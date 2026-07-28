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Cisti ovarica gigante di 7 chili rimossa a una 16enne: l’intervento che le ha salvato l’ovaio

La massa di 33 centimetri occupava quasi tutto l’addome della ragazza. Al Bambino Gesù di Roma i chirurghi hanno utilizzato una tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mininvasiva, preservando la fertilità

Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni28 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2026
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Cisti ovarica gigante di 7 chili rimossa a una 16enne
Cisti ovarica gigante di 7 chili rimossa a una 16enne: l’intervento che le ha salvato l’ovaio - www.ok-salute.it (Crediti: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

Una cisti ovarica gigante di 7 chili e lunga 33 centimetri è stata rimossa con successo a una ragazza di 16 anni all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La massa aveva raggiunto dimensioni tali da occupare quasi completamente la cavità addominale e comprimere gli organi interni.

L’intervento, eseguito nella sede di Palidoro dall’équipe di Chirurgia Andrologica, ha utilizzato una tecnica innovativa che ha combinato chirurgia tradizionale e approccio mininvasivo. L’obiettivo era duplice: eliminare la cisti in sicurezza e, allo stesso tempo, preservare il tessuto sano dell’ovaio per tutelare la futura fertilità della ragazza.

Una cisti ovarica gigante

La formazione misurava 33 centimetri per 18 e conteneva oltre 6 litri di liquido. Prima dell’intervento non era possibile stabilire con certezza la natura della massa: per questo i chirurghi hanno dovuto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare la rottura della cisti e la dispersione del contenuto nell’addome.

L’esame istologico effettuato dopo l’asportazione ha permesso di identificare la formazione come un cistoadenoma sieroso, un tumore benigno dell’ovaio.

cisti gigante rimossa a una 16enne all'ospedale pediatrico bambino gesù di roma
Una cisti ovarica di dimensioni eccezionali – www.ok-salute.it (Crediti Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

La tecnica chirurgica che ha permesso di ridurre l’invasività

A rendere particolarmente complesso l’intervento erano soprattutto le dimensioni della cisti: la massa occupava quasi tutto l’addome e non lasciava inizialmente lo spazio necessario per procedere con la sola laparoscopia.

Per questo l’équipe del Bambino Gesù ha optato per un approccio “ibrido”. Attraverso una piccola incisione di circa 5 centimetri nella parte inferiore dell’addome, simile a quella utilizzata per un taglio cesareo, i chirurghi hanno isolato la ciste creando una sorta di “camera stagna” per evitare fuoriuscite del contenuto.

Successivamente una parte del liquido è stata aspirata in modo graduale e controllato, permettendo alla massa di ridursi di volume e agli organi addominali, rimasti compressi a lungo, di riadattarsi progressivamente. Una volta creato lo spazio necessario, i medici hanno potuto completare l’intervento in laparoscopia, identificando l’origine della ciste dall’ovaio sinistro e procedendo alla sua rimozione.

Preservata la fertilità della ragazza

L'équipe di Chirurgia Andrologica che ha eseguito l'intervento di rimozione di una cisti gigante da una 16enne
L’équipe di Chirurgia Andrologica che ha eseguito l’intervento – www.ok-salute.it (Crediti: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

Uno degli aspetti più importanti dell’intervento è stata la possibilità di conservare il tessuto ovarico sano.

«In una paziente così giovane era particolarmente importante ridurre al minimo anche l’impatto estetico dell’intervento – ha spiegato la chirurga Lorna Spagnol, che ha eseguito l’intervento -. Grazie alla tecnica utilizzata è stato possibile asportare una cisti di dimensioni eccezionali attraverso un’incisione di appena 5 centimetri, limitando le conseguenze fisiche e il possibile impatto psicologico di una cicatrice molto più estesa».

L’intervento è durato circa due ore. Dopo la fase laparoscopica, la cisti è stata ulteriormente svuotata e la parte residua della formazione è stata portata all’esterno e asportata attraverso la stessa incisione di 5 centimetri. La ragazza ha avuto un recupero rapido ed è stata dimessa dopo soli quattro giorni in buone condizioni di salute.

Cisti ovariche: quando preoccuparsi?

Le cisti ovariche possono comparire anche in età adolescenziale e nella maggior parte dei casi sono formazioni benigne che possono risolversi spontaneamente. Tuttavia, quando raggiungono dimensioni importanti o provocano sintomi come dolore addominale persistente, senso di gonfiore, aumento del volume dell’addome o alterazioni del ciclo mestruale, è fondamentale rivolgersi al medico.

La diagnosi precoce e il monitoraggio attraverso controlli ginecologici ed ecografie possono aiutare a individuare eventuali situazioni che richiedono un trattamento specifico.

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Foto di Chiara Caretoni Chiara Caretoni28 Luglio 2026Ultimo aggiornamento: 28 Luglio 2026
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Foto di Chiara Caretoni

Chiara Caretoni

Giornalista pubblicista, lavora come redattrice per OK Salute e Benessere dal 2015 e dal 2021 è coordinatrice editoriale della redazione digital. È laureata in Lettere Moderne e in Filologia Moderna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha accumulato diverse esperienze lavorative tra carta stampata, web e tv. Nel 2018 vince il XIV Premio Giornalistico SOI – Società Oftalmologica Italiana, nel 2021 porta a casa la seconda edizione del Premio Giornalistico Umberto Rosa, istituito da Confindustria Dispositivi Medici e, infine, nel 2022 vince il Premio "Tabacco e Salute", istituito da SITAB e Fondazione Umberto Veronesi.

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