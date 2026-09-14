Alexander Zverev vince gli US Open con il diabete di tipo 1: la storia che ispira milioni di persone

Dopo il Roland Garros, Alexander Zverev conquista anche gli US Open 2026. Ma l’ultimo successo rappresenta molto più di una vittoria sportiva. Zverev convive, infatti, con il diabete di tipo 1 fin dall’infanzia e il suo trionfo è diventato un simbolo di speranza per milioni di persone che affrontano quotidianamente la stessa condizione.

La “partita invisibile” che Zverev gioca ogni giorno

Ogni volta che scende in campo, Alexander Zverev affronta una sfida che va ben oltre l’avversario dall’altra parte della rete. Accanto alla partita che milioni di tifosi seguono dagli spalti o in televisione, ce n’è un’altra, silenziosa e invisibile, che si gioca lontano dai riflettori: quella contro il diabete di tipo 1. Una battaglia quotidiana che richiede attenzione, disciplina e sangue freddo, fin dall’infanzia.

La diagnosi di diabete arrivata a soli 4 anni

Zverev ha ricevuto la diagnosi di diabete di tipo 1 quando aveva appena quattro anni. Per lungo tempo ha preferito mantenere privata la sua condizione, temendo che potesse influenzare il giudizio degli altri o limitare la sua carriera sportiva. Nel 2022 ha deciso di raccontare pubblicamente la propria esperienza, spiegando come l’accettazione della malattia sia stata un passaggio fondamentale del suo percorso personale. Il tennista ha anche ricordato di essere stato vittima di episodi di bullismo durante gli anni della scuola a causa del diabete. Rendere pubblica la diagnosi, però, gli ha permesso di liberarsi da un peso e trasformare una fragilità in un messaggio positivo.

E proprio dopo aver vinto gli US Open, il tedesco ha voluto fare una dedica speciale alla madre: «Quando a tuo figlio di 4 anni viene diagnosticato il diabete e i medici ti dicono che la vita e lo sport saranno molto, molto limitati, ci vuole una madre molto, molto forte per uscire da quegli ambulatori e dire: “Mio figlio sarà chiunque voglia essere. Se vuole fare il tennista, farà il tennista”».

L’immagine che ha fatto il giro del mondo

Oggi Zverev non si nasconde più. Durante la finale del Roland Garros, le telecamere lo hanno immortalato mentre effettuava un’iniezione di insulina. Una scena rara nello sport professionistico, che ha acceso i riflettori sulla realtà vissuta dal tennista. Durante le pause tra un game e l’altro tra un punto e l’altro, il tennista monitora costantemente i livelli di glicemia per decidere quando bere, assumere integratori energetici o, se necessario, somministrarsi insulina.

«Da fuori sembra un normale cambio di campo, ma io sto già programmando quello successivo», ha spiegato il campione tedesco alla stampa, sottolineando quanto la gestione della malattia sia parte integrante della sua preparazione atletica.

Tecnologia e diabete: una nuova qualità di vita

Negli ultimi anni Zverev ha collaborato con Medtronic per promuovere una maggiore consapevolezza sul diabete di tipo 1 e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Oggi strumenti avanzati come i sistemi automatizzati di somministrazione dell’insulina e i sensori per il monitoraggio continuo della glicemia consentono una gestione più precisa della malattia, migliorando la qualità della vita e riducendo le preoccupazioni quotidiane.

Tra le innovazioni più importanti figurano:

sistemi intelligenti che regolano automaticamente l’erogazione di insulina;

che regolano automaticamente l’erogazione di insulina; sensori CGM per il monitoraggio continuo dei livelli glicemici;

per il monitoraggio continuo dei livelli glicemici; piattaforme digitali che permettono il controllo remoto dei dati e supportano pazienti e caregiver.

La Alexander Zverev Foundation

L’impegno del campione tedesco va oltre il tennis. Nel 2022, Alexander, insieme al fratello Mischa e ai genitori, ha fondato la sua organizzazione benefica per dare accesso a insulina, farmaci salvavita e attività sportive a bambini con diabete in tutto il mondo. Tra i progetti più belli ci sono i campi sportivi di tennis e sci, pensati per promuovere uno stile di vita sano e dimostrare che lo sport può essere uno straordinario strumento di inclusione e crescita.

Oltre 537 milioni di persone convivono con il diabete

Secondo le stime internazionali, oltre 537 milioni di persone nel mondo convivono con il diabete, di cui circa 3,9 milioni in Italia. Per molti giovani la diagnosi può rappresentare un momento difficile, spesso accompagnato dalla paura di dover rinunciare ai propri sogni. La storia di Zverev racconta invece il contrario. Nel corso della sua carriera ha conquistato una medaglia d’oro olimpica, due ATP Finals e ora anche il Roland Garros, dimostrando che una diagnosi non definisce il valore né le possibilità di una persona.

Un messaggio che va oltre il tennis

La vittoria di Alexander Zverev non rappresenta soltanto un’impresa sportiva. Per la Federazione delle Società Diabetologiche Italiane (FeSDI), che riunisce l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la Società Italiana di Diabetologia (SID), il trionfo del campione tedesco è anche un potente messaggio di inclusione e speranza. La sua storia dimostra che una diagnosi di diabete non può e non deve definire le aspirazioni, il talento o i risultati di una persona.

«Risultati come quello di Zverev ci ricordano che, nello sport, contano il talento, l’idoneità riconosciuta dagli specialisti e le prestazioni, non l’etichetta di una diagnosi», sottolinea Salvatore De Cosmo, presidente di FeSDI e AMD. Un concetto che va oltre il tennis e che contribuisce a superare stereotipi ancora diffusi sulle persone che convivono con il diabete.