Capsulite mammaria: cos’è la contrattura capsulare che ha colpito Eva Grimaldi

Durante una puntata de La Volta Buona, il talk show televisivo condotto da Caterina Balivo su Rai1, Eva Grimaldi ha raccontato i dettagli del ricovero d’urgenza che l’ha portata improvvisamente in sala operatoria. L’attrice non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta in passato a un intervento di aumento del seno (tramite mastoplastica additiva) e, ultimamente, aveva accusato un dolore sordo e continuo sotto l’ascella, un gonfiore anomalo e la sensazione che la protesi si fosse completamente bloccata e spostata. La situazione è precipitata nel giro di 48 ore, poco prima di una partenza per la Norvegia con la moglie Imma Battaglia.

Il suo racconto ha acceso i riflettori su una problematica ben nota in chirurgia plastica, legata a doppio filo alla presenza di impianti mammari. In medicina, infatti, la capsulite mammaria viene definita propriamente “contrattura capsulare” ed è la complicanza più frequente dopo l’inserimento di protesi al seno. Si tratta di un processo infiammatorio e fibrotico che può insorgere sia dopo interventi a scopo puramente estetico, sia in seguito a ricostruzioni mammarie post-oncologiche.

Scopriamo più nel dettaglio cos’è la contrattura mammaria, come riconoscere i sintomi, come viene classificata dai medici e quali sono le opzioni di trattamento più sicure.

Cos’è la contrattura capsulare della protesi al seno?

La contrattura capsulare consiste in una risposta biologica anomala ed esagerata del nostro organismo nei confronti di un corpo estraneo. Quando un chirurgo inserisce una protesi mammaria, il sistema immunitario reagisce formando fisiologicamente una sottile membrana fibrosa (la capsula periprotesica) che isola l’impianto dai tessuti circostanti. In condizioni ideali, questa guaina rimane morbida, sottile ed elastica, permettendo al seno di conservare una consistenza del tutto naturale al tatto e alla vista.

Nel caso della contrattura capsulare, invece, questo equilibrio si rompe. Il tessuto cicatriziale va incontro a una reazione esuberante: le fibre si infittiscono, lo spessore della membrana aumenta e la capsula comincia a ritirarsi su se stessa. È molto importante chiarire un aspetto per evitare facili allarmismi: non siamo di fronte a un “rigetto” dell’impianto nel senso immunologico classico (come avverrebbe per un trapianto d’organo), ma a una reazione fibrotica strettamente locale dell’organismo.

Quali sono le cause

All’origine della capsulite mammaria c’è un’attivazione cronica della cascata infiammatoria. Il sistema immunitario riconosce la superficie della protesi come un elemento non biologico e “recluta” i fibroblasti, cioè le cellule responsabili della produzione di tessuto cicatriziale, che iniziano a produrre collagene in quantità massiccia. Questo accumulo progressivo finisce per irrigidire la guaina che, contraendosi, esercita una pressione meccanica costante sull’impianto in silicone o sulla soluzione salina.

Accanto alla predisposizione individuale, una delle teorie scientifiche più solide per spiegare l’innesco di questo processo è la formazione del cosiddetto biofilm batterico. Si tratta di una pellicola invisibile microscopica formata da batteri a bassa virulenza che possono contaminare la superficie della protesi durante l’intervento. Pur non scatenando un’infezione acuta con febbre o pus, questo biofilm mantiene i tessuti in uno stato di micro-infiammazione perenne che stimola la produzione ininterrotta di fibre cicatriziali.

I sintomi della contrattura capsulare

I segnali della capsulite mammaria possono manifestarsi in modo subdolo e peggiorare progressivamente nell’arco di settimane, mesi o persino ad anni di distanza dall’operazione chirurgica. I principali sintomi della contrattura capsulare includono:

indurimento progressivo del tessuto: al tatto il seno perde la sua morbidezza naturale, dando la sensazione di avere sotto la pelle una massa tonda, compatta e rigida, simile a una palla o a una mela;

al tatto il seno perde la sua morbidezza naturale, dando la sensazione di avere sotto la pelle una massa tonda, compatta e rigida, simile a una palla o a una mela; dolore e fastidio continuo: la sensazione dolorosa può andare da un leggero indolenzimento fino a fitte acute e bruciore continuo, che si accentuano toccando il seno o durante l’attività fisica;

