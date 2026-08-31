Salute

Toscana virus: cos’è, come si trasmette e quali rischi comporta

Colpito il cantante Tommaso Paradiso, costretto ad annullare la sua partecipazione agli RTL Power Hits e ai Radio Zeta Future Hits. Scopriamo di cosa si tratta

Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni31 Agosto 2026Ultimo aggiornamento: 31 Agosto 2026
2 minuti di lettura
foto di tommaso paradiso in bianco e nero perché ha contratto il toscana virus
Toscana virus: cos’è, come si trasmette e quali rischi comporta - www.ok-salute.it

Tommaso Paradiso è stato costretto a rinunciare a due appuntamenti importanti dell’estate italiana: gli RTL Power Hits e i Radio Zeta Future Hits di Verona dopo aver contratto il Toscana virus. Si tratta di un’infezione ancora poco conosciuta ma presente nel nostro Paese da diversi decenni: il virus, infatti, è stato identificato proprio nella regione da cui prende il nome all’inizio degli anni Settanta e da allora è stato rinvenuto anche in altre aree italiane e in diversi Paesi del Mediterraneo.

Si tratta di un virus appartenente al genere Phlebovirus e alla famiglia Phenuiviridae. È un arbovirus, cioè un virus trasmesso all’uomo attraverso un artropode, in questo caso i flebotomi, piccoli insetti comunemente chiamati pappataci.

Che cosa sono i pappataci

pappatacio sulla pelle di una persona
Che cosa sono i pappataci – www.ok-salute.it

I pappataci sono piccoli flebotomi, insetti simili alle zanzare ma di dimensioni generalmente inferiori. Sono caratterizzati da un volo silenzioso e da un’attività prevalentemente crepuscolare e notturna. A pungere sono le femmine, che hanno bisogno di un pasto di sangue per completare lo sviluppo delle uova. Durante la puntura, se l’insetto è infetto, può trasmettere il virus.

Come si prende il Toscana virus

Il contagio avviene, come dicevamo poco fa, attraverso la puntura di un pappatacio infetto e non da persona a persona. Il periodo di maggior diffusione dell’infezione è la stagione estiva: i flebotomi, infatti, prediligono ambienti caldi, umidi e ricchi di materiale organico per deporre le uova e far crescere le larve.

Dopo la puntura, il periodo di incubazione può variare da pochi giorni fino a circa due settimane.

Quali sintomi provoca il Toscana virus

Nella maggior parte delle persone l’infezione è asintomatica oppure provoca una sintomatologia lieve e transitoria. I sintomi più comuni sono:

  • febbre;
  • nausea;
  • mal di testa;
  • dolori muscolari e articolari;
  • stanchezza;
  • malessere generale.

Come si cura

L’esordio può essere improvviso e, nei casi non complicati, i disturbi tendono a risolversi spontaneamente nel giro di alcuni giorni. Non esiste infatti una terapia antivirale specifica contro il Toscana virus: il trattamento è principalmente di supporto, con riposo, reintegro idro-salino e farmaci sintomatici – antipiretici e antinfiammatori – quando necessari.

Quando il Toscana virus può diventare più serio

Il motivo per cui il virus è seguito con attenzione dagli esperti è la possibilità, seppur non comune, che l’infezione interessi il sistema nervoso centrale. In una minoranza di casi può provocare forme neuro-invasive, tra cui meningite e meningoencefalite.

In questi casi, i sintomi possono essere più importanti:

  • febbre elevata;
  • rigidità del collo;
  • forte mal di testa;
  • perdita di coscienza;
  • disturbi neurologici di diversa natura.

Come proteggersi dai pappataci

Non esiste un vaccino contro il Toscana virus. La prevenzione si basa quindi soprattutto sulla riduzione delle punture dei pappataci, mettendo in atto le stesse precauzioni utilizzate contro le zanzare:

  • utilizzare repellenti specifici;
  • indossare indumenti chiari e coprenti, soprattutto nelle zone umide, calde e con ristagni d’acqua;
  • utilizzare le zanzariere;
  • eliminare eventuali ristagni d’acqua da terrazzi e giardini.

Leggi anche…

Tags
Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni31 Agosto 2026Ultimo aggiornamento: 31 Agosto 2026
2 minuti di lettura
Foto di Chiara Caretoni

Chiara Caretoni

Giornalista pubblicista, lavora come redattrice per OK Salute e Benessere dal 2015 e dal 2021 è coordinatrice editoriale della redazione digital. È laureata in Lettere Moderne e in Filologia Moderna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha accumulato diverse esperienze lavorative tra carta stampata, web e tv. Nel 2018 vince il XIV Premio Giornalistico SOI – Società Oftalmologica Italiana, nel 2021 porta a casa la seconda edizione del Premio Giornalistico Umberto Rosa, istituito da Confindustria Dispositivi Medici e, infine, nel 2022 vince il Premio "Tabacco e Salute", istituito da SITAB e Fondazione Umberto Veronesi.

Correlati

Malattia di Parkinson: i segnali precoci che compaiono fino a 10 anni prima della diagnosi

31 Agosto 2026
una ragazza si porta le mani alle tempie per alleviare il mal di testa

Quali sono i mal di testa che non devi mai sottovalutare?

31 Agosto 2026
foto creata dall'IA di due mani che proteggono il cervello

Vuoi proteggere la memoria fino a 80 anni? Basta eliminare questi 3 fattori a 50 anni

26 Agosto 2026
mano che regge una provetta con del sangue con un modellino di dna alle spalle

Test genetici predittivi: come funzionano, quando è utile farli e quali malattie individuano

22 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio