Coliche renali e calcoli, il prof. Porreca: «Un dolore paragonabile al parto. Ecco cosa fare»

Chi ha provato una colica renale la descrive come un’esperienza estremamente dolorosa, paragonabile alle doglie del parto. La causa principale è l’incuneamento di un calcolo renale lungo l’uretere, che blocca il flusso di urina e causa un improvviso aumento della pressione all’interno del rene. Con il professor Angelo Porreca, responsabile dell’Urologia presso l’Ospedale Humanitas Gavazzeni e Castelli di Bergamo e docente alla Humanitas University, analizziamo i sintomi, i falsi miti e i trattamenti più efficaci per la calcolosi.

I sintomi e la diagnosi della calcolosi

La colica renale si manifesta improvvisamente con un dolore acuto e penetrante al fianco, che può irradiarsi verso l’inguine. A questo sintomo si associano frequentemente nausea, vomito, presenza di sangue nelle urine ed esigenza di urinare di frequente.

Tuttavia, esistono calcoli “silenti” che crescono all’interno del rene senza provocare alcuna colica. Se trascurati, questi calcoli possono raggiungere dimensioni elevate e danneggiare irrimediabilmente la funzionalità dell’organo.

Il mito dell’acqua e l’approccio dello Stone Center

Basta bere molta acqua? L’idratazione è fondamentale per prevenire la formazione dei cristalli. Tuttavia, in presenza di una forte predisposizione genetica o metabolica, l’acqua da sola non è sufficiente a impedire la calcolosi.

L’idratazione è fondamentale per prevenire la formazione dei cristalli. Tuttavia, in presenza di una a impedire la calcolosi. Trattamenti di bonifica (Stone-Free): presso strutture specializzate come lo Stone Center dell’Ospedale Castelli di Bergamo, la calcolosi viene affrontata con un approccio multidisciplinare che coinvolge urologi e nefrologi:

Litotressia extracorporea (ESWL): Per calcoli di piccole dimensioni, frammentati tramite onde d’urto esterne. Ureteroriduzione con Laser (RIRS): Risalita endoscopica attraverso le vie naturali per polverizzare i calcoli con fibra laser. Nefrolitotrissia Percutanea (PCNL): Per calcoli di grandi dimensioni (a stampo), nei quali si accede al rene attraverso un piccolo foro sulla schiena per frantumare ed estrarre la massa calcifica.

L’obiettivo finale del trattamento è il raggiungimento dello stato di stone-free (totale assenza di residui calcifici), seguito da una terapia preventiva personalizzata sul profilo metabolico del paziente.

Studi scientifici a supporto