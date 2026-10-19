Ridere di se stessi: quando fa bene (e quando invece fa male)

Saper ridere dei propri difetti o di un piccolo incidente quotidiano è da sempre considerato un segno di intelligenza emotiva. Tuttavia, per decenni la psicologia si è divisa sul reale impatto dell’autoironia: meccanismo di difesa sano o spia di una bassa autostima? Oggi, una serie di studi internazionali sta finalmente facendo luce sulle sfumature di questa capacità, dimostrando come un atteggiamento umoristico verso se stessi porti benefici concreti alla salute mentale e alle relazioni interpersonali.

Già negli anni ’90, diverse ricerche sull’infanzia avevano evidenziato come l’incapacità di accettare un azzardo umoristico o una presa in giro tra pari fosse un predittore di isolamento sociale. Da un lato i bambini che reagivano con rabbia, dall’altro quelli che si ferivano ritirandosi in se stessi: entrambi interpretavano l’umorismo altrui come un’aggressione ostile. Al contrario, la capacità di sdrammatizzare si traduceva in una maggiore resilienza emotiva.

Effetti dell’autoironia sulla salute: cos’è la gelotofobia, la paura di essere derisi

Non tutti riescono a vivere il riso con leggerezza. Gli psicologi definiscono gelotofobia la paura acuta e patologica di essere derisi. Chi ne soffre tende a interpretare anche un sorriso benevolo o una risata casuale in un luogo pubblico come un attacco personale o un segno di disprezzo.

I fattori di rischio per lo sviluppo della gelotofobia includono uno stile genitoriale particolarmente rigido, neurodivergenze come l’autismo o traumi infantili legati a episodi prolungati di bullismo scolastico. Un’ampia indagine scientifica sulla gelotofobia ha mostrato che questa condizione si associa a minori livelli di soddisfazione personale, tendenza all’isolamento e un rischio più elevato di ansia e depressione.

All’opposto troviamo la gelotofilia, ovvero il piacere di condividere momenti comici anche a proprie spese, un tratto fortemente legato a livelli più alti di autostima, estroversione e facilità nel connettersi con gli altri.

I quattro stili di umorismo: quando l’autoironia fa bene (e quando no)

Nel 2003, un celebre studio ha introdotto il Humor Styles Questionnaire, uno strumento clinico che divide l’umorismo in quattro categorie principali:

Affiliativo: orientato a fare gruppo e far stare bene gli altri. Di auto-potenziamento (self-enhancing): capacità di vedere il lato comico delle avversità per gestire lo stress. Aggressivo: basato su sarcasmo e svalutazione altrui. Autodistruttivo (self-defeating): tendenza a mettersi ridicolo o sminuirsi pur di compiacere gli altri.

Se per anni l’umorismo autodistruttivo è stato considerato un fattore correlato a depressione e insicurezza, studi recenti condotti dalla University of Plymouth hanno ridimensionato questo allarmismo. La ricerca dimostra che fare battute su se stessi non è nocivo di per sé, a patto che non nasca da un profondo disprezzo personale e che sia affiancato anche da altri stili umoristici.

Quando l’autoironia è autentica, agisce come uno strumento di autotrascendenza: permette di prendere distanza dai propri errori e di valutare i problemi quotidiani con maggiore obiettività emotiva.

Effetti dell’autoironia sulla salute

Imparare a ridere dei propri limiti offre precisi vantaggi psicologici:

Riduzione dello stress quotidiano: optare per una risposta emotiva positiva (la risata) di fronte a un imprevisto disattiva la risposta biologica di attacco o fuga legata alla rabbia o alla vergogna.

optare per una risposta emotiva positiva (la risata) di fronte a un imprevisto disattiva la risposta biologica di attacco o fuga legata alla rabbia o alla vergogna. Miglioramento delle relazioni interpersonali: l’autoironia è una strategia sociale efficace per abbassare le difese altrui, specialmente in contesti nuovi o nei rapporti di potere (ad esempio tra docenti e studenti o tra leader e collaboratori).

l’autoironia è una strategia sociale efficace per abbassare le difese altrui, specialmente in contesti nuovi o nei rapporti di potere (ad esempio tra docenti e studenti o tra leader e collaboratori). Aumento dell’attrattività sociale: chi dimostra di saper ridere delle proprie imperfezioni viene percepito dagli altri come più calido, empatico e persino più competente.

Come coltivare l’autoironia: gli esercizi pratici

Per chi fatica a sdrammatizzare, la psicologia positiva suggerisce piccoli passi graduali per allenare la “giocosità” (playfulness):