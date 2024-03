Arriva un nuovo ceppo di influenza, il picco atteso ad aprile

Un nuovo virus influenzale si sta affacciando nel nostro Paese. Già l’influenza stagionale ha interessato diversi milioni di italiani. In genere a marzo e aprile a mettere a letto gli italiani sono i virus parainfluenzali o le gastroenteriti.

Nuovo virus influenzale: quali sono i sintomi?

Generalmente l’influenza di tipo B colpisce bambini, adolescenti e anziani. I sintomi sono quelli tipici di qualsiasi tipo di influenza:

febbre anche alta,

tosse,

mal di gola,

dolori articolari e muscolari,

stanchezza diffusa,

naso che cola,

dolori addominali,

nausea,

diarrea.

Ci possono essere complicanze?

Anche per quanto riguarda le complicanze sono molto simili a quelle del gruppo A. Le persone più fragili possono fare i conti con

bronchiti ,

, polmoniti ,

, in casi più rari miocarditi.

Come si cura il nuovo virus influenzale?

Come sempre è assolutamente inutile assumere antibiotici. Essendo un virus non risponde a questa classe di farmaci. Ricordiamo sempre che prendere antibiotici quando non serve, aumenta il rischio di sviluppare la pericolosissima antibiotico resistenza, che è indicata dall’Oms come tra le più serie minacce alla salute umana. Gli antibiotici vanno assunti solo e soltanto dopo che il medico ha stabilito con l’uso del tampone che si tratti di una sovrainfezione batterica.

Quando rivolgersi al medico di base?

Spesso i sintomi impiegano fino a dieci giorni per scomparire del tutto, specie se non sono particolarmente aggressivi. In genere sono sufficienti i farmaci da banco, come antipiretici, qualora si abbia la febbre o antinfiammatori.

Se la febbre dura più di tre giorni è meglio consultare il proprio medico di base. Anche quando colpisce anziani o persone fragili bisogna rivolgersi al proprio medico per cominciare immediatamente la terapia giusta. Il vaccino contro l’influenza protegge anche dal ceppo B, oltre che da quelli A.

Cosa mangiare e bere durante l’influenza di tipo B?

L’alimentazione può essere di grande aiuto. Colpendo spesso anche stomaco e intestino, meglio scegliere cibi leggeri e piccole porzioni. Se il bambino non ha fame, non bisogna spingerlo.

Dobbiamo però stare molto attenti all’idratazione, specie in presenza della diarrea. Il consiglio degli esperti è quello di bere a piccoli sorsi e assumere anche vitamine e sali minerali per una corretta reidratazione.

FONTE: Influnet

