Perché con il caldo si gonfiano le dita delle mani? Cause, rimedi e prevenzione

Perché in estate si avverte un gonfiore alle dita delle mani, soprattutto dopo una passeggiata o una corsetta? Si tratta di un fenomeno del tutto normale, che insorge per due motivi:

l’aumento della temperatura determina un incremento della vasodilatazione, che di per sé può provocare edema alle estremità, cioè gonfiore; la posizione degli arti superiori lungo il corpo e la loro oscillazione durante la camminata accentuano la forza di gravità lungo le braccia e favoriscono un ristagno di liquidi nella mano. Anche in questo caso la conseguenza è il gonfiore.

A queste cause classiche si aggiungono fattori legati allo stile di vita moderno: l’uso prolungato di smartphone e smartwatch durante l’attività fisica può alterare la postura delle mani e accentuare la compressione locale, mentre sbalzi termici repentini – dovuti al passaggio continuo da ambienti con aria condizionata a temperature esterne elevate – mettono a dura prova la reattività dei nostri vasi sanguigni.

Quali sono le mosse per contrastare le dita gonfie in estate?

Questa combinazione può scatenare una sensazione di gonfiore e pesantezza, che può essere tuttavia alleviata in quattro semplici mosse.

1. Alza le braccia

Per alleviare il senso di gonfiore alle dita delle mani il primo consiglio è quello di alzare le braccia in alto, portandole al di sopra delle spalle. Gli arti superiori vanno mossi con leggerezza, eseguendo piccole oscillazioni. Questo sfrutta la gravità per favorire il ritorno venoso e linfatico verso il cuore.

2. Apri e chiudi le mani

Dopo aver abbassato le braccia, apri e chiudi le dita delle mani, possibilmente ruotando anche i polsi (prima in senso orario, poi in senso antiorario). Questo movimento attiva la “pompa muscolare”, che aiuta a drenare i liquidi accumulati nei tessuti.

3. Un po’ d’acqua fredda

Infine, per far sparire il senso di pesantezza e gonfiore, bisognerebbe bagnarsi le mani, le dita e i polsi con dell’acqua fredda, in modo da favorire la vasocostrizione e migliorare temporaneamente la circolazione sanguigna. L’ideale sarebbe rinfrescarsi sotto il getto d’acqua corrente, facendo qualche pausa.

4. Allenta gli accessori prima di partire

Un’ottima abitudine preventiva è quella di sfilare anelli, bracciali e stringere meno i cinturini di orologi e fitness tracker prima di iniziare a camminare o correre. Questi oggetti possono fare da “laccio emostatico” quando i tessuti iniziano a espandersi per il calore, peggiorando drasticamente il gonfiore e il formicolio.

L’alimentazione può aiutare contro le dita gonfie?

Non è dimostrato un effetto diretto tra alimentazione e gonfiore delle dita. Sicuramente però una corretta idratazione può aiutare il corpo a liberarsi dei liquidi in eccesso. La regola è sempre la stessa: l’acqua porta via l’acqua. Le linee guida più recenti confermano che bere almeno 2 litri di acqua al giorno (incrementando la quota se si pratica sport) previene la ritenzione idrica difensiva che il corpo attua quando è disidratato.

Un ruolo cruciale è svolto anche dal controllo del sodio: ridurre il sale nei mesi estivi, limitando snack confezionati e insaccati, riduce sensibilmente la ritenzione di liquidi periferici.

Alcuni cibi comunque aiutano il microcircolo, che in estate è messo sotto stress. I frutti di bosco, soprattutto i mirtilli, ma anche i ribes e i lamponi, sono ricchi di antocianine e flavonoidi, sostanze che hanno un effetto protettivo e disinfiammante per i capillari. Mangiarne almeno una porzione ogni giorno può fare la differenza. Ottimi anche i cibi ricchi di potassio (come banane, avocado e melone) che aiutano a bilanciare i livelli di liquidi nell’organismo

Nella stragrande maggioranza dei casi, il gonfiore estivo alle mani è transitorio e innocuo. Tuttavia, se il problema persiste anche a riposo o in ambienti freschi, se è asimmetrico (colpisce una sola mano) o si associa a dolore articolare, è importante consultare il medico per escludere problematiche circolatorie sistemiche, reumatiche o cardiache.