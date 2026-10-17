Autunno in Val di Fiemme: cosa fare per rigenerarsi tra boschi, relax e sapori locali

Dopo mesi di caldo intenso, l’arrivo dell’autunno porta con sé un invito naturale a ritrovare il proprio equilibrio e la Val di Fiemme, tra paesaggi dolomitici e sfumature dorate, è la meta ideale per rigenerarsi a contatto con la natura. Un territorio dove il benessere è una vera e propria vocazione e che, come emerso durante il Dolomiti Wellness Community Summit 2026, continua a distinguersi per attrattività e qualità della vita.

A confermarlo sono i recenti dati Istat: la valle supera la media nazionale su indicatori quali servizi, occupazione, realtà no profit e consumo di suolo tra i più bassi in Italia, registrando presenze turistiche in crescita anche nei mesi tradizionalmente meno affollati come settembre.

Autunno in Val di Fiemme: tutti i benefici di una giornata in montagna

Proprio al Summit, il professor Enzo Primitivo, medico chirurgo esperto in Medicina della longevità, ha spiegato come una giornata vissuta secondo i ritmi della valle possa ispirare abitudini salutari da integrare nella vita quotidiana:

Al mattino, luce e aria fresca : bastano pochi minuti sul balcone, esposti al fresco e alla luce naturale, per predisporre l’organismo ad affrontare al meglio la giornata.

: bastano pochi minuti sul balcone, esposti al fresco e alla luce naturale, per predisporre l’organismo ad affrontare al meglio la giornata. Poi, spazio al movimento all’aria aperta : una corsa nel bosco, una passeggiata o una sessione di forest bathing .

: una corsa nel bosco, una passeggiata o una sessione di . A pranzo si possono gustare i cibi del territorio , come una pasta di grano duro con erbe locali per favorire la digestione, seguiti da un breve riposo.

si possono gustare i , come una pasta di grano duro con erbe locali per favorire la digestione, seguiti da un breve riposo. Nel pomeriggio , una pausa in sauna è l’ideale per rilassarsi e prendersi cura di sé.

, una pausa in è l’ideale per rilassarsi e prendersi cura di sé. Infine, la sera si cena presto con piatti leggeri, come una zuppa di patate, rafano e porri. Quando la luce cala e fuori fa più freddo, una tisana accompagna verso la fine della giornata, e il silenzio della montagna crea le condizioni ideali per prepararsi al sonno .

Alimentazione equilibrata, movimento regolare e rispetto dei ritmi del sonno costituiscono, in sintesi, alcuni dei principi alla base del vivere bene. Una filosofia che in questo luogo trova un contesto particolarmente favorevole, sia per chi ci vive, sia per chi sceglie di soggiornarvi.

Il benessere che nasce dal bosco

Con i colori caldi del foliage e il clima fresco, l’autunno è un momento suggestivo per passeggiare tra i boschi della Val di Fiemme. Trascorrere del tempo nella natura è un vero toccasana per corpo e mente: le piante rilasciano infatti fitoncidi, composti organici volatili che hanno un effetto benefico per l’organismo.

Accanto ai benefici della vita all’aria aperta, anche gli ambienti indoor che abitiamo ogni giorno contribuiscono a creare una sensazione di comfort e armonia, grazie a una scelta attenta e consapevole dei materiali. È in questa prospettiva che Fiemme Tremila, azienda con sede a Predazzo, porta l’essenza del bosco nell’architettura d’interni attraverso pavimenti in legno certificati FSC e PEFC, trattati con olio naturale, le cui emissioni benefiche sono state verificate dal CNR-IBE.

Camminata consapevole: respiro, natura e movimento

Immerso in un paesaggio che alterna boschi di larici, betulle e conifere a prati e pascoli, il Percorso dei Pini di Ville di Fiemme, inaugurato l’11 ottobre, ospita stazioni dedicate al benessere psicofisico, realizzate nell’ambito del progetto “I Sentieri di Etika”, promosso da Etika Dolomiti Energia in collaborazione con Consolida e con la partecipazione della Cooperativa sociale Oltre. In corrispondenza delle stazioni sono proposti semplici esercizi di respirazione consapevole e rilassamento che aiutano a ridurre lo stress, dedicando maggiore attenzione alle proprie sensazioni.

Accessibile e con un dislivello contenuto, il percorso conduce fino a Maso Toffa, sede della comunità socio-riabilitativa residenziale e diurna della Cooperativa Oltre. Qui, l’esperienza nella natura si intreccia con una dimensione sociale e inclusiva, mettendo al centro relazioni, partecipazione e condivisione.

Vivere la Val di Fiemme in autunno, tra attività outdoor e spirito olimpico

La Val di Fiemme offre numerose opportunità per gli amanti delle attività outdoor, dalle escursioni agli itinerari in mountain bike. Inoltre, per gli appassionati di sport invernali e per chi desidera conoscere da vicino la storia sportiva della valle, le visite guidate allo Stadio Olimpico del Salto di Predazzo e allo Stadio Olimpico del Fondo di Lago di Tesero consentono di scoprire i luoghi simbolo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Alla scoperta del patrimonio storico e culturale della valle

Oltre alle bellezze naturali, la Val di Fiemme conserva un patrimonio storico e culturale che arricchisce l’esperienza di viaggio. Tra i luoghi da visitare c’è il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme che custodisce la storia della valle e della sua antica istituzione (in attesa della riapertura ufficiale prevista per il 1° dicembre, è possibile prenotare visite riservate). Al suo interno ospita la pinacoteca, il museo e l’archivio di manoscritti, statuti e scritture. Poco distante, il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese, nello storico Palazzo Rizzoli, è sede di mostre temporanee ed eventi culturali.

Autunno in Val di Fiemme: prodotti locali e cucina di montagna

Anche l’offerta enogastronomica racconta le diverse sfaccettature dell’identità locale, spaziando da realtà come il Caseificio Sociale di Predazzo e Moena, legato alla cultura casearia della valle, al Bistrot Le Rais a Villa Flora, dove la ristorazione di alto livello si inserisce in un progetto di inclusione lavorativa e sociale per ragazzi con disabilità o fragilità.

Per chi cerca sapori autentici e panorami suggestivi, Malga Varena al Passo di Lavazè porta in tavola piatti tipici, preparati con ingredienti a chilometro zero. Spostandosi a Cavalese, l’Hotel Orso Grigio propone una cucina che unisce tradizione e innovazione in un ambiente accogliente e raffinato.