Come aumentare i muscoli: le 5 regole d’oro della scienza per ottenere risultati senza complicarsi la vita

Aumentare la massa muscolare non richiede programmi d’allenamento contorti, la ricerca paranoica del numero perfetto di ripetizioni o giornate intere trascorse in palestra. Dopo quasi un decennio di studi e sperimentazioni nel campo delle scienze motorie, diversi ricercatori del settore confermano una realtà rassicurante: i principi fondamentali dell’ipertrofia muscolare sono pochi e semplici da applicare.

I risultati delle più recenti analisi scientifiche sfidano alcuni dei più radicati miti della cultura fitness, dimostrando che la crescita muscolare si riduce all’esecuzione costante e precisa di alcuni fattori chiave.

1. Come aumentare i muscoli: quante volte allenarsi alla settimana?

Se vi state chiedendo se la scheda push-pull-legs sia superiore all’allenamento full-body, potreste stare sovrastimando il problema. La frequenza con cui si allena un singolo gruppo muscolare ha un impatto ridotto sull’ipertrofia, a condizione che il volume di allenamento settimanale complessivo sia sufficiente.

Una meta-analisi sulla frequenza di allenamento e ipertrofia mostra che allenare un muscolo più frequentemente offre vantaggi marginali che tendono a stabilizzarsi rapidamente. Superare le due o tre sessioni settimanali per lo stesso distretto muscolare non apporta benefici significativi.

La frequenza serve principalmente come distributore del volume: se il piano prevede un numero elevato di serie settimanali per un muscolo, suddividerle in più giornate è più efficace e gestibile che concentrarle in un unico allenamento sfiancante. Ma quanto possono crescere i muscoli in un mese?

2. Quante serie fare e quanto spingere?

Se la frequenza conta meno del previsto, il volume di lavoro (numero di serie) e l’intensità dello sforzo mantengono una relazione diretta con la risposta ipertrofica.

Uno studio sistematico sul volume di allenamento evidenzia che l’aumento delle serie settimanali porta a una maggiore crescita muscolare, anche se i benefici diventano progressivamente minori all’aumentare del volume totale.

Tuttavia, conta soprattutto quanto ci si avvicina al cedimento muscolare:

Cedimento vs. riserva : i dati scientifici sull’intensità dello sforzo indicano che allenarsi vicino al cedimento muscolare stimola maggiormente la sintesi proteica.

: i dati scientifici sull’intensità dello sforzo indicano che allenarsi vicino al cedimento muscolare stimola maggiormente la sintesi proteica. Consiglio pratico: non è necessario raggiungere il blocco totale a ogni serie. Fermarsi a 1-2 ripetizioni di riserva (RIR) garantisce uno stimolo quasi identico riducendo il rischio di affaticamento sistemico e infortuni.

3. Quali esercizi scegliere?

Non esistono esercizi “magici” o insostituibili. La scienza conferma che la scelta dei movimenti è in gran parte individuale e basata sulla propria biomeccanica.

Le prove più solide supportano gli esercizi che sollecitano il muscolo nella sua posizione di massimo allungamento sotto carico. Ad esempio, il curl per bicipiti su panca inclinata posiziona il braccio dietro il busto, consentendo al bicipite di lavorare sotto tensione in una condizione di stiramento iniziale che ne ottimizza il reclutamento.

Scegliere esercizi stabili, che permettano di applicare un carico progressivo in sicurezza e che lavorino attraverso un arco di movimento completo, è la strategia più efficace.

4. Il range di ripetizioni conta davvero?

Il dogma del range fisso tra le 8 e le 12 ripetizioni è stato ampiamente ridimensionato. Ricerche comparative sul range di ripetizioni dimostrano che è possibile stimolare l’ipertrofia con carichi sia leggeri che pesanti (da 4 fino a 30-50 ripetizioni per serie), a patto che l’intensità percepita sia elevata e ci si avvicini al cedimento.

Per praticità, la maggior parte del lavoro può comunque rimanere tra le 6 e le 15 ripetizioni, evitando la nausea e l’affaticamento cardiocircolatorio tipici delle serie ultra-lunghe.

5. Quante proteine servono per crescere?

Sul fronte nutrizionale, la sintesi muscolare richiede un apporto proteico adeguato e costante:

Quota proteica giornaliera : la letteratura scientifica indica 1,6 – 2,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno come quota ottimale per la maggior parte degli atleti (con alcuni esperti che suggeriscono di spingersi fino a 2,5-3 g/kg durante le fasi di ipocalorica per preservare la massa magra).

: la letteratura scientifica indica al giorno come quota ottimale per la maggior parte degli atleti (con alcuni esperti che suggeriscono di spingersi fino a 2,5-3 g/kg durante le fasi di ipocalorica per preservare la massa magra). Surplus calorico moderato: è consigliabile evitare fasi di bulking aggressive. Un aumento di peso controllato, pari a circa lo 0,5% – 1% del peso corporeo al mese, previene un accumulo eccessivo di adipe garantendo il nutrimento necessario ai muscoli.

In sintesi

I principi della fisiologia muscolare confermano che l’efficacia di una scheda risiede nella semplicità. Garantire il giusto volume di lavoro, selezionare esercizi adatti alla propria struttura, consumare sufficienti proteine e concedere al corpo il tempo di recuperare sono le uniche reali priorità per ottenere risultati duraturi.