, non c’è alcuna necessità medica di sottoporsi a questi trattamenti.

Gli esperti ricordano infine l’impatto psicologico di questi trend: rincorrere un addome perennemente “scolpito” rischia di aumentare il controllo ossessivo del proprio corpo (body checking), dimenticando che un lieve e naturale arrotondamento dell’addome fa parte della normale anatomia umana.

Messaggi drenanti sulla pancia: risorse e riferimenti ufficiali

Per comprendere il funzionamento della circolazione linfatica e la gestione dei gonfiori, è possibile consultare i canali di informazione sanitaria ufficiale:

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Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco5 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 5 Ottobre 2026
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Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

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