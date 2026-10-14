Extrasistoli: quando il battito “saltato” è innocuo e quando diventa un’emergenza

La sensazione del cuore che “salta un battito”, di un improvviso tuffo al petto o di una contrazione insolitamente marcata è un’esperienza clinica molto comune che genera spesso ansia e preoccupazione. La dottoressa Ilaria Previtali, responsabile della Cardiologia Clinica e della Terapia Intensiva Cardiologica in Humanitas Gavazzeni, illustra cosa siano le extrasistoli, quali fattori della vita quotidiana possano innescarle e i criteri clinici per distinguere una manifestazione benigna da una condizione che richiede un intervento medico d’urgenza.
In questo articolo
Cosa sono le extrasistoli e come si manifestano
Le extrasistoli sono battiti cardiaci irregolari che originano all’interno del cuore da un punto non convenzionale (un focolaio ectopico).
- Percezione dei sintomi: non tutti i pazienti avvertono la presenza di questi battiti anomali. Qualcuno li sente chiaramente, mentre altre persone non percepiscono alcuna alterazione del ritmo.
- Momenti tipici d’insorgenza: di norma, le extrasistoli si avvertono con maggiore facilità quando ci si trova a riposo, specialmente la sera o durante la notte nel letto, in particolare se ci si sdraia sul fianco sinistro.
- Fattori eccitanti: qualsiasi persona presenta extrasistoli nel corso della vita. La loro frequenza può aumentare in seguito all’assunzione di sostanze stimolanti o eccitanti come il caffè (e la caffeina in tutte le sue forme), il tè o le bevande energetiche.
Il legame tra stomaco e cuore: alcol, abbuffate e reflusso
Un fenomeno riscontrato di frequente riguarda la comparsa di battiti irregolari dopo un pasto particolarmente abbondante o a seguito dell’assunzione di alcolici.
La Dott.ssa Previtali conferma la stretta correlazione tra apparato digerente e ritmo cardiaco: la parete inferiore del cuore confina direttamente con lo stomaco, con l’interposizione del solo diaframma. Di conseguenza, tutte le aritmie sopraventricolari (che nascono dagli atri) possono essere sollecitate da stimoli gastrici. Quando lo stomaco si irrita per l’azione dell’alcol, o si distende in modo marcato dopo una “scorpacciata” di cibo, esercita una sollecitazione diretta sul cuore capace di scatenare eventi aritmici.
|Tipologia di Fenomeno
|Caratteristiche e Cause Scatenanti
|Condotta Consigliata
|Extrasistole Isolata / Sporadica
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Singolo battito anomalo ogni tanto o una volta al mese; legata a stress, caffè, alcol o pasti abbondanti.
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Nessuna preoccupazione; adottare uno stile di vita moderato (ridurre alcol e cibo).
|Extrasistolia Frequente e Ripetuta
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Battiti irregolari che si verificano diverse volte al giorno, ogni giorno per più giorni di seguito.
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Necessità di una visita cardiologica programmatica di controllo.
|Aritmia Persistente / Fibrillazione Atriale
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Extrasistoli in sequenza continua; cardiopalmo, battito cardiaco accelerato e irregolare per minuti o mezz’ora.
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Valutazione d’urgenza immediata presso il Pronto Soccorso.
Quando preoccuparsi e quando andare in Pronto Soccorso
Per valutare la gravità del problema, il parametro fondamentale è rappresentato dalla frequenza e dalla persistenza dei sintomi:
- Battito isolato: sentire un battito irregolare una volta al mese, o persino un singolo battito anomalo al giorno, non deve destare alcuna preoccupazione. È sufficiente prestare maggiore attenzione all’alimentazione ed evitare gli eccessi di alcolici o caffeina.
- Battiti frequenti in più giorni: se i battiti anomali si presentano ripetutamente nell’arco della giornata e il fenomeno si ripete per più giorni consecutivi, è opportuno programmare un controllo cardiologico.
- Sequenze continue e fibrillazione Atriale: quando una lunga serie di extrasistoli si sussegue l’una dietro l’altra, il ritmo cardiaco diventa completamente irregolare e accelerato (cardiopalmo). Questa condizione può evolvere in una vera e propria fibrillazione atriale. Se il battito irregolare e la sensazione di cardiopalmo persistono per diversi minuti o per mezz’ora, è indispensabile recarsi tempestivamente in Pronto Soccorso per una valutazione urgente.
Studi e fonti scientifiche di riferimento
- European Heart Rhythm Association (EHRA): Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation and Ventricular Arrhythmias
- European Society of Cardiology (ESC): Management of Supraventricular Tachycardia Guidelines
- American Heart Association (AHA): Understanding Ventricular Premature Contractions and Atrial Fibrillation