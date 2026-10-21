Cambio dell’ora, 5 consigli per dormire meglio e affrontare il passaggio

Il cambio dell’ora può influenzare il sonno, la concentrazione e l’umore. Anche se spostare le lancette di un’ora sembra un cambiamento minimo, il nostro organismo segue ritmi biologici regolati soprattutto dall’alternanza tra luce e buio. Ecco perché, nei giorni successivi al passaggio dall’ora legale a quella solare, alcune persone possono avvertire stanchezza, sonnolenza o difficoltà ad addormentarsi.

Nella maggior parte dei casi si tratta di disturbi lievi e transitori. Tuttavia, la risposta al cambiamento varia da persona a persona e dipende anche dalle abitudini di sonno, dall’esposizione alla luce e dalla capacità di adattamento dell’orologio biologico.

Nel 2026 l’ora solare torna nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: alle 3 le lancette andranno spostate indietro alle 2. Si dormirà quindi un’ora in più, ma le giornate avranno luce al mattino prima e buio alla sera prima.

Cambio dell’ora e salute: che cosa succede al nostro organismo?

Il nostro organismo è regolato da un orologio biologico interno che coordina il ritmo sonno-veglia e numerose funzioni fisiologiche. Questo sistema, chiamato ritmo circadiano, è influenzato soprattutto dalla luce, che aiuta il cervello a distinguere il giorno dalla notte. La luce del mattino contribuisce a sincronizzare l’orologio biologico, mentre l’esposizione alla luce nelle ore serali può ritardare la sensazione di sonnolenza. Il cambio dell’ora modifica il rapporto tra gli orari sociali e quelli a cui siamo abituati a esporci alla luce, richiedendo un periodo di adattamento.

Tra le sostanze coinvolte nella regolazione del sonno c’è la melatonina, un ormone prodotto soprattutto durante le ore di buio, che segnala all’organismo che è arrivato il momento di prepararsi al riposo. Anche la serotonina, un neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione dell’umore, è collegata ai ritmi circadiani. Non è corretto, però, affermare che il ritorno all’ora solare provochi necessariamente una diminuzione della serotonina o della melatonina. Gli effetti dipendono dall’orario e dalla durata dell’esposizione alla luce, oltre che dalle caratteristiche individuali.

Anche la vitamina D merita una precisazione: la sua produzione nella pelle dipende dall’esposizione ai raggi ultravioletti B (UVB), dalla stagione, dalla latitudine e da altri fattori. Il semplice spostamento delle lancette non provoca una carenza di questa vitamina.

Cambio dell’ora: quali sono i sintomi?

I sintomi più comuni possono comprendere:

stanchezza e sonnolenza durante il giorno;

difficoltà ad addormentarsi o a svegliarsi all’orario abituale;

minore concentrazione e attenzione;

irritabilità e sbalzi d’umore;

sensazione di avere meno energie e voglia di dedicarsi alle attività quotidiane.

È importante distinguere il disagio temporaneo legato al cambio dell’ora da problemi persistenti del sonno o dell’umore. Se i sintomi sono intensi, durano a lungo o interferiscono con la vita quotidiana, è opportuno parlarne con il medico.

Cambio dell’ora: chi può risentirne maggiormente?

La maggior parte delle persone si adatta al passaggio all’ora solare senza particolari difficoltà. Alcune, però, possono essere più sensibili ai cambiamenti degli orari e dell’esposizione alla luce.

«Questo difficoltoso riallineamento tra orologio biologico e ambiente potrebbe portare a soffrire maggiormente di depressione, emicrania, e avere conseguenze sulla salute metabolica, immunitaria ed epatica coinvolgendo miocardio (in alcuni casi) o tiroide. Spostare un’ora indietro l’orologio significa accelerare, forzando, il naturale assestamento del nostro organismo al cambiamento di disponibilità di luce progressivo tipico dell’autunno e al conseguente cambio dei ritmi fisiologici», interviene Monica Bossi, medico chirurgo specialista in medicina interna.

Attenzione alla possibilità di prendere peso

«Dormire poco o male può alterare la normale regolazione degli ormoni coinvolti nell’appetito: può interferire con il ritmo di secrezione della leptina, che contribuisce al senso di sazietà, e favorire un aumento della grelina, l’ormone che stimola la fame», continua la dottoressa.

Anche gli sbalzi d’umore e la stanchezza possono spingerci a cercare nel cibo una gratificazione, orientandoci più facilmente verso il cosiddetto comfort food, come dolci e prodotti ultraprocessati. Inoltre, un sonno insufficiente può influenzare la regolazione del cortisolo, l’ormone coinvolto nella risposta allo stress, con possibili ripercussioni sull’appetito e, nel tempo, sul peso corporeo.

