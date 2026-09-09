Odore da anziani: perché (e da quando) cambia il nostro odore con l’età

È uno degli aspetti più universali e allo stesso tempo meno discussi della biologia umana: con il passare degli anni, il nostro corpo cambia odore. Spesso etichettato ingiustamente come “odore da anziani”, questo fenomeno non ha nulla a che vedere con una scarsa igiene personale o con la pulizia della casa, ma è il risultato naturale dell’invecchiamento della pelle.

Come spiegano gli esperti, si tratta di una transizione fisiologica del tutto analoga all’incanutimento dei capelli o all’aumento dell’altezza durante la crescita.

Odore da anziani: la causa chimica

La responsabilità di questo cambiamento molecolare ricade su un composto chimico ben preciso: il 2-nonenale.

Come illustrano gli esperti, la nostra pelle è costantemente rivestita da un sottile strato di oli protettivi, i lipidi cutanei, composti da acidi grassi. Con l’avanzare dell’età la composizione di questi acidi grassi si modifica e, contemporaneamente, le difese antiossidanti naturali della cute tendono a ridursi. Quando questi oli vengono a contatto con l’aria e si ossidano, rilasciano il 2-nonenale.

È un processo del tutto simile alla ruggine che si forma sul metallo esposto all’ossigeno: una reazione chimica inevitabile che varia da persona a persona in base alla genetica, al microbioma cutaneo, all’alimentazione e all’ambiente.

A che età inizia a cambiare l’odore corporeo?

Contrariamente a quanto si possa pensare, la comparsa del 2-nonenale non riguarda solo la terza età. Uno studio giapponese condotto nel 2001 ha rilevato la presenza di questa molecola già a partire dai 40 anni.

Tuttavia, come chiariscono gli esperti, non si tratta di un cambiamento improvviso: «Non è un interruttore che si accende a 40 anni, ma piuttosto una manopola che ruota lentamente verso l’alto con il passare dei decenni».

In realtà, ogni fase della vita possiede una propria “impronta olfattiva”:

Neonati: hanno un profumo dolce e lattiginoso perché le ghiandole sudoripare e sebacee non sono ancora del tutto attive.

hanno un profumo dolce e lattiginoso perché le ghiandole sudoripare e sebacee non sono ancora del tutto attive. Adolescenti: la spinta ormonale della pubertà attiva una sudorazione più intensa e muschiata.

la spinta ormonale della pubertà attiva una sudorazione più intensa e muschiata. Adulti: l’odore si stabilizza ed è legato principalmente alla sudorazione e allo stile di vita.

l’odore si stabilizza ed è legato principalmente alla sudorazione e allo stile di vita. Età matura: l’ossidazione dei lipidi cutanei introduce gradualmente le note del 2-nonenale.

Lo stigma sociale smentito dalla scienza: non è un odore sgradevole

Il giudizio negativo associato all’odore delle persone anziane è un pregiudizio culturale piuttosto che una realtà sensoriale.

Uno studio condotto nel 2012 dal dottor Johan N. Lundström, professore di psicologia presso il prestigioso Karolinska Institutet in Svezia, ha messo alla prova 41 giovani adulti chiedendo loro di valutare, in un test al buio (blind test), l’odore di magliette indossate da tre diverse fasce d’età (20-30 anni, 45-55 anni e 75-95 anni).

I risultati hanno sorpreso gli stessi ricercatori: l’odore della fascia d’età più avanzata (75-95 anni) è stato classificato come chiaramente distinguibile, ma decisamente meno intenso e meno sgradevole rispetto a quello dei gruppi più giovani.

Come gestirlo: cosa funziona e cosa no

Poiché il 2-nonenale viene prodotto continuamente dalla pelle e non si deposita semplicemente in superficie come il sudore, gli esperti chiariscono che i metodi tradizionali non possono eliminarlo del tutto:

Sapone e deodoranti: la normale igiene personale aiuta a risciacquare parte dei lipidi, ma sapone e acqua non riescono a sciogliere completamente il composto. I deodoranti classici possono solo coprirlo temporaneamente. Prodotti specifici (es. saponi al cachi): sebbene commercializzati come neutralizzanti del 2-nonenale, le prove scientifiche a supporto della loro reale efficacia sono al momento limitate. Aria e bucato: arieggiare le stanze e lavare regolarmente vestiti e lenzuola riduce la persistenza del composto negli ambienti domestici.

Il ruolo della prevenzione: combattere lo stress ossidativo

Trattandosi di una reazione di ossidazione, l’approccio più efficace consiste nel ridurre lo stress ossidativo generale dell’organismo attraverso lo stile di vita:

Alimentazione ricca di antiossidanti: consumare frutta e verdura colorata, ricche di vitamine C ed E.

consumare frutta e verdura colorata, ricche di vitamine C ed E. Protezione solare e no al fumo: evitare il fumo di sigaretta e proteggere la pelle dai danni dei raggi UV riduce il deterioramento dei lipidi cutanei.

evitare il fumo di sigaretta e proteggere la pelle dai danni dei raggi UV riduce il deterioramento dei lipidi cutanei. Buona idratazione: mantenere la pelle idratata supporta la barriera cutanea naturale.

Gli esperti concordano: la trasformazione dell’odore corporeo con l’età è un fatto del tutto naturale che non deve causare imbarazzo né spingere ad acquistare prodotti miracolosi. La scienza dimostra che la percezione negativa di questo fenomeno è solo un cliché ingiustificato.