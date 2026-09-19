Gli integratori (che forse non conosci) da prendere al rientro

Dopo settimane di vacanza, il rientro può sembrare quasi più faticoso della partenza. La sveglia torna a suonare presto, l’agenda si riempie, aumentano gli impegni e quel senso di libertà delle giornate estive lascia spazio a una routine fatta di orari, scadenze e responsabilità. Non è necessariamente mancanza di volontà. Il nostro organismo ha bisogno di tempo per riadattarsi ai nuovi ritmi. Durante le vacanze cambiano spesso gli orari del sonno, dei pasti, dell’attività fisica e dell’esposizione alla luce. Al rientro chiediamo invece al corpo di tornare rapidamente a essere efficiente, concentrato e produttivo.

È proprio in questa fase che possono comparire stanchezza, difficoltà di concentrazione, sonnolenza durante il giorno, sonno meno regolare e quella sensazione di avere poca energia. Ecco come affrontare settembre con i giusti integratori.

Perché al rientro ci sentiamo così stanchi?

La fatica di settembre è spesso il risultato di più fattori che si sommano. Il primo è il cambiamento della routine: se durante le vacanze siamo andati a letto e ci siamo svegliati più tardi, abbiamo mangiato a orari diversi e abbiamo alternato attività e riposo in modo meno strutturato, il ritorno alla sveglia e agli impegni può richiedere qualche giorno di adattamento.

Anche il sonno ha un ruolo centrale. Dormire bene significa dare al cervello il tempo necessario per recuperare, consolidare la memoria e regolare attenzione e umore. Per questo tornare a orari di sonno e risveglio abbastanza costanti è una delle prime strategie da adottare. Gli esperti suggeriscono inoltre di ridurre gli schermi nella mezz’ora prima di andare a letto.

L’alimentazione conta

C’è poi l’alimentazione. In estate può capitare più facilmente di concedersi pasti abbondanti, alcol, bevande zuccherate, cibi fuori casa e orari irregolari. Al rientro, invece di ricorrere a una dieta drastica per “rimettersi in ordine”, è più utile tornare a un’alimentazione varia e completa, con verdure, frutta, cereali integrali e fonti di proteine. È proprio questo il tipo di alimentazione indicato dagli esperti del comunicato come base per sostenere energia e concentrazione.

Attenzione alla parola “detox”

È importante fare una distinzione. Non abbiamo bisogno di una cura detox per eliminare le tossine dopo le vacanze. Fegato, reni, intestino, polmoni e pelle partecipano continuamente ai processi fisiologici con cui l’organismo metabolizza ed elimina sostanze di scarto. Più che “depurare” il corpo, quindi, al rientro è sensato tornare a quelle abitudini che sostengono il normale funzionamento dell’organismo: bere adeguatamente, mangiare in modo equilibrato, muoversi, dormire e limitare gli eccessi.

Ed è su questo terreno che può eventualmente inserirsi un integratore: non come sostituto di uno stile di vita corretto e nemmeno come soluzione universale alla stanchezza, ma come supporto quando esiste una specifica necessità.

E gli integratori? Non servono a tutti

La domanda arriva puntuale a ogni cambio di stagione: quali integratori prendere in autunno? La risposta non dovrebbe essere una lista uguale per tutti. Vitamine e minerali possono essere utili quando l’apporto alimentare non è sufficiente, quando esiste una carenza documentata o quando ci sono condizioni individuali che aumentano il fabbisogno. Per esempio, una carenza di ferro può provocare stanchezza, debolezza e difficoltà di concentrazione; la carenza di vitamina B12 può essere associata a stanchezza e debolezza. Ma questo non significa che assumere ferro o vitamina B12 quando i livelli sono già adeguati faccia automaticamente sentire più energici.

Prima dell’integrazione viene quindi la valutazione del bisogno. In caso di stanchezza persistente, il medico può decidere se siano necessari esami per capire se esiste una carenza o se la causa sia un’altra.

Autunno e capelli: perché in questo periodo ne perdiamo di più?

C’è poi un altro appuntamento stagionale che molte persone notano davanti allo specchio: la caduta dei capelli. Più capelli sulla spazzola o nello scarico della doccia tra la fine dell’estate e l’autunno non significano necessariamente che ci sia un problema. Il ciclo del capello è regolato da fasi di crescita e di riposo e alcune ricerche hanno osservato una componente stagionale della caduta.

Questo significa che la caduta che notiamo in autunno può essere, almeno in parte, il risultato di un processo iniziato settimane prima. Ma non bisogna attribuire tutto alla stagione. Una caduta improvvisa e abbondante può essere collegata anche a stress, febbre, malattie, dimagrimenti importanti, cambiamenti ormonali, carenze nutrizionali o altri fattori. Il telogen effluvium, per esempio, può comparire circa due-tre mesi dopo un evento che ha “stressato” l’organismo.

