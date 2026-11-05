Asciugamani ad aria e salviette di carta: quale metodo diffonde più batteri?

Lavarsi bene le mani è da sempre il primo pilastro della prevenzione contro germi, batteri e infezioni respiratorie. Tuttavia, la fase successiva – ovvero il modo in cui ci asciughiamo le mani nei bagni pubblici o nelle strutture sanitarie – gioca un ruolo altrettanto cruciale, spesso sottovalutato.
A mettere in luce i rischi associati a diversi metodi di asciugatura è un rigoroso studio scientifico condotto dai ricercatori E. L. Best, P. Parnell e M. H. Wilcox, pubblicato sul Journal of Hospital Infection. La ricerca analizza la tendenza di tre diffuse modalità di asciugatura (asciugamani elettrici a getto d’aria, asciugamani ad aria calda tradizionali e salviette di carta monouso) ad aerosolizzare microrganismi e a contaminare l’ambiente circostante, gli utenti e le persone nelle immediate vicinanze.
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I dettagli dello studio: un confronto a tre vie
Per simulare la condizione tipica di mani lavate in modo frettoloso o insufficiente, i ricercatori hanno applicato sulle mani dei partecipanti una carica controllata di Lactobacilli. Successivamente, i soggetti hanno utilizzato uno dei tre sistemi di asciugatura.
L’esperimento ha previsto 120 test di campionamento dell’aria a diverse distanze (sia a ridosso del dispositivo sia a 1 metro di distanza), affiancati da prove visive condotte con vernici per tracciare la dispersione fisica delle goccioline.
I risultati: il getto d’aria moltiplica i batteri sospesi
I dati emersi dalle analisi evidenziano differenze statisticamente significative nella dispersione batterica:
- Vicinanza immediata: nelle immediate vicinanze del dispositivo, la carica batterica rilevata nell’aria durante l’uso del getto d’aria ad alta velocità è risultata 4,5 volte superiore rispetto all’asciugatore ad aria calda tradizionale (70,7 CFU contro 15,7 CFU) e ben 27 volte superiore rispetto all’uso delle salviette di carta (2,6 CFU).
- Distanza di 1 metro: un pattern analogo è stato riscontrato a un metro di distanza, dimostrando che il flusso d’aria spinge e mantiene in sospensione le particelle microbiche in una vasta area circostante.
- Dispersione di goccioline: i test di visualizzazione hanno confermato che i dispositivi a getto d’aria provocano la maggiore dispersione meccanica di micro-gocce d’acqua contaminate.
Implicazioni igienico-sanitarie e raccomandazioni
I risultati suggeriscono che i dispositivi elettrici ad aria, pur essendo apprezzati per la loro rapidità o praticità ecologica, producono una forte aerosolizzazione batterica. Questo fenomeno rischia di facilitare la contaminazione incrociata sia attraverso la dispersione aerea di agenti patogeni, sia depositando germi sugli abiti dei visitatori o sulle superfici circostanti.
Alla luce di queste evidenze, gli autori concludono che gli asciugamani elettrici ad aria risultano poco idonei per i contesti sanitari e ospedalieri, dove la presenza di pazienti fragili o immunocompromessi richiede la massima riduzione del rischio di infezioni correlate all’assistenza. In questi contesti, la tradizionale salvietta di carta monouso si conferma la scelta meccanicamente più sicura ed efficace.
Studi e fonti scientifiche citate
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Studio principale:
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Journal of Hospital Infection – Microbiological comparison of hand-drying methods (Best et al., 2014 / PMID: 25237036).(Confronto microbiologico dei metodi di asciugatura delle mani: il potenziale di contaminazione dell’ambiente, dell’utente e di chi sta accanto)
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Ricerche correlate e citazioni di approfondimento:
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Journal of Applied Microbiology – Assessment of environmental microbiological cross contamination (Margas et al., 2013 / PMID: 23683001). (Valutazione della contaminazione microbiologica con salviette di carta o asciugatore a lama d’aria)
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Mayo Clinic Proceedings – The hygienic efficacy of different hand-drying methods: a review of the evidence (Huang et al., 2012 / PMID: 22656243). (L’efficacia igienica dei diversi metodi di asciugatura delle mani: una revisione delle evidenze)
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Scientific Reports – Microbiological evaluation of different hand drying methods for removing bacteria from washed hands (Suen et al., 2019 / PMID: 31551459). (Valutazione microbiologica di diversi metodi di asciugatura delle mani per la rimozione dei batteri dalle mani lavate)
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Frontiers in Public Health – Aerosols and Bacteria From Hand Washing and Drying in Indoor Air (Gião & Vardoulakis, 2022 / PMID: 35198523). (Aerosol e batteri derivanti dal lavaggio e dall’asciugatura delle mani nell’aria degli ambienti chiusi).
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