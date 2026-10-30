OK Salute e Benessere, oltre 20 anni al servizio della salute: la nostra storia e le copertine che hanno lasciato il segno

La storia di OK Salute e Benessere comincia nel 2005, quando arriva in edicola con il nome OK. La salute prima di tutto. La testata nasce soprattutto grazie alla forte spinta del professor Umberto Veronesi, oncologo di fama internazionale nonché grande promotore della divulgazione scientifica. La sua presenza, infatti, ha rappresentato fin da subito un punto di riferimento importante per l’identità della testata, fondata sì sul rigore scientifico ma anche sulla capacità di parlare alla gente.

Oggi, dopo più di 20 anni e 250 numeri pubblicati, quell’idea di giornalismo – capace di tradurre il linguaggio medico in concetti chiari, alla portata di tutti – continua a guidare il lavoro dell’attuale redazione. Nel corso del tempo sono cambiati la società, la medicina stessa, i mezzi e gli strumenti a disposizione dei professionisti della comunicazione, trasformando inevitabilmente anche il modo di fare informazione. Sono rimasti invariati, però, i capisaldi sui quali si fonda la testata: la scelta di fonti autorevoli e verificate, l’attenzione alla correttezza scientifica e la responsabilità nel raccontare temi che riguardano la salute delle persone. Principi, questi, che continuano a contraddistinguere la rivista mensile e il sito, in un panorama informativo in cui la qualità e l’affidabilità delle notizie sono più importanti che mai.

Il prof. Umberto Veronesi e l’idea di una medicina più vicina alle persone

Fin dalla sua fondazione, OK Salute e Benessere ha fatto propria una convinzione cara al prof. Veronesi: la conoscenza è uno strumento fondamentale per prevenire e talvolta affrontare la malattia, conoscere i fattori di rischio e compiere scelte più consapevoli per la propria salute. Da qui l’obiettivo di avvicinare il mondo della medicina ai lettori, superando le distanze che spesso separano il linguaggio degli specialisti dalla vita quotidiana. Non soltanto notizie sulle nuove scoperte scientifiche, quindi, ma anche spiegazioni chiare, consigli pratici e occasioni di confronto con medici, ricercatori ed esperti.

E se il prof. Umberto Veronesi ha accompagnato la storia della testata con i suoi contributi editoriali, oggi è il figlio, il prof. Paolo Veronesi, a rappresentare un riferimento scientifico ed editoriale, nel segno della continuità e della competenza al servizio dei lettori.

Dalla prevenzione al benessere: una visione ampia della salute

Nel corso degli anni, le pagine di OK Salute e Benessere hanno dato spazio ai grandi temi della salute: dalla prevenzione alle innovazioni nelle cure, passando per ricerca scientifica, alimentazione, benessere psicologico e cura degli animali che vivono con noi. Una visione ampia della salute, che non si limita alla malattia ma parla di persone a 360 gradi, nelle diverse fasi delle loro vite.

L’obiettivo è sempre stato offrire gli strumenti giusti per orientarsi tra informazioni e notizie, dipanare dubbi e rispondere alle domande – anche le più imbarazzanti e difficili da porre – che riguardano il corpo e la mente. Per farlo, i redattori della testata lavorano in sinergia con medici e ricercatori, i cui contributi sono un elemento fondamentale e imprescindibile.

Le copertine di OK Salute e Benessere: volti celebri e storie vere

Le copertine raccontano molto dell’identità di OK Salute e Benessere. Negli anni, tantissimi personaggi dello spettacolo, della cultura e dello sport – Mara Venier, Luca Argentero, Federica Pellegrini, Meryl Streep, Michelle Hunziker, Alessandro Gassman, Giorgia sono solo alcuni dei nomi – hanno prestato il proprio volto alla rivista, interpretando il gesto dell’OK e diventando protagonisti di storie che vanno oltre l’immagine. Esperienze di malattia, difficoltà superate, cambiamenti nello stile di vita e riflessioni sul rapporto con il corpo e il benessere diventano l’occasione per affrontare temi più o meno complessi da un’angolatura un po’ diversa dal solito.

Accanto ai personaggi noti, la rivista ha dato e continua a dare spazio alle persone comuni, raccogliendo storie e percorsi di cura che restituiscono un volto umano alla malattia, spesso raccontata soltanto attraverso numeri e diagnosi. Un patrimonio di esperienze che, numero dopo numero, ha contribuito a definire l’identità della testata.

Un linguaggio chiaro, senza rinunciare al rigore scientifico

Internet e i social network hanno reso più immediato l’accesso all’informazione ma, di contro, è più frequente imbattersi in fake news e consigli privi di basi scientifiche, che danno adito a interpretazioni fuorvianti e talvolta pericolose. In questo scenario, la missione di OK Salute e Benessere resta quella di offrire un’informazione comprensibile e affidabile, costruita con il contributo dei professionisti della salute e particolarmente attenta ai bisogni concreti dei lettori.

È l’approccio che accomuna il mensile e il sito: coniugare rigore scientifico e semplicità espositiva, attraverso approfondimenti, notizie, interviste e guide pratiche che aiutino le persone a compiere scelte consapevoli per il proprio benessere.

OK Salute e Benessere guarda al futuro

Ripercorrere la storia di OK Salute e Benessere, dalle prime copertine del 2005 a oggi, significa ritrovare volti, temi e storie che hanno accompagnato i lettori nel tempo, nel segno di un obiettivo rimasto invariato: mettere la conoscenza al servizio delle persone.

Il gesto dell’OK, diventato la firma visiva della testata, racchiude questa missione: promuovere una cultura della salute basata su informazioni affidabili, comprensibili e utili nella vita quotidiana.

La medicina e la ricerca evolvono, così come cambiano le domande dei lettori. Il compito della divulgazione resta quello di raccontare queste trasformazioni con rigore e chiarezza, aiutando le persone a orientarsi e a compiere scelte consapevoli. È da questa convinzione che OK Salute e Benessere continua a guardare al futuro, fedele alla propria vocazione: rendere il sapere scientifico accessibile a tutti.