Capelli: quali integratori servono davvero?

Il follicolo pilifero è un tessuto metabolicamente molto attivo e necessita di un adeguato apporto di nutrienti. In presenza di una dieta insufficiente o di una vera carenza, correggere il problema nutrizionale può essere importante anche per la salute dei capelli.

Tra gli elementi che possono entrare nella valutazione ci sono ferro, vitamina B12, folati, vitamina D e zinco, ma non significa che debbano essere assunti automaticamente sotto forma di integratore. In presenza di una caduta importante, sarà il medico a stabilire se sia necessario cercare una carenza o altre cause.

E attenzione alla biotina, spesso pubblicizzata come “vitamina dei capelli”: la carenza può effettivamente provocare assottigliamento e perdita dei capelli, ma la carenza di biotina è rara e le prove che assumere dosi elevate migliori i capelli nelle persone che non sono carenti sono limitate. Inoltre, dosi elevate possono interferire con alcuni esami di laboratorio, compresi quelli relativi agli ormoni tiroidei.

Cambia la luce, cambia anche il nostro ritmo

L’autunno porta con sé un altro cambiamento meno evidente ma importante: la quantità di luce naturale diminuisce progressivamente. La luce è uno dei principali segnali che aiutano il nostro organismo a sincronizzare il ritmo circadiano, cioè il sistema biologico che regola, tra le altre cose, sonno e veglia. La riduzione della luce può influenzare anche i meccanismi legati alla melatonina e alla serotonina e, nelle persone più sensibili, contribuire a modificazioni dell’umore e del sonno.

Non significa che diventare un po’ più malinconici a settembre equivalga a soffrire di depressione stagionale. Ma meno luce, giornate che si accorciano e ritorno agli impegni possono rendere più difficile ritrovare motivazione. La strategia più semplice? Cercare la luce naturale durante il giorno. Una passeggiata all’aperto, soprattutto nelle prime ore della giornata, permette di associare esposizione alla luce e movimento, due segnali utili per accompagnare il ritorno a una routine più regolare.

Come ritrovare motivazione dopo le vacanze

La motivazione non torna necessariamente perché “da lunedì bisogna ripartire”. Anzi, riempire immediatamente l’agenda di obiettivi e buoni propositi può aumentare la sensazione di fatica. Meglio procedere per piccoli passi.

Recuperare orari regolari, soprattutto per sonno e risveglio. Tornare a mangiare in modo equilibrato senza compensazioni drastiche. Muoversi ogni giorno, anche semplicemente camminando. Evitare di concentrare tutti gli impegni nei primi giorni. Alternare momenti di concentrazione e pause. Anche gli esperti di Salugea sottolineano l’importanza di organizzare il lavoro in blocchi e concedersi brevi momenti di recupero per mantenere più a lungo attenzione e lucidità.

E soprattutto, non pretendere di sentirsi subito al 100%. Il rientro è un processo di adattamento, non una gara di produttività. Ecco alcuni integratori che possono essere utili al rientro.

10 integratori utili al rientro

Triptofano e magnesio per sostenere corpo e mente

A base di triptofano, esperidina, vitamine e minerali, NDL Pro-Health Mind & Body Balance è un integratore pensato per il recupero post-allenamento e per sostenere il benessere nei periodi di maggiore richiesta. Favorisce la normale funzione psicologica e contribuisce a diminuire stanchezza e affaticamento. Magnesio e vitamina B6 contribuiscono alla normale funzione cognitiva e al funzionamento del sistema nervoso. La formula contiene anche esperidina, flavonoide naturalmente presente negli agrumi.

NDL Pro-Health Mind & Body Balance, 30 capsule, da 14,95 euro

Energia e supporto muscolare per affrontare i periodi più intensi

A base di creatina, amminoacidi, vitamine e sali minerali, Energy+ Ricarica di Nutrifarma è un integratore pensato per sostenere l’energia fisica e mentale e accompagnare chi conduce una vita dinamica tra lavoro, sport e impegni quotidiani. La creatina aumenta le prestazioni fisiche in caso di attività ripetitive, di elevata intensità e di breve durata; vitamine B6, B12 e C, ferro e magnesio contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Energy+ Ricarica di Nutrifarma, 20 buste da 6 g, da 19,50 euro

Azione antiossidante per sostenere l’organismo nel cambio di stagione

Glutatione Forte di Salugea è un integratore formulato con glutatione ridotto e quercetina, oltre a naringenina, selenio e OxiP®, componenti selezionati per la loro azione antiossidante. Una formula pensata per accompagnare l’organismo nei periodi in cui può essere utile un maggiore supporto al benessere e alla protezione dallo stress ossidativo. Può inserirsi in una routine equilibrata insieme ad alimentazione varia, corretta idratazione, movimento e adeguato riposo.

