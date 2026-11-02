Tumore al rene, il prof. Porreca: «Ecco come si salva l’organo con la chirurgia robotica»

Il tumore del rene figura tra le prime sei neoplasie più diffuse nel mondo occidentale. A differenza di altre forme tumorali, le masse renali presentano spesso una crescita silente e lenta. La quasi totalità dei casi viene individuata in modo del tutto accidentale. Con il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, abbiamo approfondito come la chirurgia robotica a conservazione d’organo abbia cambiato la prognosi di questi pazienti.

Sintomi tardivi ed ecografia di controllo

«Il tumore del rene dà sintomi – quali ematuria (sangue nelle urine) o dolore al fianco – solo quando si trova in fasi molto avanzate». Lo evidenzia il professor Porreca. Oggi, circa l’80-85% delle neoplasie renali viene individuato casualmente durante un’ecografia addominale eseguita per altri motivi clinici o per prevenzione generale.

Eseguire un’ecografia addominale e renale di controllo ogni 5-6 anni a partire dai 40-50 anni consente di riscontrare noduli in fase iniziale.

Nuova chirurgia per il tumore al rene: la chirurgia Nephron-Sparing salva il rene

Se in passato la presenza di una massa tumorale comportava la rimozione completa dell’organo (nefrectomia radicale), oggi la chirurgia si orienta verso la tecnica nephron-sparing (nefrectomia parziale).

Preservare la funzione renale : gli studi clinici dimostrano che asportare l’intero organo aumenta il rischio a lungo termine di sviluppare un’insufficienza renale cronica o patologie cardiovascolari correlate.

: gli studi clinici dimostrano che asportare l’intero organo aumenta il rischio a lungo termine di sviluppare un’insufficienza renale cronica o patologie cardiovascolari correlate. Approccio robotico: in oltre il 90-95% dei casi la massa tumorale viene asportata tramite chirurgia robotica mininvasiva. In questo modo si isola la sola lesione con precisione millimetrica. Questo approccio garantisce la radicalità oncologica e salva la restante porzione di rene sano.

Nuova chirurgia per il tumore al rene: studi scientifici a supporto