la sensazione dolorosa può andare da un leggero indolenzimento fino a fitte acute e bruciore continuo, che si accentuano toccando il seno o durante l’attività fisica; deformità estetica visibile: a causa della spinta della capsula, la protesi tende a salire verso la clavicola, conferendo al seno un aspetto eccessivamente sferico, proiettato in modo innaturale o distorto;

a causa della spinta della capsula, la protesi tende a salire verso la clavicola, conferendo al seno un aspetto eccessivamente sferico, proiettato in modo innaturale o distorto; asimmetria mammaria: il seno colpito cambia forma e altezza, apparendo nettamente diverso rispetto a quello controlaterale;

il seno colpito cambia forma e altezza, apparendo nettamente diverso rispetto a quello controlaterale; ridotta mobilità dell’impianto: la protesi risulta fissa al torace e non si sposta assecondando i normali movimenti del corpo;

la protesi risulta fissa al torace e non si sposta assecondando i normali movimenti del corpo; rugosità cutanee (rippling): in casi severi compaiono pieghe, grinze e ondulazioni visibili o palpabili sulla superficie cutanea;

in casi severi compaiono pieghe, grinze e ondulazioni visibili o palpabili sulla superficie cutanea; tensione cutanea costante: una sensazione spiacevole di “pelle che tira”, accompagnata talvolta da dolore irradiato all’ascella o al braccio.

Riconoscere questi disturbi fin dalle prime fasi è fondamentale per consentire allo specialista di valutare la situazione prima che la capsula causi disagi fisici maggiori.

Come classificarla: i 4 gradi di Baker

Per valutare in maniera oggettiva l’entità della contrattura capsulare e stabilire il percorso terapeutico più indicato, la comunità scientifica internazionale utilizza la classificazione ideata dal chirurgo James L. Baker, che suddivide la condizione in 4 livelli di gravità crescente:

grado I: il seno è morbido, flessibile e dall’aspetto del tutto naturale; la capsula periprotesica è presente ma non causa alcuna alterazione. Non richiede alcun tipo di trattamento;

il seno è morbido, flessibile e dall’aspetto del tutto naturale; la capsula periprotesica è presente ma non causa alcuna alterazione. Non richiede alcun tipo di trattamento; grado II: al tatto il seno risulta leggermente più sodo rispetto a una mammella naturale, ma l’aspetto estetico resta impeccabile e la paziente non riferisce dolore significativo. In questo caso è indicata la semplice osservazione nel tempo;

al tatto il seno risulta leggermente più sodo rispetto a una mammella naturale, ma l’aspetto estetico resta impeccabile e la paziente non riferisce dolore significativo. In questo caso è indicata la semplice osservazione nel tempo; grado III: il seno è marcatamente duro e presenta una deformità visibile (appare troppo tondo, alto o dislocato); la paziente avverte una sensazione persistente di fastidio o moderato dolore. Questo stadio richiede spesso una correzione chirurgica;

il seno è marcatamente duro e presenta una deformità visibile (appare troppo tondo, alto o dislocato); la paziente avverte una sensazione persistente di fastidio o moderato dolore. Questo stadio richiede spesso una correzione chirurgica; grado IV: la mammella è dura come pietra, visibilmente distorta, fredda o tesa, e il dolore è acuto, costante e tale da interferire con le normali attività della vita quotidiana. Il trattamento chirurgico è indispensabile.

Come regola clinica pratica, i gradi lievi (I e II) richiedono unicamente controlli regolari nel tempo, mentre i gradi moderati e severi (III e IV) necessitano quasi sempre di un re-intervento chirurgico per rimuovere la capsula e liberare i tessuti compressi.

Chi è più a rischio

La contrattura capsulare può colpire qualsiasi persona portatrice di impianti al seno; tuttavia, la ricerca medica ha individuato diversi elementi che aumentano sensibilmente la probabilità di sviluppare questa complicanza. I principali fattori di rischio per la contrattura capsulare includono:

infezioni post-operatorie o contaminazioni batteriche subcliniche (biofilm) durante la fase di inserimento della protesi;

o contaminazioni batteriche subcliniche (biofilm) durante la fase di inserimento della protesi; formazione di ematomi (accumuli di sangue) o sieromi (raccolte di siero) attorno alla tasca protesica nelle ore o nei giorni successivi all’intervento;

(accumuli di sangue) o (raccolte di siero) attorno alla tasca protesica nelle ore o nei giorni successivi all’intervento; trattamenti di radioterapia sulla parete toracica dopo mastectomia, che aumentano drasticamente l’incidenza di contrattura portando il rischio dal 3-5% fino al 20-50%;

sulla parete toracica dopo mastectomia, che aumentano drasticamente l’incidenza di contrattura portando il rischio dal 3-5% fino al 20-50%; rottura o micro-fessurazione dell’impianto , con fuoriuscita di gel di silicone o soluzione salina che irrita la capsula circostante;

