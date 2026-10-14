Salute

Extrasistoli: quando il battito “saltato” è innocuo e quando diventa un’emergenza

Dal ruolo di alcol, caffè e pasti abbondanti al rischio di fibrillazione atriale: la Dott.ssa Ilaria Previtali spiega come interpretare le palpitazioni e quando rivolgersi al Pronto Soccorso.

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco14 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre 2026
2 minuti di lettura
un elettrocardiogramma cartaceo
Extrasistoli: quando il battito "saltato" è innocuo e quando diventa un'emergenza - www.ok-salute.it

La sensazione del cuore che “salta un battito”, di un improvviso tuffo al petto o di una contrazione insolitamente marcata è un’esperienza clinica molto comune che genera spesso ansia e preoccupazione. La dottoressa Ilaria Previtali, responsabile della Cardiologia Clinica e della Terapia Intensiva Cardiologica in Humanitas Gavazzeni, illustra cosa siano le extrasistoli, quali fattori della vita quotidiana possano innescarle e i criteri clinici per distinguere una manifestazione benigna da una condizione che richiede un intervento medico d’urgenza.

Cosa sono le extrasistoli e come si manifestano

uno stetoscopio su un elettrocardiogramma cartaceo
Cosa sono le extrasistoli e come si manifestano – www.ok-salute.it

Le extrasistoli sono battiti cardiaci irregolari che originano all’interno del cuore da un punto non convenzionale (un focolaio ectopico).

  • Percezione dei sintomi: non tutti i pazienti avvertono la presenza di questi battiti anomali. Qualcuno li sente chiaramente, mentre altre persone non percepiscono alcuna alterazione del ritmo.
  • Momenti tipici d’insorgenza: di norma, le extrasistoli si avvertono con maggiore facilità quando ci si trova a riposo, specialmente la sera o durante la notte nel letto, in particolare se ci si sdraia sul fianco sinistro.
  • Fattori eccitanti:  qualsiasi persona presenta extrasistoli nel corso della vita. La loro frequenza può aumentare in seguito all’assunzione di sostanze stimolanti o eccitanti come il caffè (e la caffeina in tutte le sue forme), il tè o le bevande energetiche.

Il legame tra stomaco e cuore: alcol, abbuffate e reflusso

Un fenomeno riscontrato di frequente riguarda la comparsa di battiti irregolari dopo un pasto particolarmente abbondante o a seguito dell’assunzione di alcolici.

La Dott.ssa Previtali conferma la stretta correlazione tra apparato digerente e ritmo cardiaco: la parete inferiore del cuore confina direttamente con lo stomaco, con l’interposizione del solo diaframma. Di conseguenza, tutte le aritmie sopraventricolari (che nascono dagli atri) possono essere sollecitate da stimoli gastrici. Quando lo stomaco si irrita per l’azione dell’alcol, o si distende in modo marcato dopo una “scorpacciata” di cibo, esercita una sollecitazione diretta sul cuore capace di scatenare eventi aritmici.

Tipologia di Fenomeno Caratteristiche e Cause Scatenanti Condotta Consigliata
Extrasistole Isolata / Sporadica

Singolo battito anomalo ogni tanto o una volta al mese; legata a stress, caffè, alcol o pasti abbondanti.

Nessuna preoccupazione; adottare uno stile di vita moderato (ridurre alcol e cibo).
Extrasistolia Frequente e Ripetuta

Battiti irregolari che si verificano diverse volte al giorno, ogni giorno per più giorni di seguito.

Necessità di una visita cardiologica programmatica di controllo.
Aritmia Persistente / Fibrillazione Atriale

Extrasistoli in sequenza continua; cardiopalmo, battito cardiaco accelerato e irregolare per minuti o mezz’ora.

Valutazione d’urgenza immediata presso il Pronto Soccorso.

Quando preoccuparsi e quando andare in Pronto Soccorso

Per valutare la gravità del problema, il parametro fondamentale è rappresentato dalla frequenza e dalla persistenza dei sintomi:

  1. Battito isolato: sentire un battito irregolare una volta al mese, o persino un singolo battito anomalo al giorno, non deve destare alcuna preoccupazione. È sufficiente prestare maggiore attenzione all’alimentazione ed evitare gli eccessi di alcolici o caffeina.
  2. Battiti frequenti in più giorni: se i battiti anomali si presentano ripetutamente nell’arco della giornata e il fenomeno si ripete per più giorni consecutivi, è opportuno programmare un controllo cardiologico.
  3. Sequenze continue e fibrillazione Atriale: quando una lunga serie di extrasistoli si sussegue l’una dietro l’altra, il ritmo cardiaco diventa completamente irregolare e accelerato (cardiopalmo). Questa condizione può evolvere in una vera e propria fibrillazione atriale. Se il battito irregolare e la sensazione di cardiopalmo persistono per diversi minuti o per mezz’ora, è indispensabile recarsi tempestivamente in Pronto Soccorso per una valutazione urgente.

Studi e fonti scientifiche di riferimento

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco14 Ottobre 2026Ultimo aggiornamento: 14 Ottobre 2026
2 minuti di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

una dottoressa usa un modellino in carta di un rene per spiegare le malattie del rene rare

Malattie rare del rene, la campagna CL3AR arriva a Roma: nel 44% dei casi la diagnosi corretta richiede oltre un anno

13 Ottobre 2026
donna con trombosi mentre si tocca con entrambe le mani la gamba con vene in evidenza

Trombosi nelle donne: come cambia il rischio in ogni fase della vita

13 Ottobre 2026
una donna sul water

La tua cacca ha un odore insolito? Ecco cosa rivelano 7 odori differenti sulla tua salute

12 Ottobre 2026
primissimo piano di una mano che tiene lo stetoscopio su un cuore di plastica

Come riconoscere l’infarto e perché nelle donne i sintomi sono diversi: la guida della cardiologa

12 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio