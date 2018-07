Febbre West Nile: aumentano i casi in Veneto

Una decina di persone colpite dall'inizio dell'estate. «Nessun allarme» fanno sapere dalla Regione. Ecco di cosa si tratta e come prevenire l'attacco delle zanzare

La febbre del Nilo occidentale è una malattia provocata dal virus West Nile, che viene trasmesso principalmente dalle zanzare del tipo Culex. Sono molto diffuse nell’area del Po, tanto da essere chiamate anche “zanzare notturne padane”. In casi rarissimi il contagio può avvenire anche per trasfusione di sangue, trapianti di organi e da madre a feto in gravidanza.

L’incubazione

Il periodo di incubazione varia fra 2 e 14 giorni, ma può essere anche di 21 giorni in chi ha difese immunitarie deboli.

I sintomi

Generalmente è una malattia asintomatica. Quando si manifestano i sintomi sono:

febbre,

mal di testa,

nausea,

vomito,

linfonodi ingrossati,

sfoghi cutanei.

La loro intensità è variabile. Più severi negli anziani, mentre nei giovani la febbre è spesso accompagnata da arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari.

Complicanze

In meno dell’1% delle persone infette i sintomi possono aggravarsi e possono comparire anche:

disorientamento,

tremori,

disturbi alla vista,

torpore,

convulsioni,

paralisi e coma.

Alcuni effetti neurologici possono essere permanenti: in circa 1 caso su 1000 il virus può causare un’encefalite letale.

Prevenzione

Non esiste un vaccino per la febbre del Nilo occidentale. L’unico modo per ridurre il rischio di contagio è quello di esporsi il meno possibile alle punture di zanzare. Qui trovi tutti i modi per allontanare le zanzare a prova di scienza

Il ventilatore può essere efficace

Per allontanare le zanzare può essere utile un ventilatore. Le zanzare non amano il vento, che non permette loro di volare. Inoltre il ventilatore disperde gli odori della pelle di noi umani, che sono quelli che poi attirano gli insetti.

Citronella inutile?

I repellenti naturali come la citronella sono spesso inefficaci. Anzi, le zanzare hanno imparato ad associare questi odori alla presenza dell’uomo.

Le raccomandazioni della Regione Veneto

«Da parte loro – spiega l’Assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto – i cittadini possono svolgere un ruolo importante per evitare la proliferazione delle zanzare attraverso l’adozione di semplici comportamenti:

non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana, come barattoli, bidoni, bacinelle, annaffiatoi copertoni;

svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, capovolgerli;

coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili come bidoni o cisterne.

