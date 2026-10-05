Massaggi drenanti sulla pancia: il trend di TikTok funziona davvero o è solo un’illusione temporanea?

Addome piatto, girovita scolpito e “pancia sgonfia” in pochi minuti: sui social media come TikTok e Instagram i video dedicati al massaggio di drenaggio linfatico fai-da-te stanno accumulando milioni di visualizzazioni. Utilizzando oli per il corpo, rulli di legno (maderoterapia) o semplicemente le mani, influencer e celebrità mostrano trasformazioni visive immediate, promuovendo la tecnica come il segreto definitivo contro il gonfiore addominale.

Tuttavia, gli esperti invitano alla cautela: sebbene il massaggio linfatico sia una pratica medica fondamentale per specifiche patologie, il suo utilizzo estetico quotidiano rischia di generare false aspettative e alimentare insicurezze legate all’immagine corporea.

Che cos’è il sistema linfatico e come funziona il drenaggio

Il sistema linfatico è una rete complessa di vasi e linfonodi diffusa in tutto il corpo. Come ricordano le linee guida internazionali, le sue funzioni principali sono tre:

mantenere bilanciati i livelli di fluidi nei tessuti, rimuovere le scorie, sostenere il sistema immunitario.

Quando il sistema non funziona correttamente – una condizione frequente nei pazienti oncologici o in chi ha subito l’asportazione dei linfonodi – i liquidi si accumulano causando il linfedema. In ambito clinico, il linfodrenaggio manuale viene eseguito da fisioterapisti specializzati che, con pressioni leggere e movimenti strategici, spingono i liquidi in eccesso verso i linfonodi dell’inguine, dell’ascella o del collo, dove possono essere riassorbiti.

I video di massaggi drenanti sulla pancia “prima e dopo”: verità o illusione ottica?

Guardando i contenuti virali, il cambiamento visivo tra il “prima” e il “dopo” appare spesso evidente. Ma le apparenze possono ingannare.

«I trend legati al corpo sui social vanno sempre guardati con scetticismo», spiega la dottoressa Ella Guest, psicologa della salute e ricercatrice presso il Centre for Appearance Research (UWE Bristol). «Queste immagini possono essere alterate con strumenti di fotoritocco, filtri, luci strategiche, pose particolari o persino generate con l’intelligenza artificiale. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è».

Anche quando l’effetto visivo è reale, si tratta di una variazione puramente momentanea: il massaggio sposta temporaneamente i liquidi interstiziali, ma non riduce il tessuto adiposo né modifica la struttura muscolare.

L’opinione dei medici: “Per le persone sane non è necessario”

Per chi soffre di patologie come l’endometriosi o di disturbi gastrointestinali, la sensazione di sollievo e il rilassamento muscolare causati dal massaggio possono essere piacevoli. Tuttavia, dal punto di vista medico, l’efficacia a lungo termine per chi è in buona salute è quasi nulla.

Non ci sono prove scientifiche di alta qualità che dimostrino benefici duraturi del drenaggio linfatico domestico in individui sani, e di certo la tecnica non promuove la perdita di grasso. Per la maggior parte delle persone, un’idratazione adeguata e il movimento fisico regolare sono tutto ciò che serve per sostenere la naturale funzione linfatica. A meno che non vi sia una diagnosi specifica di disturbo linfatico, non c’è alcuna necessità medica di sottoporsi a questi trattamenti.

Gli esperti ricordano infine l’impatto psicologico di questi trend: rincorrere un addome perennemente “scolpito” rischia di aumentare il controllo ossessivo del proprio corpo (body checking), dimenticando che un lieve e naturale arrotondamento dell’addome fa parte della normale anatomia umana.

Messaggi drenanti sulla pancia: risorse e riferimenti ufficiali

Per comprendere il funzionamento della circolazione linfatica e la gestione dei gonfiori, è possibile consultare i canali di informazione sanitaria ufficiale: