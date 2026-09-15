Allarme “Super Pidocchi” nelle scuole italiane: i vecchi rimedi non bastano più

“super pidocchi”, ceppi mutati geneticamente che resistono ai farmaci antiparassitari più comuni. Con il rientro sui banchi di scuola e la ripresa delle attività sportive, per molte famiglie italiane ricomincia il classico incubo della pediculosi. Quest’anno, però, sconfiggere gli ospiti indesiderati sembra un’impresa ancora più ardua. Farmacisti e pediatri segnalano infatti una diffusione crescente dei cosiddetti, ceppi mutati geneticamente che

Come confermato dagli esperti dell’ Istituto Superiore di Sanità , la pediculosi del capo non ha nulla a che fare con la scarsa igiene personale. Colpisce democraticamente chiunque ed è causata dal contatto diretto testa a testa tra bambini. Il vero problema, oggi, risiede nell’efficacia dei prodotti commerciali presenti nelle nostre farmacie.

L’evoluzione del parassita

Per decenni, il trattamento standard in Italia si è basato su prodotti contenenti insetticidi chimici, come la permetrina o le piretrine naturali. Tuttavia, l’uso massiccio e talvolta scorretto di queste molecole ha innescato un meccanismo di selezione naturale.

I pidocchi hanno sviluppato vere e proprie mutazioni genetiche protettive, trasmettendole alle generazioni successive. Il risultato è che lo shampoo antiparassitario rischia di scivolare via sul parassita senza fargli alcun danno, lasciando i genitori esausti dopo settimane di applicazioni inutili.

La nuova strategia medica

Davanti a parassiti resistenti alla chimica, la ricerca farmaceutica ha dovuto cambiare strategia, passando dall’attacco biochimico all’azione meccanica. Se un pidocchio può tollerare un insetticida, non può fare nulla contro la fisica.

linee guida dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , suggeriscono approcci alternativi. Tra questi spiccano i prodotti a base di silicone (Dimeticone). Queste lozioni agiscono creando una pellicola impermeabile attorno al pidocchio, che muore per soffocamento e disidratazione, un processo contro cui è impossibile sviluppare resistenze genetiche. Oggi i dermatologi, come evidenziato nelledell’, suggeriscono approcci alternativi. Tra questi spiccano i. Queste lozioni agiscono creando una pellicola impermeabile attorno al pidocchio, che muore per, un processo contro cui è impossibile sviluppare resistenze genetiche.

L’importanza del controllo manuale

Accanto ai nuovi prodotti, l’uso metodico del pettine a denti fitti in metallo (Wet Combing ) rimane del tutto insostituibile. Passato ciocca per ciocca sui capelli bagnati e cosparsi di balsamo, consente di sradicare manualmente sia i parassiti sia le lendini (le uova), che rimangono altrimenti saldamente incollate al capello.

Laddove i trattamenti da banco falliscano ripetutamente, il pediatra può valutare l’uso di molecole più forti sotto stretto controllo medico. Diventa però fondamentale evitare gli errori procedurali domestici che spesso causano il fallimento della terapia.

Super pidocchi: gli errori da evitare a casa