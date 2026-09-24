Mangiare in compagnia fa bene alla salute: stare con chi amiamo riduce la glicemia dopo i pasti

C’è un nuovo, inaspettato fattore da considerare quando parliamo di salute metabolica e prevenzione del diabete: la compagnia. Non conta soltanto cosa mettiamo nel piatto, ma anche con chi condividiamo il pasto. A dimostrarlo è un innovativo studio scientifico condotto dalla professoressa Shir Atzil e dalla dottoranda Monia Masalha della Hebrew University di Gerusalemme, in collaborazione con il dottor Shai Fuchs dello Sheba Medical Center.

La ricerca ha rivelato che la vicinanza di una persona cara permette all’organismo di funzionare in modo più efficiente, riducendo i picchi di glucosio nel sangue dopo aver mangiato.

Mangiare in compagnia: picchi glicemici ridotti a parità di cibo

Durante gli esperimenti, i ricercatori hanno somministrato ai partecipanti un pasto standardizzato ricco di carboidrati in due condizioni diverse: da soli e in presenza di persone care. I risultati hanno mostrato che, nella condizione sociale, i livelli di glucosio ematico post-prandiale erano nettamente inferiori. I partecipanti hanno registrato picchi di glicemia più contenuti e un ripristino dei valori normali decisamente più rapido rispetto a quando consumavano lo stesso identico cibo in solitudine.

I ricercatori hanno battezzato questo principio scientifico con il nome di “Fisiologia Sociale” (Social Physiology): l’idea che il corpo umano non sia un sistema isolato, ma si autoregoli in modo più efficace ed efficiente in presenza di partner sociali.

«Eravamo abituati a pensare al corpo come a un sistema isolato che si regola da solo», spiega la professoressa Shir Atzil. «I nostri risultati mostrano che la fisiologia umana è intrinsecamente sociale. Essere vicini a qualcuno che amiamo riduce l’energia fisica che il corpo spende per autoregolarsi. Questo ci offre un beneficio metabolico diretto legato allo stare insieme e svela una motivazione evolutiva profonda alla base dei legami umani: il nostro corpo funziona semplicemente meglio insieme agli altri».

Oltre la glicemia: i benefici della “Fisiologia Sociale”

L’effetto protettivo della presenza altrui non si limita al controllo degli zuccheri nel sangue. Lo studio ha evidenziato che la vicinanza sociale migliora anche la regolazione della temperatura corporea durante l’esposizione al freddo e riduce le risposte allo stress, sia negli adulti che nei neonati.

Aspetto ancor più interessante, questi benefici si manifestano anche in assenza di contatto fisico e non sono semplicemente riconducibili a una banale riduzione dello stress emotivo. L’evidenza suggerisce che la Fisiologia Sociale sia un principio generale e profondo della biologia umana.

Una nuova prospettiva per la salute pubblica

In un’epoca in cui il controllo della glicemia e la gestione delle malattie metaboliche rappresentano una sfida sanitaria globale, questa ricerca invita a ridisegnare l’approccio alla prevenzione. I legami affettivi non sostengono soltanto la nostra vita emotiva, ma svolgono un ruolo biologico attivo nel regolare i sistemi più primordiali del nostro organismo.

Gli autori precisano che la vicinanza sociale non sostituisce le cure mediche, una corretta alimentazione o l’esercizio fisico. Tuttavia, lo studio accende i riflettori su un fattore di benessere potente e spesso trascurato: il valore terapeutico delle persone che abbiamo accanto.

Studio di riferimento citato nell’articolo

Studio pubblicato su Science Advances: Social Physiology: How social proximity shapes metabolic and physiological regulation (Science Advances)