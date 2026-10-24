Malumore d’autunno? 12 attività creative e idee per ritrovare il buonumore

Le giornate si accorciano, il buio arriva a metà pomeriggio e anche le piccole incombenze quotidiane sembrano richiedere uno sforzo in più. Il disturbo affettivo stagionale, noto anche come SAD (Seasonal Affective Disorder), è una forma di depressione che tende a manifestarsi in determinati periodi dell’anno, in particolare durante l’autunno e l’inverno.

Per affrontare la stagione fredda con più leggerezza, possiamo cercare nuove occasioni per rallentare, uscire di casa e dedicarci a qualcosa di piacevole. Dalla creazione di una ghirlanda con foglie e bacche alla composizione di un bouquet, passando per un laboratorio di profumeria botanica o una passeggiata nel bosco, ecco una selezione di workshop gratificanti. Sono spunti di svago che non sostituiscono diagnosi o cure: se il malumore persiste o pesa sulla vita di tutti i giorni, è bene parlarne con il proprio medico.

Crea il tuo profumo: il workshop che coccola i sensi

L’olfatto è uno dei sensi più legati ai ricordi e alle emozioni: per questo imparare a riconoscere e a combinare le essenze è un modo elegante per prendersi cura di sé. Sabato 7 novembre il People Lab di via Imperia 31, a Milano, ospita il corso di creazione di profumi con essenze naturali: si parte dalla piramide olfattiva (note di testa, cuore e fondo), si annusano le materie prime e, con l’aiuto di un naso professionista, si compone la propria fragranza. Chi preferisce un assaggio più breve può scegliere i workshop olfattivi da 90 minuti di 50ml, profumeria di nicchia in viale Monte Nero 16 a Milano, in piccoli gruppi e con un tema che cambia ogni mese.

Workshop di floral design: corsi di fiori per rifiorire

Comporre un bouquet è un esercizio di attenzione al presente: colori, profumi, texture, nessuna fretta. Sabato 7 novembre da Fiuri Milano si impara a costruire il proprio primo bouquet con fiori di stagione (info@fiurimilano.com, tel. 345 7665737). Lo stesso giorno, dalle 10.30 alle 13, in via Carlo Pisacane 1 a Milano, il corso di composizione floreale dedicato al crisantemo, fiore autunnale per eccellenza (80 euro + IVA). Chi vuole un vero percorso può scegliere il corso base intensivo di floral design di Tania Muser, a Milano il 28 e 29 novembre: due giornate per imparare tecnica della spirale, stagionalità dei fiori e regole di composizione, anche senza esperienza.

Cake design di Halloween: dolci da paura a Roma

Decorare una torta può diventare una parentesi giocosa, in cui lasciare spazio alla fantasia e dimenticare per qualche ora le incombenze quotidiane. A Roma, Cake Academy propone due corsi a tema Halloween: uno dedicato ai cupcake e uno alle basi del cake design. L’occasione per cimentarsi con decorazioni mostruose, dettagli zuccherini e piccoli capolavori da condividere. Entrambi i corsi in programma il 31 ottobre iniziano alle 10 e costano 69 euro. I posti sono limitati e vanno prenotati.

Giardino verticale: un quadro vivo da appendere in casa

Perché accontentarsi di un quadro quando si può portare una piccola porzione di natura sulla parete? Il giardino verticale trasforma piante, fogliame e texture vegetali in una composizione tridimensionale, capace di cambiare aspetto con il tempo. Il laboratorio è pensato per chi ama il verde d’interni e desidera sperimentare una decorazione botanica personale. L’appuntamento è da Floris presso @lab.librialbanco a Vimercate (MB), giovedì 5 novembre alle ore 20.30, per un workshop creativo dedicato alla realizzazione di un quadro vivente con terra e piante.

Crea una zucca luminosa

Un campo di zucche, gli attrezzi per intagliare e la libertà di dare forma alla propria creatività: il laboratorio di Sip&Create trasforma la tradizione di Halloween in un’esperienza da condividere al FlorPark di Bari. Si sceglie la zucca, si disegna il motivo da incidere e si lavora fino a ottenere una decorazione illuminata da una base LED, inclusa nel prezzo. L’attività dura circa tre ore e comprende la zucca e i materiali; la quota di 25 euro prevede un acconto iniziale di 10 euro. L’organizzatore indica la possibilità di visitare il campo di zucche dopo il laboratorio.

Incensi botanici: il piacere di creare con le erbe

Per chi preferisce i profumi del bosco alle decorazioni, sempre al FlorPark di Bari il 30 ottobre è previsto un laboratorio dedicato agli smudge stick, mazzetti di erbe aromatiche essiccate. Guidati dagli insegnanti di Chamana Bazar, i partecipanti scoprono le caratteristiche aromatiche delle piante autunnali e imparano a selezionarle e unirle per creare un mazzetto personalizzato. È un’attività manuale che invita a rallentare e a concentrarsi sui sensi, senza attribuire alle erbe proprietà terapeutiche non dimostrate. La quota è di 25 euro, con materiali inclusi e acconto di 10 euro.

Ghirlanda d’autunno: creare con foglie, rami e bacche

È uno dei modi più suggestivi per portare la stagione dentro casa: intrecciare rami, foglie e bacche fino a ottenere una ghirlanda che conserva i colori del bosco. Il laboratorio Ghirlanda d’Autunno fa parte del calendario autunnale di Hanami Atelier, guidato dalla flower designer Claudia Tinor Centi nel cuore di Bergamo. Durante gli incontri, i partecipanti vengono accompagnati nella scelta dei materiali e nella composizione, con consigli sulle tecniche e sui piccoli dettagli che fanno la differenza. Il necessario è fornito dall’atelier; la quota e i posti disponibili vanno richiesti direttamente.