, con fuoriuscita di gel di silicone o soluzione salina che irrita la capsula circostante; posizionamento dell’impianto in sede sottoghiandolare (sopra il muscolo pettorale), che presenta un’incidenza di contrattura storicamente superiore rispetto alla tasca sottomuscolare;

(sopra il muscolo pettorale), che presenta un’incidenza di contrattura storicamente superiore rispetto alla tasca sottomuscolare; utilizzo di protesi a superficie totalmente liscia rispetto a modelli a superficie microtesturizzata o ricoperti in poliuretano;

rispetto a modelli a superficie microtesturizzata o ricoperti in poliuretano; abitudine al fumo di sigaretta , che riduce l’ossigenazione dei tessuti e ostacola i fisiologici processi di cicatrizzazione;

, che riduce l’ossigenazione dei tessuti e ostacola i fisiologici processi di cicatrizzazione; precedente storia clinica di contrattura capsulare a carico di un altro impianto;

a carico di un altro impianto; presenza di patologie autoimmuni con tendenza alla fibrosi tessutale;

con tendenza alla fibrosi tessutale; traumi fisici o contusioni importanti al torace intervenuti dopo l’operazione.

Tra tutti questi fattori, la radioterapia e le complicanze emorragiche immediate rappresentano gli stimoli infiammatori più potenti nel favorire una reazione fibrotica marcata e resistente.

Quando compare la contrattura capsulare?

L’insorgenza della capsulite mammaria non rispetta tempi fissi e può manifestarsi in qualunque momento della vita dell’impianto. Nella maggior parte dei casi clinici, la problematica tende a svilupparsi entro i primi 12 mesi dall’operazione, ma il rischio non si azzera mai completamente con il passare del tempo.

I medici distinguono principalmente due quadri temporali:

l’ insorgenza precoce , che compare entro poche settimane o mesi dall’intervento ed è quasi sempre correlata a un’infezione batterica o a un ematoma non drenato;

, che compare entro poche settimane o mesi dall’intervento ed è quasi sempre correlata a un’infezione batterica o a un ematoma non drenato; l’insorgenza tardiva, che si manifesta a distanza di anni (talvolta dopo dieci o quindici anni, come nel caso di Eva Grimaldi) e può essere innescata dall’usura della protesi, da microtraumi o dalla lenta attivazione immunitaria dovuta al biofilm.

È bene ricordare che finché la protesi si trova all’interno del corpo, la capsula continua a reagire alle sollecitazioni dell’organismo.

Come si fa la diagnosi?

Il medico procede a un’attenta ispezione visiva per rilevare eventuali asimmetrie o anomalie di posizionamento dell’impianto, seguita dalla palpazione manuale di entrambi i seni per valutarne consistenza, elasticità e mobilità rispetto alla gabbia toracica, assegnando il relativo grado secondo la scala di Baker.

Gli esami strumentali di diagnostica per immagini forniscono dettagli anatomici indispensabili. In particolare:

l’ ecografia mammaria ad alta risoluzione permette di valutare lo spessore della capsula, la presenza di raccolte liquide periprotesiche (sieromi) e l’integrità strutturale dell’involucro della protesi;

permette di valutare lo spessore della capsula, la presenza di raccolte liquide periprotesiche (sieromi) e l’integrità strutturale dell’involucro della protesi; la risonanza magnetica mammaria rappresenta l’esame più accurato per accertare con certezza assoluta l’eventuale rottura o collasso interno dell’impianto in silicone;

rappresenta l’esame più accurato per accertare con certezza assoluta l’eventuale rottura o collasso interno dell’impianto in silicone; la mammografia di controllo è utile per lo screening senologico di routine e per escludere lesioni della ghiandola mammaria, sebbene nei gradi III e IV la compressione del seno possa risultare fastidiosa.

Va chiarito che non esiste alcun esame del sangue in grado di individuare la presenza di una contrattura capsulare mammaria, poiché si tratta di un fenomeno circoscritto alla tasca periprotesica.

Quali sono le terapie disponibili

La strategia terapeutica per affrontare la capsulite mammaria varia a seconda della severità del quadro clinico: le forme lievi richiedono pazienza e monitoraggio, mentre per le situazioni avanzate l’intervento chirurgico rappresenta l’unica vera soluzione risolutiva.