Cambio dell’ora: 5 consigli per affrontarlo al meglio

Non esistono strategie miracolose per evitare ogni possibile disturbo, ma alcune abitudini possono aiutare a mantenere regolari i ritmi sonno-veglia e favorire un buon riposo.

Mantenete orari regolari per il sonno

Il ritorno all’ora solare permette di dormire un’ora in più nella notte del cambio, ma non è necessario modificare drasticamente gli orari per compensare. Cercate di andare a letto e svegliarvi a orari regolari, mantenendo una durata del sonno adeguata alle vostre esigenze.

Se temete di risentire del cambiamento, potete anticipare o posticipare gradualmente l’orario del sonno nei giorni precedenti, di pochi minuti alla volta. È una strategia facoltativa, non indispensabile per tutti.

Sfruttate la luce naturale durante il giorno

L’esposizione alla luce naturale, soprattutto al mattino, aiuta a sincronizzare l’orologio biologico. Quando possibile, fate una passeggiata all’aperto o dedicate qualche minuto alle attività diurne in un ambiente luminoso.

Con il ritorno all’ora solare farà buio prima nel tardo pomeriggio: mantenersi attivi durante le ore di luce può aiutare a conservare un buon ritmo quotidiano.

Prestate attenzione a cena e alle bevande

Non è necessario seguire una dieta particolare la sera del cambio dell’ora. È preferibile consumare una cena equilibrata, senza esagerare con porzioni molto abbondanti se tendono a disturbare il sonno. Se siete sensibili alla caffeina, evitate caffè, tè e altre bevande che la contengono nelle ore precedenti al riposo. Anche l’alcol, pur potendo favorire inizialmente la sonnolenza, può frammentare il sonno durante la notte.

Create una routine rilassante prima di dormire

Un ambiente tranquillo, una temperatura confortevole e una routine serale regolare possono facilitare il riposo. Potete leggere, ascoltare musica rilassante o fare una doccia calda, se vi aiuta a distendervi.

È utile ridurre la luce intensa nelle ore serali e limitare l’uso di dispositivi elettronici se tendono a ritardare il momento in cui andate a letto. Non è però necessario imporre a tutti una regola rigida di un’ora senza schermi: conta soprattutto evitare che queste attività sottraggano tempo al sonno.

Continuate a fare attività fisica

Camminare e praticare attività fisica con regolarità aiuta il benessere generale e può contribuire a migliorare la qualità del sonno. Non è necessario evitare sempre lo sport di sera: l’effetto dipende dall’intensità dell’esercizio e dalla risposta individuale.

Se un allenamento intenso a ridosso del riposo vi mantiene troppo attivi, provate a spostarlo nelle ore precedenti. In alternativa, una passeggiata serale a ritmo tranquillo può essere una buona soluzione.

Possono servire gli integratori?

Il cambio dell’ora, da solo, non è un buon motivo per iniziare ad assumere integratori. Prima di ricorrere a prodotti per il sonno o a sostanze pubblicizzate per contrastare lo stress, è preferibile intervenire sulle abitudini quotidiane e valutare l’eventuale presenza di disturbi persistenti con il medico.

Ecco che cosa sapere su alcuni prodotti spesso citati in relazione al sonno e al benessere.

Melatonina

È coinvolta nella regolazione del ritmo sonno-veglia e può essere utile in alcune situazioni specifiche, ma non è necessaria per tutti dopo il cambio dell’ora. Indicazioni, dosaggio e durata dell’assunzione vanno valutati in base alle esigenze individuali e agli eventuali farmaci utilizzati.

Magnesio

È un minerale essenziale per numerose funzioni dell’organismo. Non ci sono prove solide che assumerlo migliori il sonno in tutte le persone o che sia necessario per affrontare il cambio dell’ora, in assenza di specifiche carenze o indicazioni cliniche.

Valeriana, camomilla e luppolo

Sono presenti in diversi prodotti utilizzati per favorire il rilassamento e sicuramente sono un buon alleato.

Rhodiola e ashwagandha

Sono sostanze di origine vegetale proposte per lo stress e il benessere. Le evidenze disponibili sono limitate per molte delle indicazioni pubblicizzate; inoltre, possono esserci effetti indesiderati e interazioni con i farmaci. L’ashwagandha, in particolare, può influenzare la funzione tiroidea e non è adatta a tutti.