Zucca Pop: il centrotavola autunnale che mette allegria

Colori vivaci, fiori e un tocco d’ironia: Zucca Pop reinterpreta il simbolo più amato dell’autunno in chiave contemporanea. Il laboratorio invita a giocare con palette cromatiche, proporzioni e composizione per creare un centrotavola originale, lontano dalle decorazioni tradizionali di Halloween. L’appuntamento è previsto da Hanami Atelier, a Bergamo, e il costo è di 85 euro, materiali e aperitivo compresi. Un’occasione per sperimentare la creatività floreale e tornare a casa con un oggetto realizzato con le proprie mani. Quando? Mercoledì 28 ottobre, alle 18.30, per un costo di 85 €.

Cloche fiorite: workshop di piante sotto vetro

Un piccolo giardino sotto una campana di vetro: un angolo di natura da tenere sul tavolo mentre fuori fa buio presto. Il Workshop Cloche Floreale: crea il tuo giardino sotto vetro di Fiuri Milano è in calendario sabato 21 novembre. Lavorare con muschio, piante e vetro è un’esperienza lenta e rilassante e il risultato resta in casa per settimane.

Worshop di stampe botaniche da appendere

Catturare la bellezza di un fiore e farne un quadro è un modo gentile per allenare pazienza e concentrazione. Il 21 novembre, dalle 10.30, La Fioreria (Ripa di Porta Ticinese 5, Milano) propone il workshop di stampa bianca botanica: con un torchio calcografico, senza inchiostri, si ottengono composizioni delicate e tattili a partire da piante ed erbe raccolte nei boschi e lungo i fiumi (i workshop si terranno previa partecipazione di almeno tre iscritti).

A cavallo nel bosco con pranzo

Il foliage visto dall’alto di una sella, il passo lento del cavallo, l’aria fresca: un pomeriggio così chiede presenza e regala calma. Nel Parco Lombardo del Ticino, a Morimondo (Milano), la passeggiata a cavallo, adatta anche ai principianti, parte con un momento di conoscenza e cura del cavallo e prosegue per circa un’ora e un quarto tra boschi e risorgive, con la possibilità di fare un picnic in sella; costa da 50 euro a persona.

In Val Seriana, a Onore (Bergamo), l’esperienza dura tre ore: un’ora di avvicinamento all’equitazione, una passeggiata ad anello di circa 6 chilometri con vista sulla Presolana e un pranzo bergamasco in agriturismo incluso. Freedome propone anche una passeggiata nel Parco di Montevecchia con pranzo nel bosco.

Bagno di foresta sulla Presolana

Camminare in silenzio tra gli alberi, rallentare, ascoltare i suoni del bosco: nato in Giappone, lo shinrin-yoku è diventato uno dei modi più amati per staccare la mente e rimettersi in contatto con la natura. Alpen Spa propone sessioni di bagno di foresta nei boschi della Presolana, la domenica alle 9.30, per circa due ore e mezza: 35 euro a persona nei piccoli gruppi (da 3 a 8 persone), 80 euro per la coppia, 60 euro per la sessione individuale. Un’idea per una domenica diversa, da concludere con un bagno caldo e una tisana.

Workshop di ricamo moderno

Ricamare è un gesto antico che oggi ha un fascino molto contemporaneo: pochi strumenti, tempi lunghi, mani occupate. L’Accademia del Tempo Libero lo descrive come un’attività che aiuta a rilassarsi e a staccare dalla routine e propone in via Vitruvio 41 a Milano un corso base di 10 lezioni, il giovedì pomeriggio o sera, in classi di massimo dieci persone (240 euro più tessera associativa).

Più breve il Ricamo moderno de Il Tempo Ritrovato, in zona Gioia, alla Cooperativa Mag2 di via Belgirate 15: quattro serate il mercoledì dalle 19.30 alle 21.30 a partire dal 4 novembre, 99 euro. Piccolissimi gruppi (massimo sei persone) anche per il corso di ricamo e refashion di Ca’ CreAzioni, in via Vallazze 61: 11, 18, 25 novembre e 2 dicembre, dalle 19 alle 21.30. I materiali sono forniti dall’organizzatore.

Kokedama di bulbi: la sfera di muschio che fiorisce a gennaio

Un workshop che guarda avanti, proprio quando le giornate si accorciano: domenica 8 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, da La Fioreria (Ripa di Porta Ticinese 5, Milano) si modella la propria sfera di sfagno con bulbi di giacinto, narciso o muscari e la si guarda fiorire in casa a gennaio. Una promessa di primavera nel cuore dell’inverno, utile per allenare la pazienza e l’attesa. Nella stessa sede, quel giorno alle 11.30, c’è anche il workshop sul bouquet secco.

Workshop di candele in cera d’api

Quando fuori il buio arriva alle cinque, accendere una luce fatta da noi ha un valore speciale. Giovedì 12 novembre, dalle 19 alle 21, da La Fioreria si realizzano candele intrecciate in cera d’api partendo da un unico lungo filo, lavorando tra amici davanti a un piccolo aperitivo incluso. Un rito lento e conviviale per chiudere la giornata con le mani occupate e la mente più leggera.