Gradi I e II: osservazione e gestione conservativa

Nelle situazioni iniziali, in cui il seno è solo lievemente indurito ma non deforma l’estetica del corpo e non provoca sofferenza fisica, non vi è alcuna indicazione all’intervento chirurgico. Il chirurgo concorderà con la paziente un calendario di monitoraggio periodico per verificare che la situazione rimanga stabile. In alcuni casi selezionati possono essere suggeriti massaggi delicati, brevi cicli di farmaci antinfiammatori o l’uso di farmaci specifici (come gli antagonisti dei recettori dei leucotrieni), sebbene l’evidenza scientifica sulla loro reale efficacia nel far regredire una fibrosi già instaurata sia limitata.

Gradi III e IV: il trattamento chirurgico

Quando la contrattura determina un indurimento evidente, distorsioni della forma mammaria o dolore persistente, la chirurgia diventa la scelta d’elezione per risolvere il disturbo e ripristinare il comfort della paziente. Le principali tecniche chirurgiche comprendono:

capsulectomia totale o parziale: consiste nella rimozione chirurgica completa o parziale della capsula fibrosa ispessita, liberando i tessuti circostanti dalla costrizione cicatriziale;

consiste nella rimozione chirurgica completa o parziale della capsula fibrosa ispessita, liberando i tessuti circostanti dalla costrizione cicatriziale; capsulotomia aperta: incisione mirata della capsula per rilasciarne la tensione e ampliare lo spazio interno, una procedura conservativa oggi meno utilizzata per via dell’elevato tasso di recidiva;

incisione mirata della capsula per rilasciarne la tensione e ampliare lo spazio interno, una procedura conservativa oggi meno utilizzata per via dell’elevato tasso di recidiva; sostituzione dell’impianto: estrazione della vecchia protesi e posizionamento di un nuovo dispositivo, preferibilmente con caratteristiche di superficie differenti;

estrazione della vecchia protesi e posizionamento di un nuovo dispositivo, preferibilmente con caratteristiche di superficie differenti; cambio del piano anatomico: spostamento della tasca protesica, ad esempio trasferendo l’impianto da una posizione sopra il muscolo (sottoghiandolare) a una tasca protetta sotto il muscolo grande pettorale (sottomuscolare);

spostamento della tasca protesica, ad esempio trasferendo l’impianto da una posizione sopra il muscolo (sottoghiandolare) a una tasca protetta sotto il muscolo grande pettorale (sottomuscolare); impiego di matrici dermiche acellulari (ADM): supporti biologici utilizzati per rinforzare la tasca e ridurre il rischio di una nuova reazione fibrotica nei casi complessi o recidivanti.

La combinazione di capsulectomia totale, sostituzione della protesi e passaggio al piano sottomuscolare rappresenta oggi il trattamento con la più alta percentuale di successo a lungo termine (circa il 79%), garantendo il ripristino di un seno morbido e naturale.

Si può prevenire la contrattura capsulare?

Non è possibile garantire una prevenzione assoluta al 100%, poiché la risposta biologica del sistema immunitario nei confronti di un corpo estraneo conserva sempre una componente individuale imprevedibile. Tuttavia, l’adozione di rigorosi protocolli operatori e comportamentali consente di minimizzare i fattori scatenanti. In particolare:

la scelta di una tecnica chirurgica minuziosa ed emostatica , mirata a evitare qualunque micro-sanguinamento o formazione di ematomi nella tasca;

, mirata a evitare qualunque micro-sanguinamento o formazione di ematomi nella tasca; la preferenza per il posizionamento sottomuscolare dell’impianto , che assicura una naturale azione di massaggio continuo da parte del muscolo pettorale durante i movimenti;

, che assicura una naturale azione di massaggio continuo da parte del muscolo pettorale durante i movimenti; l’ adozione della cosiddetta “no-touch technique” , che prevede l’uso di speciali introduttori per inserire la protesi senza farle toccare la cute della paziente, azzerando il rischio di contaminazione batterica;

, che prevede l’uso di speciali introduttori per inserire la protesi senza farle toccare la cute della paziente, azzerando il rischio di contaminazione batterica; il lavaggio abbondante della tasca periprotesica con soluzioni antibiotiche e antisettiche prima dell’alloggiamento definitivo della protesi;

con soluzioni antibiotiche e antisettiche prima dell’alloggiamento definitivo della protesi; l’ utilizzo di protesi mammarie di ultima generazione , dotate di superfici avanzate microtesturizzate o in poliuretano studiate per sfavorire l’allineamento delle fibre di collagene;

, dotate di superfici avanzate microtesturizzate o in poliuretano studiate per sfavorire l’allineamento delle fibre di collagene; la sospensione categorica del fumo di sigaretta da parte della paziente nelle settimane che precedono e seguono l’intervento;

da parte della paziente nelle settimane che precedono e seguono l’intervento; evitare sforzi muscolari eccessivi o traumi diretti sul torace durante la fase di guarigione post-operatoria.