Salugea Glutatione Forte, 30 capsule, da 45,90 euro

Reishi, Hericium e Cordyceps per affrontare lo stress da rientro

HIFAS-Equilibrium è un integratore a base di Reishi, Hericium e Cordyceps, tre funghi medicinali utilizzati nella formulazione per accompagnare l’organismo nei periodi di maggiore stress e impegno. Una combinazione pensata per sostenere il benessere psicofisico e aiutare a ritrovare equilibrio e lucidità durante il ritorno alla routine, quando lavoro, ritmi serrati e nuovi impegni possono mettere alla prova energia e concentrazione.

HIFAS-Equilibrium di Hifas da Terra, 60 capsule, da 45 euro

Maca e Damiana per ritrovare vitalità e libido

Avash LIBIDO Desire & Energy è un integratore che unisce Maca e Damiana, due radici della tradizione, a zinco, vitamina B6 e vitamina D3. Pensato per accompagnare i periodi in cui stress, ritmi intensi e rientro alla routine possono influire su energia e desiderio, propone un gesto quotidiano nelle ore diurne per sostenere il benessere e ritrovare vitalità in modo naturale. La confezione contiene 30 capsule, pensate per un mese di utilizzo.

Avash LIBIDO Desire & Energy, 30 capsule, 30 giorni, da 30,40 euro

Integratori per sostenere l’intestino

ASPRIVA® CORE è un integratore alimentare in polvere idrosolubile che riunisce in una sola bustina spirulina, inulina da radice di cicoria, L-carnitina, acerola, Reishi, Boswellia, curcuma, Coenzima Q10, vitamine del gruppo B, vitamina C, D3 e selenio, oltre ai probiotici Lactobacillus acidophilus e Lactobacillus rhamnosus. La formula è pensata per accompagnare il benessere generale, sostenendo funzione immunitaria, equilibrio intestinale e metabolismo energetico. Una bustina da sciogliere in 250 ml d’acqua dopo un pasto, al gusto limone e pompelmo.

ASPRIVA® CORE, 30 bustine da 14 g, da 98 euro

Proteine per la routine quotidiana e il post-workout

Nutripure Daily Protein e Muscle Protein sono due nuove formule pensate per accompagnare esigenze diverse: la prima è studiata per integrare le proteine nell’alimentazione quotidiana, la seconda per la nutrizione post-allenamento. Daily Protein combina tre fonti proteiche – latte, albume d’uovo da allevamento all’aperto e fava – e apporta 24 g di proteine per porzione da 30 g. Versatile, può essere utilizzata nello shaker o aggiunta a yogurt, frullati e preparazioni dolci. Muscle Protein contiene invece 50% di isolato di proteine del siero del latte e 50% di proteine del latte, con 24 g di proteine per porzione da 30 g, ed è pensata per chi torna ad allenarsi con regolarità e desidera un supporto nutrizionale mirato.

Nutripure Daily Protein, 750 g, da 29,90 euro

Enotera, lino e vitamine per il benessere in menopausa

I AM WOMAN MENOPAUSE di Bears With Benefits è un integratore in formato gummies pensato per accompagnare il benessere femminile durante la menopausa. La formula combina acido ialuronico, olio di semi di lino e olio di enotera, insieme a vitamine e altri nutrienti, per sostenere l’organismo in una fase caratterizzata da importanti cambiamenti. Un gesto quotidiano pratico e piacevole, pensato per prendersi cura del benessere generale e contribuire alla salute di pelle e capelli.

Bears With Benefits I AM WOMAN MENOPAUSE, 60 orsetti, da 27,90 euro

Tre fibre solubili per sostenere l’apporto quotidiano di fibre

Fibre Powder Nutrilite™ è una miscela di tre fibre solubili di origine vegetale, pensata per facilitare in modo pratico l’assunzione quotidiana di fibre. La polvere, insapore e adatta ai vegetariani, può essere facilmente miscelata in liquidi e bevande non gassate oppure aggiunta alle pietanze. Una soluzione semplice da inserire nella routine alimentare al rientro dalle vacanze, quando si torna a ritmi più regolari e a una maggiore attenzione all’alimentazione.

Nutrilite™ Fibre Powder, 30 stick da 6 g (180 g), da 44,86 euro

Integratori al collagene per la salute di capelli e unghie

GFm Oral della linea Iraltone di Cantabria Labs Difa Cooper è un integratore alimentare che combina collagene di origine marina, vitamina C, minerali e aminoacidi, pensato per sostenere il benessere di capelli e unghie. Zinco e selenio contribuiscono al loro normale mantenimento, mentre la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene, importante per la normale funzione della pelle. Vitamina C, zinco e selenio contribuiscono inoltre alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il ferro contribuisce al normale trasporto di ossigeno nell’organismo. Senza glutine e lattosio.

GFm Oral Iraltone di Cantabria Labs Difa Cooper, 30 compresse, da 32 euro