Frutta e verdura meno nutrienti rispetto al 1960: calo fino al 50% di vitamine e minerali

Mangiare una mela o una porzione di carote oggi non garantisce lo stesso apporto nutrizionale rispetto a sessant’anni fa. L’allarme arriva da un recente studio condotto dai ricercatori della società scientifica e tecnologica Deep Science Ventures e pubblicato sulla rivista Food and Nutrition Sciences.

Secondo la ricerca, il valore nutrizionale delle colture più comuni – tra cui grano, mele, patate e carote – ha subito un crollo che raggiunge il 50% rispetto al 1960. La causa principale di questo impoverimento è da rintracciare nel progressivo degrado e nello sfruttamento intensivo del suolo agricolo, che ha privato le piante dei minerali essenziali durante la crescita.

Frutta e verdura meno nutrienti: le stime sulla popolazione

Le analisi evidenziano che molte delle principali coltivazioni hanno perso tra il 20% e il 50% di elementi fondamentali per l’organismo come potassio, ferro, selenio e zinco.

L’impatto di questa perdita è definito “enorme” dagli autori dello studio. Negli adulti in età lavorativa, un calo così marcato rischia di spingere circa 5 milioni di persone sotto la soglia minima di assunzione giornaliera raccomandata, esponendole a carenze croniche con importanti ripercussioni sulla salute pubblica.

Selenio : minerale fondamentale per il sistema immunitario, la funzione tiroidea e l’azione antiossidante. Con la riduzione di selenio nel grano, le stime indicano che una donna dovrebbe consumare fino a quattro fette di pane integrale per ottenere appena un terzo del fabbisogno giornaliero.

: minerale fondamentale per il sistema immunitario, la funzione tiroidea e l’azione antiossidante. Con la riduzione di selenio nel grano, le stime indicano che una donna dovrebbe consumare fino a quattro fette di pane integrale per ottenere appena un terzo del fabbisogno giornaliero. Ferro : essenziale per la formazione dei globuli rossi e il trasporto dell’ossigeno. Il calo di ferro negli ortaggi a foglia verde, come gli spinaci, impone porzioni nettamente superiori per prevenire stanchezza cronica, anemia e vulnerabilità alle infezioni.

: essenziale per la formazione dei globuli rossi e il trasporto dell’ossigeno. Il calo di ferro negli ortaggi a foglia verde, come gli spinaci, impone porzioni nettamente superiori per prevenire stanchezza cronica, anemia e vulnerabilità alle infezioni. Potassio: fondamentale per la regolazione della pressione arteriosa e il funzionamento neuromuscolare. Secondo i modelli della ricerca, per soddisfare l’apporto giornaliero raccomandato (circa 3.500 mg per un adulto) attraverso le sole patate, oggi sarebbe necessario consumarne fino a otto al giorno.

Frutta e verdura meno nutrienti: rischi per la salute e costi sociali

I ricercatori mettono in guardia sulle conseguenze indirette di questa de-nutrizione sistemica. La carenza generalizzata di micronutrienti potrebbe tradursi in un incremento dei giorni di malattia per affaticamento, difficoltà di concentrazione e calo delle difese immunitarie.

Inoltre, deficit prolungati di potassio sono stati associati a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e ictus. Ripristinare la densità nutrizionale delle colture – stimano i modelli – permetterebbe di ridurre in modo significativo i tassi di carenza nella popolazione senza richiedere modifiche drastiche nelle abitudini alimentari individuali.

Tra agricoltura rigenerativa e ultra-processati: il dibattito della comunità scientifica

Per invertire la rotta, gli autori dello studio sollecitano l’adozione di tecniche agricole a basso impatto ambientale (nature-friendly farming), come la rotazione delle colture con piante capaci di fissare i nutrienti nel terreno e l’ampliamento del metodo biologico.

Non tutti gli esperti, tuttavia, concordano sulla portata primaria del problema legato ai suoli. Diversi nutrizionisti sottolineano come la vera emergenza di salute pubblica rimanga la qualità complessiva della dieta moderna. I dati indicano infatti che solo un adulto su tre raggiunge le cinque porzioni giornaliere raccomandate di frutta e verdura, mentre si registra un consumo sempre più elevato di cibi ultra-processati, guidato anche dall’aumento dei prezzi degli alimenti freschi.

La combinazione tra il calo nutrizionale dei prodotti della terra e le scelte alimentari errate rischia così di esacerbare una crisi invisibile ma profonda, spingendo gli esperti a chiedere interventi governativi urgenti per tutelare la qualità della catena agroalimentare.

FONTE: Food and Nutrition Sciences