L’applicazione di queste misure preventive riduce sensibilmente l’incidenza della contrattura, offrendo una protezione fondamentale per la tenuta a lungo termine dell’impianto.

Prognosi e rischio di recidiva

La prognosi per chi sviluppa una contrattura capsulare dipende essenzialmente dalla precocità dell’intervento e dall’accuratezza della procedura chirurgica eseguita. Nei gradi lievi la situazione può rimanere stazionaria per molti anni senza arrecare problemi; nelle forme avanzate trattate con capsulectomia e cambio protesi, la maggior parte delle pazienti ottiene una risoluzione completa e duratura dei sintomi.

Va comunque sottolineato con trasparenza che la contrattura capsulare può recidivare: la percentuale di ricaduta oscilla storicamente tra lo 0% e il 54% a seconda della tecnica adottata, della qualità dei tessuti e della persistenza dei fattori predisponenti, con una frequenza decisamente maggiore nelle pazienti che devono sottoporsi a cicli di radioterapia.

In ogni caso, è consigliabile mantenere sempre la calma: come più volte sottolineato, la capsulite mammaria è tra le conseguenze più diffuse di un qualsiasi intervento al seno e, per fortuna, esistono numerosi trattamenti conservativi e non invasivi per risolvere nel più breve tempo possibile.

FAQ – Domande frequenti sulla capsulite mammaria

Che cos’è la capsulite mammaria?

La capsulite mammaria, il cui termine clinico corretto è contrattura capsulare, è una reazione cicatriziale esagerata che si sviluppa attorno a una protesi al seno. La guaina protettiva che il corpo forma naturalmente per isolare l’impianto si ispessisce in modo anomalo e si contrae, comprimendo la protesi e rendendo il seno rigido, asimmetrico e doloroso.

Quali sono i sintomi principali?

I segnali più caratteristici includono un indurimento progressivo del seno al tatto, la sensazione che la mammella sia fissa e non si muova liberamente, dolore o fitte continue (anche senza toccarla) e alterazioni estetiche evidenti come la risalita della protesi verso l’alto o un aspetto eccessivamente rotondo e innaturale.

Dopo quanto tempo dall’intervento può comparire?

La contrattura capsulare può manifestarsi in qualunque momento. Il picco massimo di incidenza si registra entro il primo anno dalla mastoplastica o dalla ricostruzione mammaria, ma può verificarsi anche a distanza di molti anni (insorgenza tardiva), a seguito di microtraumi, usura del dispositivo o infezioni subcliniche.

Chi corre un rischio maggiore di sviluppare questa complicanza?

I soggetti maggiormente predisposti sono le pazienti che hanno sviluppato ematomi o infezioni nel post-operatorio immediato, le donne sottoposte a radioterapia toracica, le fumatrici, chi ha già avuto un precedente episodio di contrattura e chi ha impianti posizionati al di sopra del muscolo pettorale (sottoghiandolari).

In che modo la radioterapia influenza il rischio di capsulite?

I trattamenti radioterapici post-operatori danneggiano il microcircolo e stimolano fortemente i fibroblasti a produrre tessuto cicatriziale denso e rigido. Per questo motivo, nelle pazienti irradiate sul torace il rischio di contrattura capsulare aumenta in modo significativo, passando dal 3-5% fino a toccare punte del 50%.

È sempre necessario un nuovo intervento chirurgico?

No. Per i gradi iniziali (I e II) non è necessario operare, ma basta monitorare l’evoluzione clinica nel tempo. L’intervento chirurgico è indicato e raccomandato per i gradi avanzati (III e IV), quando la forma del seno è compromessa o la paziente lamenta dolore quotidiano.

Qual è il trattamento chirurgico più efficace?

La procedura d’elezione consiste nell’asportazione chirurgica totale della capsula fibrosa (capsulectomia completa), associata alla rimozione della vecchia protesi, all’inserimento di un nuovo impianto e, se possibile, allo spostamento della tasca da sottoghiandolare a sottomuscolare.

Fonti e approfondimenti: