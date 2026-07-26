Dai dischi di cotone al computer: 8 abitudini dannose per gli occhi spiegate dai medici

La vista è uno dei sensi più preziosi, eppure la salute oculare viene spesso data per scontata finché non sorge un problema visibile. Con il passare degli anni, l’invecchiamento tessutale, i piccoli traumi quotidiani e le infezioni batteriche possono compromettere seriamente la qualità della visione. Sebbene la chirurgia moderna consenta oggi di correggere diversi difetti, la prevenzione resta il presidio terapeutico più efficace.

Diversi specialisti in optometria e chirurgia oftalmico-rifrattiva statunitensi hanno condiviso le abitudini quotidiane che non mettono mai in atto per preservare la propria vista nel tempo.

1. Dormire con le lenti a contatto

Usare le lenti a contatto durante il sonno – anche durante un breve pisolino in aereo o un riposo pomeridiano – espone l’occhio a rischi elevati. «Il sonno con le lenti favorisce la proliferazione notturna di microbi e batteri depositati sulla superficie oculare», spiegano gli esperti. Questa condizione può causare cheratiti e ulcere corneali gravi che, nei casi più severi, richiedono il trapianto di cornea per scongiurare la perdita permanente della vista.

2. Risciacquare le lenti con l’acqua del rubinetto

Un errore estremamente comune ma rischioso è sciacquare i dispositivi o la custodia con l’acqua corrente. L’acqua domestica può contenere microrganismi nocivi (come l’Acanthamoeba) responsabili di cheratiti microbiche. Le lenti vanno disinfettate e conservate esclusivamente con le apposite soluzioni sterili, rispettando rigorosamente le scadenze di ricambio previste.

3. Fissare gli schermi senza pause (e la regola del “20-20-20”)

L’uso prolungato di smartphone, tablet e PC da distanza ravvicinata provoca affaticamento visivo (asthenopia) negli adulti e aumenta il rischio di progressione miopica nei più giovani. Per limitare questo stress, gli oftalmologi consigliano di applicare la regola del 20-20-20: ogni 20 minuti di lavoro al computer, occorre fare una pausa di 20 secondi fissando un punto ad almeno 20 piedi di distanza (circa 6 metri).

4. Errori che mettono a rischio la vista: non struccarsi prima di andare a dormire

Con il passare degli anni, la produzione e la qualità del film lacrimale si riducono fisiologicamente. Il maquillage sugli occhi lasciato durante la notte può ostruire le ghiandole di Meibomio sul bordo palpebrale, alterare la lubrificazione naturale della cornea e causare dolorose infezioni. Gli specialisti consigliano l’uso quotidiano di lacrime artificiali senza conservanti per mantenere la superficie idratata.

5. Ignorare i sintomi visivi improvvisi

La comparsa improvvisa di floaters (le cosiddette “mosche volanti“), lampi di luce (fotopsie) o la sensazione di una tenda scura che copre parte del campo visivo non devono mai essere sottovalutati. Questi segnali possono indicare una rottura o un foro nella retina che, se trattato tempestivamente con il laser, evita il distacco della retina e la necessità di interventi chirurgici complessi.

6. Errori che mettono a rischio la vista: fumare o svapare

Il fumo di sigaretta e i vapori e-cig rilasciano sostanze tossiche e fumi irritanti capaci di provocare abrasioni corneali e forme severe di occhio secco. La nicotina e lo stress ossidativo legato al fumo aumentano significativamente l’incidenza della cataratta precoce e accelerano i processi degenerativi a carico della retina.

7. Guardare direttamente il sole

Oltre alle esposizioni prolungate in spiaggia senza occhiali protettivi con filtro UV certificato, la fissazione diretta del sole (come accade durante le eclissi solari senza idonea protezione ISO) produce una maculopatia solare o bruciatura retinica irrisolvibile, distruggendo i fotorecettori deputati alla visione centrale.

8. Trascurare l’alimentazione e i controlli annuali

Ipertensione e diabete di tipo 2 sono tra le principali cause di cecità reversibile e irreversibile negli adulti, provocando retinopatia diabetica ed eziologie vascolari. Una dieta di tipo mediterraneo – povera di zuccheri raffinati e grassi saturi, ma ricca di antiossidanti – abbinata a un controllo oculistico annuale con esame del fondo oculare in midriasi (dilatazione della pupilla), permette di intercettare eventuali sanguinamenti microvascolari ben prima della comparsa dei sintomi.

Errori che mettono a rischio la vista: fonti e approfondimenti scientifici

Per consultare la letteratura medica e le linee guida ufficiali citate nell’articolo: