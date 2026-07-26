Salute

Dai dischi di cotone al computer: 8 abitudini dannose per gli occhi spiegate dai medici

Dalla cattiva gestione delle lenti a contatto all'uso eccessivo degli schermi, fino al fumo: ecco i comportamenti da evitare per prevenire infezioni e cecità batterica con il passare degli anni

Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco26 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 26 Luglio 2026
3 minuti di lettura
primissimo piano di un occhio azzurro
Dai dischi di cotone al computer: 8 abitudini dannose per gli occhi spiegate dai medici - www.ok-salute.it

La vista è uno dei sensi più preziosi, eppure la salute oculare viene spesso data per scontata finché non sorge un problema visibile. Con il passare degli anni, l’invecchiamento tessutale, i piccoli traumi quotidiani e le infezioni batteriche possono compromettere seriamente la qualità della visione. Sebbene la chirurgia moderna consenta oggi di correggere diversi difetti, la prevenzione resta il presidio terapeutico più efficace.

Diversi specialisti in optometria e chirurgia oftalmico-rifrattiva statunitensi hanno condiviso le abitudini quotidiane che non mettono mai in atto per preservare la propria vista nel tempo.

1. Dormire con le lenti a contatto

Usare le lenti a contatto durante il sonno – anche durante un breve pisolino in aereo o un riposo pomeridiano – espone l’occhio a rischi elevati. «Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare», spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi che, nei casi più severi, richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista.

2. Risciacquare le lenti con l’acqua del rubinetto

lenti a contatto circondate da gocce di acqua
2. Risciacquare le lenti con l’acqua del rubinetto – www.ok-salute.it

Un errore estremamente comune ma rischioso è sciacquare i dispositivi o la custodia con l’acqua corrente. L’acqua domestica può contenere microrganismi nocivi (come l’Acanthamoeba) responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente le scadenze di ricambio previste.

3. Fissare gli schermi senza pause (e la regola del “20-20-20”)

L’uso prolungato di smartphone, tablet e PC da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo (asthenopia) negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli oftalmologi consigliano di applicare la regola del 20-20-20: ogni 20 minuti di lavoro al computer, occorre fare una pausa di 20 secondi fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza (circa 6 metri).

4. Errori che mettono a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire

Con il passare degli anni, la produzione e la qualità del film lacrimale si riducono fisiologicamente. Il maquillage sugli occhi lasciato durante la notte può ostruire le ghiandole di Meibomio sul bordo palpebrale, alterare la lubrificazione naturale della cornea e causare dolorose infezioni. Gli specialisti consigliano l’uso quotidiano di lacrime artificiali senza conservanti per mantenere la superficie idratata.

5. Ignorare i sintomi visivi improvvisi

La comparsa improvvisa di floaters (le cosiddette “mosche volanti“), lampi di luce (fotopsie) o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi.

6. Errori che mettono a rischio la vista: fumare o svapare

Il fumo di sigaretta e i vapori e-cig rilasciano sostanze tossiche e fumi irritanti capaci di provocare abrasioni corneali e forme severe di occhio secco. La nicotina e lo stress ossidativo legato al fumo aumentano significativamente l’incidenza della cataratta precoce e accelerano i processi degenerativi a carico della retina.

7. Guardare direttamente il sole

Oltre alle esposizioni prolungate in spiaggia senza occhiali protettivi con filtro UV certificato, la fissazione diretta del sole (come accade durante le eclissi solari senza idonea protezione ISO) produce una maculopatia solare o bruciatura retinica irrisolvibile, distruggendo i fotorecettori deputati alla visione centrale.

8. Trascurare l’alimentazione e i controlli annuali

Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica ed eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo – povera di zuccheri raffinati e grassi saturi, ma ricca di antiossidanti – abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi (dilatazione della pupilla), permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi.

Errori che mettono a rischio la vista: fonti e approfondimenti scientifici

Per consultare la letteratura medica e le linee guida ufficiali citate nell’articolo:

  • Infezioni da lenti a contatto e uso notturno: per approfondire i dati della ricerca clinica sulle ulcere corneali da Acanthamoeba e complicanze da lenti a contatto, si veda lo studio disponibile su PubMed / National Institutes of Health.

Leggi anche…

Tags
Foto di Francesco Bianco Francesco Bianco26 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 26 Luglio 2026
3 minuti di lettura
Foto di Francesco Bianco

Francesco Bianco

Giornalista professionista dal 1997, ha lavorato per il sito del Corriere della Sera e di Oggi, ha fatto interviste per Mtv e attualmente conduce un programma di attualità tutte le mattine su Radio LatteMiele, dopo aver trascorso quattro anni nella redazione di Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Nel 2012 ha vinto il premio Cronista dell'Anno dell'Unione Cronisti Italiani per un servizio sulle difficoltà dell'immigrazione. Nel 2017 ha ricevuto il premio Redattore del Gusto per i suoi articoli sull'alimentazione.

Correlati

due anziani in aeroporto che partono per le vacanze

Viaggiare con una patologia cronica: i consigli del medico per vacanze sicure tra aereo, mare e montagna

23 Luglio 2026
farmaci anti obesità fanno perdere i capelli alle donne

I farmaci anti obesità fanno perdere i capelli?

23 Luglio 2026

Ciclosporiasi, allarme infezioni intestinali: sintomi, rischi e come difendersi

22 Luglio 2026
due mani che formano un cuore, all'interno del quale c'è la riproduzione di un organo sessuale femminile

Sindrome dell’ovaio policistico: il rischio cardiaco quadruplica

22 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio